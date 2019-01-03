司馬遼太郎《宛如飛翔》：生蕃之地非清國之屬地？日本出兵台灣的正當性（下）

文：司馬遼太郎

►司馬遼太郎《宛如飛翔》：生蕃之地非清國之屬地？日本出兵台灣的正當性（上）

第三次談判和第四次談判之間相隔了半個月左右。

以外交談判的常理來談，會談到了第三次，應該要宣告落幕了。雙方的主張若沒有交集，再談下去也不會有什麼結果。況且，清國也已表明不願再繼續談下去了。

但大久保的纏功向來非比尋常，清國就像被一隻小動物給緊緊啃囓住一樣，想擺脫也擺脫不了。

在第三次談判結束時，大久保又向對方提出了原先的那紙詢問書。站在對方的立場，遂又不得不加以討論，只得再約定下回談判的時間。

不過，清國針對詢問書所作的答覆書，在第三次談判的三天後便已交到大久保的手上。

這紙答覆書仍舊對大久保的問題避重就輕。大久保的問題援例是根據國際公法而來，清國則也援例表示對此無法作答。

就這紙答覆書，大久保寫了一篇篇幅頗長的反駁文章。由井上毅起草，以漢文書寫。

為了寫這篇文章，大久保花了幾天的時間，九月二十七日才送到總理衙門。

除了這篇文章之外，大久保又附了一篇題為〈公法彙抄〉的參考文件，由此可見大久保的執拗。這份文件主要是抄錄了一些與此事件有關的國際公法條文，同時也將法、德、英等國際法學者的學說一一抄錄了下來，可以說是條文和學說的摘要。

「清國這下子應該可以瞭解了吧！」

在文章和〈公法彙抄〉完成後，大久保如此喃喃說道。

然而清國對此的答覆也實在稀奇，只有短短的一行文字：

「本大臣以前次聲明之言，作為辯理。」

語氣十分冷淡。只是請對方瞭解自己一向所堅持的，如此而已。

清國試圖要甩開大久保。當然，也開始覺悟不惜一戰了。

對此，英國公使威妥瑪開始著慌了。

站在利益的觀點，英國實不願見到遠東地區發動無謂的戰爭，這一點是再清楚不過了，威妥瑪的行動全是基於此一基礎思想。同時，身在日本的駐日公使，也曾對日本的外務省再三表示：

——希望能和平解決。

威妥瑪是清國這邊實際上的商量對象。打從事態開始惡化，他便動念要擺脫這種立場，好居中調停。

駐北京的英國公使威妥瑪，對學中文的人來說也許並不陌生，因為他正是曾經提出所謂的「威妥瑪拼音」中文普通話羅馬拼音系統的人。

他在一八一八年生於倫敦，此時正值五十六歲。幼年時他在非洲的開普敦等地度過，後進入劍橋大學，畢業後進陸軍服兵役，不想因此注定了他中國專家的一生。

他以中尉軍階參加了鴉片戰爭，於這段期間，正式地學了中國話及其文字。在中國除役後，他立刻成了翻譯官。當時歐美的知識分子，對中國這未知文化的好奇心少有像威妥瑪這樣豐沛的。當然，其中也免不了摻雜了那種率先闖進未知世界，當一個最瞭解該地者的功名之心。這種純真的功名家，在當時的確影響了一部分的英國青年，在威妥瑪之後許久，原為倫敦大學學生的薩道義認定下一個未知世界正是日本，遂以外務省的翻譯修業生身分來日，除了活躍於幕末的對日外交事務之外，更成了英國研究日本的始祖。

威妥瑪歷任上海副領事、上海第一代外國人稅務司，以及香港的英國貿易廳漢文秘書，最後成了英國駐北京的使館員。在這段時期的三年前，即一八七一年，終於當上了駐北京公使。

日後，當他結束在中國四十年的生活回國時，已經將近七十歲了。但卻又在一八八八年成了劍橋大學第一代的中文教授，並將大批與中國有關的書捐贈給學校，建立了英國研究中國的基礎。

威妥瑪由於能用中文和清朝的大官們溝通，因此在這段時期，對清國在外交事件上的想法及諸大臣微妙的心情，他都一清二楚。

他知道清國希望英國出面調停，而英國站在利害的觀點來衡量，也的確必須設法避免遠東地區掀起無謂的戰爭。

因此他一直在等待機會出面調停，甚至也一直在製造機會。但因為第一次和大久保在日耳曼飯店會晤時被大久保搪塞敷衍，因此只得等待下一次機會。而這機會也是威妥瑪自己製造的。

