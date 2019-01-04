《ADHD不被卡住的人生》：你所感受到的，只是所有情緒中的冰山一角

文：湯馬士．布朗

很多人以為情緒就是我們意識層面感受到的感覺，如悲傷、生氣、愉快、擔憂等，我們都知道且很容易識別。然而神經科學的研究告訴我們，意識層面的情緒只是我們廣大情緒冰山的一角，而這座情緒冰山在我們的內在運作，以趨動執行功能。

不同意識層次的情緒

我們大部分的情緒不是在意識層面處理的，且愈不在我們的意識層面的情緒愈微妙、衝突和複雜。關係或活動中的情緒，通常較難評估，因為是在不同的意識層次運作。我們也常見到，在意識層面，人們知道一件事情很重要，應該被注意且想要去做，卻往往沒有採取行動。她可能拖延，忙著其他好像不太緊急的事；要做重要的事情時，好像又總是被打斷，沒什麼進展；或者，她也會主動自己分心，與朋友聯絡一下，再上一下網，或去睡覺。如果我們知道情緒常不在意識層面運作，就會理解這樣矛盾的情形並不足為奇。

我們可以毫不自覺地被情緒大大的影響；而被ADHD困住的患者，談話療法（talk therapy）是一種很重要的療癒方式，幫助他們打開心裡的情緒，從被卡住走向復甦。

有關情緒不自覺地影響執行功能，神經科學家大馬叟（Antonio Damasio）寫道：

「情緒可以完全在意識的雷達之下發出信號，影響工作記憶、注意力和推理，以至於產生偏頗的決策過程，選擇了不一樣的行為，而不是基於過去經驗最佳的行為方案。當事人可能完全沒有自我覺察認知到這些運作影響。」

另外一位神經學家樂杜（Joseph LeDoux）談道：

「人們做許多事情，包括評估日常生活中事件所帶來的情緒的重要性，以及其衍生的行為表達，其實都不是有意識的，就算該事情其實需要在意識層面上去處理。」

社會心理學家也指出人類的許多行為，其實主要是被某個情境當下的情境因素（situational factors）所影響。這些情境因素可能絲毫沒有被察覺地攪動、加強或減弱我們的情緒。有一個實驗將大學生分為兩組，一組學生需要回答問卷，解讀一堆間接引用較粗俗無禮的文字，在完成問卷後又要等待長時間才能交卷；另一組大學生，基本上要回答的問卷字數差不多，但其用字遣詞較為禮貌。結果相較之下，第一組學生顯著地較多次不禮貌地打斷實驗主持人。從此可以看出，當受挫時，即使那些問卷的文字只是間接的引用無禮或較有禮貌的文字，都會影響受測學生的想法和情緒，而表現得較無禮或有禮貌。

自動地，不是壓抑

這些影響通常是無意識、不自覺的，不是心理分析層次所謂的壓抑（repression），而是現在我們所謂的「自動化」進行，也就是在當時的情境之下，不需有意識的思考，快速地就啟動了某些態度、情緒和行為。

有時候，我們的決定是在有意識的情況下做的，主要是依當事人與對方的關係和狀況而定。有一次，我和我太太一起長途飛行，在飛機上，空服員準備了現烤的巧克力餅乾。當時我正在進行節食減肥計劃，我太太通常會提醒我依照那個計劃的規定，什麼不應該吃。其實，空服員在準備餐點時，我就已聞到烤餅乾的香味了，那時我太太正在我旁邊睡覺。當空服員走到我們旁邊時，如果我太太是醒著的，我當然會拒絕那香甜可口的餅乾，並以我的自我節制而感到自豪。但是，當時她正在睡覺，我好想吃那巧克力餅乾。經過了一點小小的掙扎，我不但從空服員手中拿了一塊餅乾，也幫我太太拿了一塊。然後，我迅速地把兩塊餅乾都吃了，還自己把盤子拿到機艙廚房區，消滅證據。我們的行為常常依我們跟誰在一起、他們在做什麼而決定。

臨床心理分析專業人員也強調，在每一個特定的時間，我們都同時、在不同層次經歷不同的情緒，而且只有部分是在意識層次有自覺的。例如，你的朋友交了一個新朋友，你很不喜歡這個新朋友，你批評他的嗜好、長相和能力；後來，你自己也才明白，其實你的批判是因為嫉妒和害怕，你害怕因此失去你和這位朋友原有的親密。在另一個層次，你可能也被這個新朋友吸引，但這可能被覆蓋在你對他的討厭之下。這樣衝突矛盾的情緒，在親密關係中是常見的。

相關書摘 ►《ADHD不被卡住的人生》：對ADHD患者而言，人生好像是從望遠鏡看籃球比賽

書籍介紹

《ADHD不被卡住的人生：情緒與注意力缺陷過動症，青少年和成年人真實的故事》，遠流出版

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作者：湯馬士．布朗

譯者：何善欣

湯馬士．布朗博士(Dr. Thomas Brown)，國際知名ADHD權威，強調情緒在複雜的注意力缺陷過動症(ADHD)所扮演的重要角色。不只是負面的情緒，布朗說，ADHD患者有時在處理正面情緒時，如某些興趣和活動，也會有困擾；就好像無法因當下情境的需要或責任，順利的換擋。

布朗提供一個了解ADHD的新視角，說明了為何許多相當聰明的患者會被卡住，痛苦掙扎地想去做重要且該做的事。他也說明了為何患者在某些事情上，可以如雷射般精準的聚焦，但在有些事情上卻完全無法專注。最重要的，布朗提供了方法，幫助患者走向更有效和值得的人生。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航