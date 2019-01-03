司馬遼太郎《宛如飛翔》：生蕃之地非清國之屬地？日本出兵台灣的正當性（上）

文：司馬遼太郎

在北京的日子

外交也有些類似戰爭的地方。清國雖擁有所謂的大軍，但仍在作全面的觀望。相對的，大久保這邊則已率領輕騎直搗黃龍。清國政府並不正面迎接這把躁進的白刃，只是一步步地用兵遣將，恰如其分地改變陣勢，以待大久保的疲憊和焦躁。清國自然不打算對大久保帶來的詢問書給什麼正面的回應，更遑論大久保詢問書下真正的要求了。

正因為這個綠故，清國政府對大久保這才善盡了外交上的禮節。

就在大久保拜訪總理衙門的次日即十五日，清國送了酒菜到飯店來。而翌日即十六日的午後一時，又有四位總理衙門的大臣到飯店拜訪大久保。這次的拜訪等於是對大久保前次拜訪的答禮，同時也帶來了詢問書的回覆函。大久保收下覆函，說道：「我會仔細讀的。」便假飯店的餐廳宴請四位大臣。席間眾人都不曾提及有關「問答」之事，四位大臣一會兒也就告辭了。

十八日也是如此。

午後一時，上述那四位大臣又來了，同樣說是要答禮。照說禮應該是已經答過了，但這回的理由是為了恭親王。說是今天不是大臣的答禮，而是親王的答禮，四位大臣只是陪同隨行。既只是答禮，話題也就不觸及那些要點了。

清國此行是想藉著這些儀禮上的接觸，打探大久保的心思和個性罷了。

關於這打探，清國似乎曾和英國公使作過種種商量。英國的立場向來十分明確。在清國保持優渥且巨大的利益，這就是英國所有的東亞外交。除此之外，全不在英國的考慮範圍之內，但只要是範圍之內，事無分大小巨細，全都成了英國計算複雜利害關係的材料。

也因此，英國向來站在保護清國的立場，時而賣人情，時而加鞭子。不過，若有想加害於清的敵人出現，英國則一定是清國最有力的同志。

在這種背景之下，英國駐北京公使威妥瑪於九月十六日拜訪大久保。

「今日，英國駐清公使來訪。」大久保在這一天的日記上寫道。

第一次談判之後隔了兩天，也就是九月十六日，英國公使威妥瑪到日耳曼飯店會晤大久保，表面上的目的只是禮貌性的寒暄。

二人就在飯店接待室見面。由大久保的隨員擔任翻譯，並作記錄。雖說只是寒暄，卻動用人員作記錄，可見得大久保也覺得英國公使不同於他國公使，在中日問題上舉足輕重。英國究竟是想居中調停呢？還是至死都站在清國那邊？依大久保的看法，大概是後者吧。

二人一開始先談了一陣天氣。之後，威妥瑪果然觸及「問題」。

「我今天是專程來打招呼的，不過，如果不礙事的話，我是不是可以請一個問題？」

「請！」大久保一副洗耳恭聽的表情。

「是關於台灣的事。我國的巴夏禮先生（駐日公使）來信說，貴國的外務卿曾經說過，假使清國承認日本出兵台灣有理，日本就可以撤兵。這話是真的嗎？」

「外務卿的這段話違反了事實。」

「哪裡違反了事實？」威妥瑪溫和地問道。

大久保難得地露出了微笑，但卻不回答威妥瑪的問題。若要解釋清楚，可就得從頭說起，說得越多，對方也就越清楚自己的「招數」了。大久保這會兒已把英國公使看作清國政府。

因此，他岔開話題，只答道：

「我在離開日本之前，從未聽說過這種話。」

威妥瑪不得不說明自己之所以介入發問的原因。

「事情是這樣的，後天有一班船要回倫敦，我想託那班船帶信回去，說明這次事件的狀況。如您所說，清國這兒有許多英國人，視情勢需要，也許得派艦隊來保護這些僑民，所以我才開口發問。」