在第三次談判結束後一個禮拜，也就是九月二十六日，威妥瑪再次前往日耳曼飯店造訪大久保。

大久保在飯店的招待室會晤威妥瑪，並以茶點款待。

威妥瑪大概覺得這大久保頗難應付吧。上一次，正當要切入正題時，他卻問起威妥瑪家人的事，之後，威妥瑪便只忙於回答，沒有機會再切入自己真正想談的話題。

依威妥瑪看來，只怕再沒有比大久保更難應付的對手了。

他沉默寡言，絕少閒聊，嘴邊總是泛著薩摩式的一抹微笑，看上去十足親切，但卻無從窺知他的真正心思。

威妥瑪希望能從大久保口中聽到要求英國出面調停的話。若非如此，他便無法動彈了。這一天他正是為了這個目的而來。

然而，這一次仍舊無法如願以償。

二人當時的對話留有筆錄，且將之譯為口語如下。

首先，威妥瑪又重複了日前他所詢問的內容。

「貴國如今駐兵台灣，請問是永久之計，還是視情形可以撤兵？如果是打算永遠駐兵，那麼貴國和清國之間或許將會開戰。事情若果真演變至此，我身為公使，也得要為了保護在清的英國人的生命財產而作一番準備。就這點，我想請教閣下。」

威妥瑪想以保護英國人的生命為由迫大久保說出真心話。

對此，大久保的回答十分簡短：

「我倒不是說絕不撤兵，一切都看和清國政府談判的情形而定。因此現在我沒法給您一個明確的回覆。」

儘管大久保這麼說，威妥瑪仍以假設口氣說道：

「倘若日本政府已經決定撤兵，我可以體察日本政府撤兵的目的，再去說服清國。」

言下頗具已有調停的準備之意。

然而，大久保還是以他那招牌笑容說道：

「很感謝您的厚意，但我已經說過，關於這件事，日清二國最近就會有所決定。所以，我希望盡可能不要讓您操心。」

就這麼一口回絕了。

大久保如此閉關自守，弄得威妥瑪簡直不知如何是好。於是他只得先和大久保閒聊一陣子，一邊想著接下去該怎麼說，才能讓大久保再次回到本題。

最後，威妥瑪終於就大久保以為論理根據的國際公法發動攻擊。

在這之前，威妥瑪先開門見山說道：

「我在清國工作很久了，依我看，台灣全島從來都是屬於清國的，可今天日本卻持反對論調，不知道這論理是根據什麼來的？」

等於是直指問題核心。

按理說，接下去應該會有一場激辯才對。但大久保自幕末以來便不願與人爭辯，以免被人看穿心思。他雖立刻回答了威妥瑪，可是卻答非所問。

「關於這點，日清之間總會解決的。到時候再告訴您吧！」

十月五日的第四次談判，和過去幾次一樣，仍在總理衙門舉行。第一次的談判是在九月十四日，說起來大久保也已在北京停留一個月了。

幾天之前，大久保才寫了一封信給三条太政大臣，信上感喟道：

「小臣自抵北京以來，意外耗廢時日。想必與所願違，誠惶恐之至。」

的確出人意料地拖了些時日。

不過，此番談判，大久保絲毫不曾有過黑箱作業或是枱面下的協商。此人的強悍之處，也就在這兒了。他彷彿一名法國革命時期的議員，自始至終只相信辯論，自始至終只想在談判桌上把事情解決。大久保這種在談判過程中只以辯論為武器的行為，說得誇張些，或許還是日本政治史上絕無僅有的例子哩！

東洋的政治藝術向來不信任表面上的辯論，總是習慣黑箱作業。好比在關原一役的前夕，諸位大名決定去向，也不是在公開的場合經由公開的討論而決定，幾乎是全靠黑箱作業定案。

在中國也是一樣。到了清末，這種現象尤其明顯。這次的談判，清國大約作過這樣的預期，也作過這樣的期待吧。若真有雙方地位較低的官員不斷地接觸、不斷地設宴談事，並召妓密談，也是不足為奇。

正如日後俄、清談判時，由於俄國贈與清國代表李鴻章一大筆錢，使得清國的態度因而轉趨弱勢，而俄國則贏得了壓倒性的勝利一般，這樣的手段的確存在於清國當時的政治生態中。

但所有的黑箱作業，大久保一概不用。

倒不是沒有能力用，而是因為他在幕末時所負責的革命政略幾乎就等於是黑箱作業了。西鄉負責立業，大久保則負責搞黑箱作業。將改革的保守家島津久光連哄帶騙地誘向倒幕，更在幕末的最後階段上京都，和岩倉具視一塊兒對親王、公卿等暗下功夫，花了大把的藩公帑。明治之後，岩倉有一回在閒談時，曾忽地吐露道：

「當時我和大久保所做的，都是至死也不會說出口的事。」

可見得這暗中下的是什麼樣的功夫。

然而身在北京的大久保，卻一變而為一個只相信辯論的人。這可以說是自幕末至維新志士一貫的氣質，當時大久保的任務就算換作副島種臣或江藤新平來執行，大約也是一樣的做法吧。且將大久保寫給三条信中的一段再譯為口語如下：

