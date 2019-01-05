《小島經濟學》：在這座小島上， 沒有存款、 沒有借貸、 沒有投資

文：彼得．希夫、安德魯．希夫

從前從前，有三個人—艾伯、貝克和查理，他們住在一座島上。這座小島地處熱帶，卻不是天堂；這裡的人們生活艱苦，沒有任何奢侈品，而且食物的種類極少，他們的菜單上只有一道菜：魚。

Photo Credit：三采文化

幸運的是，小島周圍有數量可觀的魚，但奇怪的是，這些魚全部屬於同一品種，每條魚都很大，足夠一個人吃一天。然而，這個地方遺世獨立，人類先進的捕魚技術這裡一種都沒有。他們能做的只有跳進水裡，用手去抓住那些又黏又滑的傢伙。

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運用這種低效率的技術，每人每天只能捕到一條魚，只能幫他們挨到第二天。捕魚成了小島經濟的全部，他們每天的活動就是醒來、捕魚、吃魚、睡覺。雖然生活不算愜意，但總好過忍饑挨餓。

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因此，在這座生活超級簡單、只有生魚片可吃的小島上——

沒有存款！

沒有借貸！

沒有投資！

所有的產出全都消費掉了！沒有未雨綢繆，沒有多餘的財物可以借出。

雖然這座小島上的居民過著一種原始的生活，但這並不表示他們愚笨遲鈍或者沒有追求。與所有人一樣，艾伯、貝克和查理也想提高自己的生活水準，但是要實現這個夢想，他們每人每天捕魚的數量就必須超過一條。不幸的是，由於他們只能徒手捕魚，而那些魚又很機敏狡猾，三個人只能勉強糊口。

一天夜裡，仰望著繁星點點的夜空，艾伯開始思索自己生活的意義……「難道我的日子就這樣了嗎？肯定有比現在更舒心的日子。」

除了捕魚，艾伯還想做點兒別的事情。他想做幾件更好、更時尚的棕櫚葉衣服，他想要一個遮風擋雨的住所，當然他還想執導幾部劇情片。但他每天忙於捕魚糊口，這些夢想如何成真呢？

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他的大腦飛快運轉著……突然他想到了捕魚器，這個物件可以在很大程度上擴大人手可觸及的範圍，並且使魚溜掉的機率大大縮小，只要一捉到，魚就很難逃脫；有了這個新裝置，他就能在較短的時間裡捕到更多的魚了！而那些閒置時間，他就可以用來做更好的衣服、建個住所，最後再拍部影片。

艾伯在頭腦中勾勒著捕魚器的輪廓，想著想著就激情澎湃。他構想出一個不再受捕魚之累的未來。

他決定給自己的捕魚器取個名字，叫作「漁網」，然後開始找材料織這張網。

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第二天，貝克和查理注意到艾伯沒有捕魚，而是坐在沙灘上將棕櫚樹皮搓成繩子。「你在幹什麼呢？」貝克問，「難道在減肥嗎？你要是老坐在那兒弄那些繩子，會挨餓的啊。」

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艾伯解釋說：「我突然有個靈感，想做個捕魚器，這樣就可以嘗試捕魚的新方法了。有了這個捕魚器，捕魚的時間就能縮短，再也不會挨餓了。」

查理嚇得眼珠直轉，他想自己的朋友肯定是瘋了。「你瘋了，這樣做，我告訴你⋯⋯瘋了。要是你這捕魚器不好用，可別哭著來跟我要魚吃，一片也別想。我頭腦清醒，但這並不表示我會為你的瘋狂做法買單。」

艾伯沒有被查理的話嚇倒，仍然繼續織網。

到這一天結束時，艾伯終於織完了自己的漁網。藉由自我犧牲（挨餓），他創造了資本。

故事引申

在這個簡單的任務中，艾伯向我們展示了一個基本的經濟原則，這個原則可以提高人們的生活水準：消費不足，敢於冒險！

消費不足：為了織網，艾伯就不能去捕魚。他必須放棄當天的所得，放棄那條本來可以捕到、吃到的魚。他這樣做並不是因為他不需要魚，事實上，他愛吃魚，而且如果那天沒有捕到魚，他就會餓肚子。他對魚的需求與他的兩個朋友沒有什麼不同。他選擇暫時延遲消費（吃魚），是為了將來消費更多的產品（捕到更多的魚）。

冒險：除了消費不足，艾伯還需要冒險，因為他也不知道自己做的捕魚器到底好不好用。自己花費了一天的時間餓著肚子辛苦勞動，卻不知道這東西究竟能不能補償所失。最後的結果很可能只剩一把繩子和一個餓扁的胃。如果這個想法失敗了，艾伯不能指望貝克和查理給自己任何補償，因為他倆早就警告過他這樣做很傻。

在經濟學術語中，資本指的是一種設備，這種設備的建造和使用本身沒有什麼意義，其意義在於利用設備建設和製造其他被需要的東西。艾伯想要的不是那張網，而是魚。這張網或許可以給他帶來更多的魚。因此，這張網就是一種資本，是有價值的。

相關書摘 ►《小島經濟學》：一筆備用的儲蓄，能防止經濟崩潰

書籍介紹

《小島經濟學：關於魚（金錢）、漁網（資本）、儲蓄及借貸的經濟寓言【插畫圖解珍藏版】》，三采文化出版

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作者：彼得．希夫、安德魯．希夫

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航