「也許吧！」

大久保根本不願談這個話題。事實上威妥瑪就讓家人住在北京郊外。他告訴大久保自己的行事表：明天自己要回家人那兒，傍晚再回北京，而後天便得把這信託船帶回去，所以不得不急著發此一問。可大久保卻完全岔開話題，問道：

「您的家人住在哪兒呀？」

威妥瑪答稱在北京以西十四哩處有座山，山腳下有座佛寺，他們就住在那兒。

「您有幾個孩子呀？」

大久保越說越離譜了。沒奈何，威妥瑪只得訕訕然告辭。

大久保在北京「作戰」的重點，首先，便是對英國公使保持禮貌，實際上則是設鴻溝以保持距離；另一方面，對英國之外的各國公使都盡可能地加強友誼，期能得到他們的支援。

對英國公使威妥瑪而言，肯定是再沒有比大久保更人厭惡的對手了，但當初大久保的出現一定曾他稍稍地安心了一陣子吧。

威妥瑪並不十分瞭解日本，不過，大久保是薩摩人，這一點讓他安心不少。薩摩藩在幕末時雖曾和英國打過薩英戰爭，但在戰後卻能進一步瞭解英國，進而攜手合作。戊辰戰爭時，薩摩軍的槍砲、船艦大多是透過長崎的英國商人葛拉巴購入。另外，從鳥羽伏見一役直到會津戰爭，西鄉都曾向英國公使館借英國醫師威廉・威利斯以為軍醫。

由於英國這種賣恩情的方式，導致駐日公使巴夏禮等人在面對維新政府時表現出過多的優越感，有時甚至還覺得這個政府是自己的作品哩！但大久保認為事實並不如巴夏禮所想。今天成立的這個政權，只是眾人巧妙地操縱以英國為首的各個國家所成立的一個民族主義色彩濃厚的政權罷了，絕不是一個對英國唯命是從的政權。

只是，財政的問題讓大久保還不能對英國為所欲為。在革命成立之後，新政府花了大筆的錢（士族償還金等等），這些也就成了大久保口裡「沒有希望償還的外債」了。在征韓論鼎沸之時，大久保還寫了一篇反對的論文，文中他特別強調了現狀：「現今，我國外債已達五百萬圓，至於償還方法至今仍無確切計畫。」而這些外債的債主幾乎全是英國，對債主無論如何是不能為所欲為的。

當時大久保所寫的這篇論文中，有關英國的部分是這樣的：

「英國於亞洲殊張強勢，跨諸州而占地，且移殖其民，並屯兵泛艦，備猝然意外之變，虎視眈眈，大有朝告夕來之勢。然今，我國外債，多舉自英國，今若我國發生意外之難，無能償還負債，英國必以此為口實，終必招來攸關內政之禍，總之，其弊害無可言喻。」

大久保對情勢雖如此敏感，可仍舊待英國公使十分冷淡，對其他各國的公使則極力拉攏。他大概認為，藉由拉攏列國使英國因妒生疑，對事情的進展反而有利吧。

大久保和美國公使、法國公使愈走愈近了。

在第一次談判的翌日，即十五日，他造訪了美國公使，目的是借文件。

所謂的文件，正是前些年清國福建總督應美國廈門領事（當時的領事是李仙得）的詢問所發出的一份公文書。在這紙福建總督所寫的文件中，彷彿曾提及台灣不是清國的屬地，因此就成了大久保主張台灣無主的證據了。

大久保開口要借這分文件。他那為了達到目的有時甚至會蠻幹到無禮地步的性格，在此表露無遺。

駐清的美國公使，基本上是採行追隨英國的原則。

不過，美國公使也和其他國家的公使一樣，對英國獨善、獨占清國的作法也覺得不舒服。在這個層面上，美國是頗同情日本，可又擔心同情太過恐會破壞與清國或英國之間的和諧。美國公使害怕已是日本官員的美國人李仙得的行動會破壞和諧，遂下令在廈門逮捕了李。