「如此拖延談判的時間，無非是想正名，不論是和是戰，即使最後談判破裂，在道理上仍得取得勝利。」

充分表露大久保的心思。

舉行第四次談判的十月五日這一天，天氣很晴朗。在總理衙門的會議室一坐下，大久保便發現清國代表背後的窗子將天空切成了四角形。那亮晃晃的蔚藍，濃郁得直彷彿夢境一般，倘使他是個有詩意的男子，肯定不願在北京這麼個秋高氣爽的日子裡，一再重複那些永無休止的辯論。

但大久保並不是詩人，而是纏功異常厲害的實務家。從清國代表的位子看過來，窗外的光更凸顯了大久保的容貌，看上去像是用焦油色的油彩畫的一般，而從大久保這邊看過去，排排站的清國代表因為背著光，個個表情沉重。

尤其是首席的恭親王，不知是否因為感冒發燒，臉色黯澹，就像海魚的背一樣青黑。

——今天有點感冒……

恭親王一開始就先向大久保如此聲明。只見他的上半身不停地顫抖著，彷彿光是坐著也頗吃力。

這天雙方的態度和措詞都十分尖銳，似乎已無暇顧慮修辭了。

應答的重點集中在清國對大久保的回覆語焉不詳。清國這一邊掉入大久保所設的國際公法的陷阱中，對問題一概答非所問。

大久保指責他們的曖昧不明。

「說得再清楚些！」

但清國的代表們似乎厭煩了這一再重複的戲碼，一個個顯得懶洋洋的。

「您說我們回答得不清不楚，可我們已經答了呀！沒法再說什麼了。你似乎並不相信我們總理衙門的話哩！」他們指著大久保說道。

「然！難以置信。」

根據筆錄，大久保如是回答。對此，清國的答覆似乎已放棄談判了似的說道：

「這件事，再重複多少遍，您閣下也不會相信吧！」

「我人不舒服。同樣的話說了又說，很難受的。」恭親王接著說道。

一時空氣為之凝結。

這時，大久保提出了從美國公使那兒借來的文件作為參考。正是前些年美國駐廈門領事取自福建省總督的一份意見書。上頭說台灣島非清國版圖之所屬，對大久保而言，無疑是意義重大。但清國代表只匆匆一瞥，便說道：

「這名地方官因為對此事無知怠慢，已受了處罰。一名地方官的意見不能代表總理衙門的意見，再說也和事實不符。」

雙方的談判從一開始便是平行線，不曾有過交集，而這第四次談判，大久保更是把該說的都已經說盡，再無可說之話題，這會兒就連平行線也畫不下去了。

但儘管如此，大久保仍舊繼續說下去。

去年，副島種臣為了簽署日清條約到北京來時，曾問起朝鮮和台灣與清國究竟算是什麼關係。大久保就提出了這件事。

這份應答雖稱為「副島應答」，但並非由副島親自詢問，而是在副島的授意下，由隨員柳原前光詢問，長崎縣士族、外務省一等書記官鄭永寧擔任翻譯。對象乃總理衙門的大臣毛昶熙、董恂等人。

柳原先問起朝鮮。美國公使曾就朝鮮問題和總理衙門間有過質疑應答，且留下文件。當時清國表示朝鮮向來便屬於清國，但朝鮮的內政令清國一律不予干涉。柳原出示這份文件，希望能再做確認。

總理衙門的回答是這樣的：「之所以稱朝鮮為屬國，是因為二國的關係始終沿襲著過去的傳統。換句話說，朝鮮國王受中國冊封，向中國朝貢，清國皇帝也予以接受。由於這項傳統，因而稱朝鮮為屬國。」

若要再問是不是就是西方所謂的屬國，肯定會答不是的。

柳原又進一步問道：「這麼說，清國從不曾干涉過朝鮮的和戰大事囉？」清國答稱：「然也。」

日本這邊將這些都記了下來。

接著柳原問起台灣。當時，清國總理衙門的回答是：

「台灣生蕃之地乃化外之地。」

這會兒大久保就拿出這份「副島應答」來，逼問道：

「台灣生蕃之地乃化外之地，清國主權未及於此。所以日本才出兵直接懲罰殺害琉球人的生蕃。可現在卻又反過來說生蕃是你們的屬地。這到底是怎麼回事？」

清國對此仍舊一本搪塞的回答模式。

「那不過是一場座談而已嘛！假如副島大使把它看得那麼重要，應該要提出要求就此達成協議才是。只以一場座談為證據，實在人傷腦筋哩！」

至此，大久保已無話可說。只見他一臉忿懟地表示，照這樣再談下去也不會有什麼結論的，他甚至不惜攤出最後一張王牌：

「看來我只好回國去了。」

「閣下若說要回國，我們也不打算強留。」清國答道。

雙方都開始表現出決裂的態度了。

表現出決裂態度的第四次談判，大久保未曾有絲毫收穫，也沒有任何需要留待下回解決的枝節問題，因此，他也不想再如法炮製，於離開之前留下詢問書。總之，這次的談判只讓大久保確認了雙方的主張永遠是平行線而已。

