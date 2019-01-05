《小島經濟學》：一筆備用的儲蓄，能防止經濟崩潰

文：彼得．希夫、安德魯．希夫

幾周之後，艾伯、貝克和查理憑藉新織的網迅速捕到了大量的魚，他們開始每天捕兩條魚；由於每人每天只需吃一條魚，島上的儲蓄很快開始膨脹。儘管他們偶爾決定揮霍一下，一天吃兩條魚，但是在大多數情況下，他們對自己的勞動成果非常節省。

小島上的三位居民從天天捕魚的日子中解脫出來，終於有空去參加其他有創意、有意思的活動了。艾伯可以花些時間設計和製造更實用也更漂亮的棕櫚葉服裝；貝克採摘椰子，豐富了食譜也提升了廚藝；查理則蓋起了小島上的第一座小茅屋。

Photo Credit：三采文化

三個人的日子過得很順心，但是貝克認為他們還可以過得更好。他說：「既然我們可以用漁網擴大生產，那為什麼不能更進一步形成產業呢？」他開始想像製造一件更大更好的資本設備。

他草擬出一種結構複雜的捕魚器的生產計畫，這個捕魚器將徹底改變這座小島的經濟。這個發明是一個巨大的水下巨型捕魚器，有一個單向的門，不管白天還是晚上都可以不間斷地捕魚；是的，魚可以進來，但是出不去。如果這個巨型捕魚器管用，他們就再也不用親自捕魚了。

但是，貝克很快發現，單憑他自己的力量根本無法完成這樣一項複雜的工程，考慮到必需的材料、編織網、搭架子、建造等一系列工程實施問題，貝克認為只靠他一個人的儲蓄、體力和才智根本不可能完成這樣一項巨大的工程。

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考慮到這些問題，貝克決定提議創立一家合夥公司，即三個人共創一家公司，克服暫時的困難，集中他們所有的儲蓄，拿出整整一周的時間來建造這個巨型捕魚器。

聽了貝克的計畫後，他們開始討論其中的潛在風險；跟艾伯的第一張網一樣，沒有人能保證這個計畫一定成功，即便計畫成功，那個新發明的玩意兒第一次入海時也很有可能被海浪沖得支離破碎，而且這一次他們的風險可不是損失一條魚，而是二十多條！

然而，他們對更多魚的需求最終戰勝了可能失去全部儲蓄的擔憂，三個人於是向著目標前進。

經過一番極為艱苦的努力，他們成功地建成了小島上第一個巨型捕魚器，這個設備果然不負眾望，平均每週能捕到二十條魚，而且毫不費力，除了幾次小修小補和維護之外，這個捕魚器幾乎是在自動工作。很快地，三人便擁有了大量的魚。

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由於生產力的提高，島上的儲蓄迅速增加，於是三人很快又建了一個巨型捕魚器。

現在，有了這麼多魚，他們就能騰出時間實踐其他計畫了。查理製作了一塊衝浪板，開創了一項很酷的新式休閒活動。艾伯創立了一家服裝公司，不僅可以為自己製作衣服，還可以為所有想改變形象的小島居民提供服飾；在業餘時間裡，艾伯還開始策劃自己一個人的舞臺劇。

貝克則利用自己的閒置時間考慮小島上惱人的交通問題，開始設計島上的第一艘獨木舟和第一輛手推車。

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這些豐富的活動說明了人類社會在農業發展之後所發生的變化：只有當我們能夠生產出額外的食物時，我們才有時間做其他事情。

故事引申

儲蓄不只是提高個人消費能力的手段，還是防止經濟受到意外因素影響的重要緩衝器，如果一場季風橫掃小島，把兩個巨型捕魚器摧毀了，他們該怎麼辦？儘管很多當代經濟學家將自然災害視為經濟的刺激因素，但實際上洪災、火災、颶風和地震等災害會破壞財富，降低生活水準。如果巨型捕魚器被徹底毀掉了，小島上的捕魚量就會下降，那麼艾伯、貝克和查理就又要忍饑挨餓地儲存漁貨以重建資本了。

請記住，一筆備用的儲蓄能防止經濟崩潰，而且可以迅速重建受損的資本。艾伯、貝克和查理三人繼續縮減消費進行儲蓄的做法非常重要，此乃未雨綢繆之舉。

現實連結

過去，美國以儲蓄大國著稱。在歷史上，美國居民每年都會將收入的10％甚至更多儲蓄起來。這種嚴格自律的做法幫助美國建立了龐大的儲蓄供應，為不斷推進的工業活動提供了金融支持，同時也幫助美國的家庭和社區克服意外的困難。

然而，近年來經濟學家們嚴重低估了儲蓄在經濟價值鏈中的重要性。事實上，在很多經濟學家看來，儲蓄就是一種累贅。凱因斯主義者認為儲蓄對發展不利，因為這種做法妨礙了貨幣流通，降低了消費（他們認為消費是促進經濟增長的重要因素）；政策制定者們受到這些觀點影響，制定出各種規則獎勵花錢的人，懲罰存錢的人。

結果，美國人多年來總是入不敷出。在自給自足的經濟中，比如小島經濟，根本不可能這樣做。但是在我們的現代社會中，貨幣流通跨越國界，印鈔機似乎具有無限魔力，一時得以欺瞞美國民眾，讓他們無法認清一個簡單的事實：我們的消費量不能超過生產量，我們的借款不能超出存款，至少不能長期這樣。

當2008年金融海嘯來襲時，政治人物和經濟學家們本能反射性地尋求各種方法，要讓消費者花得更多、存得更少。

他們的做法適得其反，為了消費而消費的做法沒有任何意義。如果你花了100萬美元，除了空氣之外什麼都沒有買到，那會怎麼樣？對社會有什麼好處？這筆交易只會使出售空氣的人受益，他會把原本屬於你的那100萬美元拿走。用現代的經濟核算方法計算，比如以GDP衡量，這筆交易會被當作一次真實的經濟活動，會被算作價值100萬美元的增長。

但是購買空氣的做法不會推動經濟增長，空氣一直都在那兒；我們必須生產出什麼東西，才會使消費有價值。

消費只是我們用來衡量生產的尺度，因為所有生產出來的東西最終都是用於消費的。那麼消費有什麼實際意義呢？只要價格降得足夠低，即便是沒人想要的東西也可以賣出去。但是如果沒有生產，也就沒有東西可以消費了，因此生產是有價值的。儲蓄創造了資本，而資本使生產擴大成為可能，所以儲蓄下來的一美元對經濟產生的積極影響大於消費掉的一美元。對於這一點，你不必白費口舌向經濟學家或者政治人物解釋。

相關書摘 ►《小島經濟學》：在這座小島上， 沒有存款、 沒有借貸、 沒有投資！

書籍介紹

《小島經濟學：關於魚（金錢）、漁網（資本）、儲蓄及借貸的經濟寓言【插畫圖解珍藏版】》，三采文化出版

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作者：彼得．希夫、安德魯．希夫

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航