「我得找一找！」

這是公使這一天給大久保的答覆。

不過，幾天之後，美國公使果真捎來了這份文件。提供這份外交文件給日本，當然可能會陷清國於不利。但美國仍然這麼做了，算來也是美國外交態度的一種表現吧。

法國公使是熱福禮。這段時期他雖在天津而非北京，但多虧大久保的國際公法老師博瓦索納德是法國人，大久保和他處得十分融洽。

第一次談判的翌日也就是九月十五日，大久保也拜會了俄國公使。十七日，俄國公使布萊回訪大久保於飯店。寒暄之後，公使發了一陣牢騷：

「和中國政府談判，實在繁瑣，我從前就有過這種經驗，苦過來的。」

其他的公使也同樣經歷過這些。以西方談判模式來看，清國政府總喜歡兜圈子說話，拖延時日，常使得發起談判的一方無功而返。事實上這正是所有駐北京外交官共同的不滿和憤慨。日本在舊幕府時代也是如此，到了明治以後仍有幾分餘習，各國的駐日公使也未必認為日本是個人勝任愉快的駐地。

總之，歐美各國一心只想從清國這兒（若是換作日本，則是想從舊幕府那兒）汲取利益，清國從未曾感受到必須從事自主外交的必要，只是老覺得被剝削，而國內輿論的問題更是難以解決。因為輿論向來主張攘夷，弄得政府不得不在和外國談判時萬般刁難。

清國總理衙門和大久保的談判，結果是出人意外地拖了下來。

原因出在清國始終堅持它一貫的強硬態度。

大久保試圖要讓清國承認「生蕃之地無主」，清國若不承認，日本也就沒有理由任意出兵，出兵之舉則成了暴行。

而包括台灣在內的蕃地全歸清國所有的事實，在國際法上雖然仍不明確，但的確不假。清國比誰都堅持這一點。

就在這個時候，大久保卻從日本趕來堅持反對的論調——蕃地非清屬而是無主之地。這麼一來，清國自然不能不認真應付，而且，既是正式的外交談判，也不能硬是不作答。不過，清國也只是一再地高聲強調生蕃之地確是清國屬地，而大久保也就被迫一再地反駁。如此這般，談判豈有不拖長的道理？

「日本出兵台灣的行為，毫無疑問地正是不折不扣的海盜行為。」

站在清國這一邊的駐日公使巴夏禮的這句話，自然也是北京的英國公使威妥瑪的意思。由於威妥瑪的支持，清國政府對自己論調的正當性更是深信不疑。

巴夏禮在九月十五日所寫的一封給北京友人（布魯克・羅勃遜）的信上曾經這麼寫道：「日本急於要決定究竟是衝突抑或和解。我認為應該會衝突才對。」

所謂的衝突正是開戰。但結果證實巴夏禮並沒有說中。順帶一提，在這段時期巴夏禮的確說中了一件事。他在視察函館時，曾經慮及朝鮮、北海道對岸那個國土已伸展至沿海的俄國，並表示總有一天朝鮮會落在俄國手中，這話與其說是預言，倒不如說是憂心吧。

這段時期，列強帝國主義在東亞已開始呈現出一副幾乎像是戰國亂世的樣貌。巴夏禮的預言和憂心因此有感而發。

同時，就在這個時候，清國令一萬零九百名士兵登陸台灣。相對於此，在台灣的日本兵不過三千。而就在兩軍對峙之際，總理衙門和大久保在北京展開談判。

「若真開戰，清國應該會贏吧！」

巴夏禮還曾如此預言。清國也是這麼認為，而且，說不定就連那老於理性計算的大久保也已經預想了這一層也未可知——儘管站在個人的立場，他極不願這麼想。

話雖如此，大久保卻仍舊留在北京，頑強地堅持他那幾乎可說是不成道理的論調。這大約還是得歸因於他的性格吧。

隨著大久保和清國的「攻防戰」進行到了第四回合，清國這一邊已越來越疲累，而大久保則越來越像冰一樣地冷靜。

會議經常由大久保主導。大久保的主張始終是：

「生蕃非清國之屬地。」

他和清國都只用「生蕃」這二字，指的不是生蕃其人，而是生蕃其地，意謂著「未受中國政教洗禮之蕃人居住地」。不過，也用來指台灣全島，或是在台的生蕃居住區。在這一點上，大久保似乎刻意說得含含糊糊，而清國居然也不求甚解，也跟著大而化之地用。當時清國官員思考失之縝密，可見一斑。