在送大久保至門口時，恭親王半因感冒，半因從午後一時到太陽下山始終來回兜圈子地說話，人已經快累垮了，平時就瘦長的臉，這會兒更像根棒子。

外頭一片黑漆漆的。

大久保搭上為首的一輛馬車，柳原則搭下一輛。馬車上點著燈火。根據這一天會談的記錄金井之恭的文章，是這麼描述的：「時已暗黑，咫尺莫辨。」可想像當時北京夜晚的黑暗程度。

「點燈、歸寓。」馬車上的大久保肯定覺得已經無計可施了。且將他這天的日記直譯於下：

「最後，告退之前，我表明了回國之意。見清國的態度，絲毫沒有讓步的跡象，於是我斷然作此表示。」

從文章看來，大久保以乎已經開始顯得氣弱了。順帶一提，在隔了二天的日記中，他倒是老老實實地寫出他當時到了窮途末路的心境：「正自進退維谷。」

這也難怪。打算在他國所屬的島上教訓他國人民，竟未事先照會該國政府，突地便出兵；跟著，到該國政府竟不是為了道歉，反倒是為了抗議，同時還要對方出錢賠償，這如意算盤也實在是打過頭了。簡直就是海盜行為。英國駐日公使巴夏禮甚至認為日本像發了狂似的，駐清的英國公使威妥瑪也持同樣的看法。英國既是總理衙門的後盾，清國自然不可能向日本屈服。

回到飯店，大久保發現眾人都餓著肚子在等他，於是一塊兒坐上餐桌，吃頓名副其實的「晚」餐。餐桌上，金井之恭向眾人詳述這一天談判的經過。

餐畢，大久保把大夥兒全叫到房裡，聽取他們對此後的意見。

——找英國公使居中調停。

沒有人如此提議。柳原前光公使雖為公卿出身，卻激動地表示，如此一來也只有訴諸一戰了，而舊幕府的外國通田邊太一則以「熱切」的微笑試圖沖淡這份激越，說是再努力想想，應該還有談判的空間，這會兒最重要的就是冷靜思考。

然而，應該是已經沒有談判的空間了。

►司馬遼太郎《宛如飛翔》導讀：西鄉隆盛與大久保利通，名為飛翔的殉身

書籍介紹

本文摘錄自《宛如飛翔（全十冊）（限量經典重現套裝版）》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：司馬遼太郎

譯者：劉惠禎、蔡宗明、周素芬

司馬遼太郎三大長篇代表作之一

更貼近歷史真實，透過文學窮究國家走向的史傳文學鉅作

繼幕末的《龍馬行》，司馬以《宛如飛翔》描繪出明治日本破壞與重生的動盪年代，以及當時歐美列強覬覦下的日本、清國與朝鮮局勢，時值明治維新150年的今日，不論是對日本史、東亞史有興趣或者對國家前途有思索的讀者，都是極具意義的經典長篇。

西鄉隆盛與大久保利通兩人都出身自薩摩藩的下級藩士家庭。他們幼時就熟識且成為莫逆之交，日後兩人也成為明治維新的中心人物。然而在新政府推動維新過程中，內政外交皆面臨嚴重問題並隱含分裂危機：內有自封建制度及鎖國時代步向近代民主國家的過渡危機，外有歐美列強的垂涎覬覦。

明治六年，長期持續醞釀的不滿終於引燃。西鄉提倡「征韓論」與大久保嚴重對立，並在日後爆發為賭上國家存亡的劇烈抗爭。

司馬遼太郎收集巨量的資料與調查訪談，以維新三傑中的西鄉隆盛與大久保利通為中心，更藉由處於兩個對極集團：西鄉為首的英勇薩摩武士以及太政官政府體系，透過他們的興衰起落，描繪幕末維新至西南戰爭這段動搖新生日本的激昂年代。時值日本明治維新150年的今日，不論是對日本史有興趣或者對國家前途所有思索的讀者，都是極具意義的經典長篇。

司馬遼太郎作品集

《鎌倉戰神源義經》（2冊）

《盜國物語》（4冊）

《太閤記：天下人豐臣秀吉》（2冊）

《關原之戰》（3冊）

《龍馬行》（8冊）

《宛如飛翔》（10冊）

《幕末：十二則暗殺風雲錄》（2冊）

《新選組血風錄》（2冊）

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