大久保這「非屬地」的主張，以國際公法或所有有力的解釋作擋箭牌，乍見之下頗有歐洲某大學國際法學者發表學術論文的架勢哩！這一點，可以看作是個笑話，但反過來說，也可以看作是外交家的膽識。

大久保原本就沒有國際法等法律方面的素養。身為薩摩藩士，他僅受過極普通的初等教育，有的學問也只是粗淺的漢文。但就連這點漢文，也只博得木戶孝允這等為奔走國事而耗盡青春的人的一句：

——大久保根本是草包一個罷了。

不過，大久保擁有與生俱來的卓越理解力，就這一點來說，只怕新政府中無人能望其項背吧。這次的北京之行，大久保偕同博瓦索納德這位國際法的活教材一塊兒前往。在北京停留期間，他每天都聽博瓦索納德講解與下回談判有關的國際公法。

——生蕃非屬地。

大久保的這套於法有據的解釋，據說是法國的法律學者哈戴爾的理論。根據哈戴爾的學說：「當一國新占了一塊無主的曠地時，必須先於其上設行政官衙或獲得實利，否則於公法上無法承認其主權。」博瓦索納德就告訴了大久保這一點。但這只是哈戴爾的說法，並未被廣泛肯定。

對這種個人的說法，清國原本可以一笑置之，只是清國也不懂國際法，面對大久保的這般說詞，在第三次談判時，清國竟說出以下再拙劣不過的答辯詞：

「萬國公法是西方所訂，不干我們大清的事！」

清國之所以說出這句話，自然是因為大久保不斷地以國際公法苦苦相逼，清國已被逼得走投無路的緣故。

在這話之後，清國又接著說：

「因此，不需要再提起這些，務必以正理來好好談談。」

先破了大久保國際公法這一招再說。所謂的正理，應該是指自古以來即沿用至今的一般常理吧。

其實，清國只消以常理應付大久保的攻訐，也就綽綽有餘了。因為日本強迫式的出兵征討台灣的生蕃，這行為本身已經是十足地不合理了；而這會兒大久保又親自趕來暗示清國得付償金，使得這不合理的程度也就和殘暴相去不遠了。也正因如此，大久保才不得不引用國際公法上的某種學說以為根據。

清國其實大可掀桌子斥其無稽。大久保說生蕃乃無主之地，是根據法國法律學者哈戴爾所說的：清國的政教未及該地，政教未及之處則為無主。對此，清國的回答是這樣的：

「閣下說我國的政令未及於生蕃之地，聽起來好像是在指責我國的內政似的。生蕃的事就請交由我國自行處理，如何？」

恭親王面無表情，只差沒嫌對方多管閒事。

聞言，大久保似乎想再反駁，恭親王卻打斷了他，說道：

「我可先聲明，您從剛才一直在重複的那句話，也就是一旦該國之政教未及該地，該地便不屬於該國的論調，此後不論您重複幾遍，我都不會再作任何答覆。」

這一來，大久保的法寶等於是被封殺了，可他卻又用一副彷彿在田埂間遇見熟人向自己打招呼的表情說道：

「我也不是因為好辯才說這些話。這回出使貴國，並非為了辯論而來，而是為了使兩國更加友好。不過，蕃地上的人民實在太過兇暴，不時地加害他國人民。我們日本就是因為知道生蕃不是貴國的屬地，這才出兵（征伐台灣），沒想到貴國竟開口說這的確是貴國屬地。既然如此，我不得不一再地請你們證據何在。」

一向風聞大久保是沉默寡言的人，但在這談判桌上，他竟然一變而為雄辯家。

這場談判，因為二者主張不同而呈平行線發展。

在第三次的談判中，有好幾次針鋒相對的情況發生。

當大久保不斷堅持生蕃之地由於未受清國政教的洗禮在國際法上應屬無主之地時，清國答道：

「哪有這種蠢事？就好比貴國的長崎，我大清可從未過問貴國的政教是不是已經發展到那兒了。您的問題我沒法作答。」

「貴詢問決不能答。」記錄者金井之恭（權少內史）這麼寫道。

「無責答時，便以生蕃為無主之地，如何？」大久保以此駁道。

意思是說，如果得不到一個明確、負責的答案，日本就把生蕃之地當作是無主之地，可以嗎？

話已經說到激越處了。

清國這邊也越來越激動，答辯道：

「然又如何？」

悉聽尊便的意思。

清國還念了去年（明治六年）日本副島種臣大使和中國李鴻章簽下的和親條約（中國話說是和約）當中的第一款和第三款。

第一款曰：

「此後，大日本國與大清國彌敦和誼，與天地共存至無窮。又，分屬二國之國土，各以禮相待。無些微侵越，得永久之安全。」

事實證明副島和李鴻章所簽署的這項條約，最後卻成了對中日關係最為諷刺的文章。

而其第三款則曰：

「二國之政事、禁令各異，其政事應任其國自主。於彼此不得代謀干預，行禁行之事。至於禁令則互相助力，各諭其商民，誘導土人，不許稍有違犯。」

意思是說，二國互相尊重彼此的政事和禁令，也尊重彼此不同的行事方法，二國並應善加諭人民謹守禁令，不得稍有踰越之情事。

「我也尊重條約的精神。」

大久保不斷地重複這句話，但也仍舊不斷地重複表示，生蕃之地乃清國化外之地，非清國之屬地，請清國就此作答。而清國卻也只是不斷地重複蕃地本來就是清國所有，對此根本無法作答。

大久保又接著說，自己並非一再地重複什麼論調，而是在發問，只是因為你們不回答，因此只得一再地重複。他還說道：

「你們只消回答生蕃之地乃化外之地也就可以了。正因為你們連這句話都不說，我也只好一再重複了。」

►司馬遼太郎《宛如飛翔》：生蕃之地非清國之屬地？日本出兵台灣的正當性（下）

►司馬遼太郎《宛如飛翔》導讀：西鄉隆盛與大久保利通，名為飛翔的殉身

書籍介紹

本文摘錄自《宛如飛翔（全十冊）（限量經典重現套裝版）》，遠流出版

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作者：司馬遼太郎

譯者：劉惠禎、蔡宗明、周素芬

司馬遼太郎三大長篇代表作之一

更貼近歷史真實，透過文學窮究國家走向的史傳文學鉅作

繼幕末的《龍馬行》，司馬以《宛如飛翔》描繪出明治日本破壞與重生的動盪年代，以及當時歐美列強覬覦下的日本、清國與朝鮮局勢，時值明治維新150年的今日，不論是對日本史、東亞史有興趣或者對國家前途有思索的讀者，都是極具意義的經典長篇。

西鄉隆盛與大久保利通兩人都出身自薩摩藩的下級藩士家庭。他們幼時就熟識且成為莫逆之交，日後兩人也成為明治維新的中心人物。然而在新政府推動維新過程中，內政外交皆面臨嚴重問題並隱含分裂危機：內有自封建制度及鎖國時代步向近代民主國家的過渡危機，外有歐美列強的垂涎覬覦。

明治六年，長期持續醞釀的不滿終於引燃。西鄉提倡「征韓論」與大久保嚴重對立，並在日後爆發為賭上國家存亡的劇烈抗爭。

司馬遼太郎收集巨量的資料與調查訪談，以維新三傑中的西鄉隆盛與大久保利通為中心，更藉由處於兩個對極集團：西鄉為首的英勇薩摩武士以及太政官政府體系，透過他們的興衰起落，描繪幕末維新至西南戰爭這段動搖新生日本的激昂年代。時值日本明治維新150年的今日，不論是對日本史有興趣或者對國家前途所有思索的讀者，都是極具意義的經典長篇。

司馬遼太郎作品集

《鎌倉戰神源義經》（2冊）

《盜國物語》（4冊）

《太閤記：天下人豐臣秀吉》（2冊）

《關原之戰》（3冊）

《龍馬行》（8冊）

《宛如飛翔》（10冊）

《幕末：十二則暗殺風雲錄》（2冊）

《新選組血風錄》（2冊）

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