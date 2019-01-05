宋詞背後的故事：蘇東坡兄弟集體作弊，遇上神一般的主考官歐陽修

文：鞠菟

遇上歐陽修這種宗師級別的主考官，實在是廣大考生的幸運。他不但幫助劉輝這樣的可造之才不走邪路返回正路，更發掘出一批天才成為國之棟梁。就在秀才劉幾被刷下去的那一年，有一對兄弟從遙遠的天府之國四川來到京師應試。在群星璀璨的大宋朝裡，最耀眼的那一顆即將冉冉升起，這顆巨星的天分之高、天賦之廣、成就之大、魅力之強、人緣之好、影響之深，在中國幾千年文化史上前無古人、後無來者。他的名字叫蘇軾。

蘇軾，字子瞻，因為自號東坡先生，所以最響亮的名號是「蘇東坡」。他的親弟弟蘇轍，字子由。這兄弟倆的名和字很有意思，筆者猜想他們的父親蘇洵當時正在看《曹劌論戰》。曹劌輔佐魯莊公擊敗一鼓作氣、再衰三竭的齊軍，魯君正要下令追擊，曹劌擔心強大的齊國會有伏兵而趕快攔阻，曰「未可」，先下視其轍（車跡之「由」），再登軾而望之（高「瞻」遠矚），最後才曰「可矣」，縱魯軍追擊，遂大敗齊軍。蘇洵自己寫過《名二子說》解釋這兩個兒子起名的理由，尚不及筆者這個猜想生動活潑。

蘇洵字明允，自號老泉，比歐陽修小兩歲。一般人都是6、7歲開始讀書，蘇洵卻攤上了一個「養不教，父之過」的糊塗老爹，在青少年時代終日遊蕩不務正業，直到27歲那年應考舉人名落孫山，才發現即使是天才也需要努力。於是發憤讀書，並起誓在學有大成之前，不寫任何文章，這個叫做厚積薄發，態度比筆者端正多了。

天才一努力就不得了，終於成了文章大家，《三字經》裡將他作為成年後發憤努力也不遲的正面教材：「蘇老泉，二十七，始發憤，讀書籍。」人的心竅一打開，一通百通，以前忽略的百年樹人大業也被他撿了起來。蘇洵在28歲時生了蘇軾、30歲時生了蘇轍。這兩兄弟特別是蘇軾，絕對是蘇洵一生最大的成就。天地的靈氣精華都匯聚在一家人身上，搞得當時居然有民謠在傳唱：「眉山生三蘇，草木盡皆枯。」今天眉山三蘇祠的大門上掛著一副對聯：

一門父子三詞客，千古文章八大家。

集體作弊，手足情深

蘇軾10歲之後，蘇洵外出四處遊學，妻子程氏在家培養兩個兒子。母親是最偉大的教師，蘇軾、蘇轍年紀輕輕就以文章稱譽當世。更令人羡慕的是兄弟倆之間的感情，他們去考試不是爭搶風頭，而是用互相說明的方式來組團作戰。

有一次，兄弟倆一同參加考試，蘇軾看著擺在面前的試題，感覺非常陌生。在腦海中一番檢索，依然毫無印象，不由得茫然無措，只得長嘆一聲，斜眼瞅瞅旁邊的弟弟。蘇轍一看哥哥這副樣子就明白了，拿起放在桌上的毛筆，將筆管含在嘴裡吹起來。蘇軾恍然大悟，原來題目是《管子注》裡的一句話，但是關鍵的字被抄錯了，怪不得自己剛才想不起來。一個抄字員工作不認真，就差點扼殺了一位天才的前途，工作態度不慎重會害死人。

另一場考試的題目是《形勢不如德論》，這次輪到蘇轍看著試卷上的「禮義信足以成德」發呆。蘇軾見狀，知道弟弟忘了出處，於是向考場工作人員索要磨硯的水，並厲聲抱怨人家慢手慢腳：「小人哉！」蘇轍一聽立刻反應過來，題目出自於《論語》中的〈樊遲請學稼注〉。

講的是孔子的一個學生樊須（字子遲，所以又稱樊遲）向夫子請教如何種莊稼，孔子臉色很難看的回答：「這個我不如老農民。」樊須又向夫子請教如何種瓜果、蔬菜、花草，孔子的臉色更陰沉了：「這個我不如老園丁。」等樊須退下以後，孔子很惱火的對別人說：「小人哉，樊須也！在上位者只要重視禮，老百姓就沒人敢不敬畏；在上位者只要重視義，老百姓就沒人敢不服從；在上位者只要重視信，老百姓就沒人敢不以實情來回饋。只要在上位者能做到這些，四面八方的老百姓自然會揹著襁褓中的嬰兒來投奔，哪裡還用得著你親自去種莊稼呢？」這個就叫「禮、義、信足以成德」。

樊遲不過向老師請教了一個技術性問題，孔子為何生這麼大氣呢？原來幾天前，孔子剛被一位種田老者譏諷為「四體不勤、五穀不分」，正在鬱悶之中，樊遲偏偏在這個時候興致勃勃的請教孔子關於什麼種莊稼種菜的瑣事，純粹給老師的傷口上撒鹽，真是好沒眼色，被孔子借題發揮罵為胸無大志，一點兒也不冤枉。只是可憐考場工作人員無端被蘇軾罵了一句「小人」，才是躺著也中槍。

蘇軾瞎掰，折服歐陽修

蘇氏兄弟實力既高，還這樣善於組團作弊，在考場上自然是氣勢如虹，人擋殺人，佛擋殺佛，攜手一路衝進了京師，聲名如日中天。

嘉祐二年考進士的人本來很多，魏國公韓琦很詫異的問自己的賓客：「今年有二蘇在此，居然還有這麼多人敢和他倆同場較量，是怎麼一回事啊？」這話一傳出去，結果有十之八九的考生，被嚇得沒參加考試就離開了。還好剩下來的考生都是人中之傑，稍後筆者會揭曉那張星光閃耀的榜單。

到了八月中旬即將考試之前，蘇轍恰巧生了場病，眼看來不及痊癒應試了。韓琦上奏仁宗說：「今年的進士考試人選之中，最有聲望的就數蘇軾、蘇轍兄弟。聽說蘇轍突然生了急病，趕不上考試的時間。如果這麼天才的兩兄弟中有一人不能應試，天下人都會很失望，希望陛下將考試略為延後，等待蘇轍病癒。」仁宗點頭同意。韓琦每隔幾天就派人去詢問蘇轍的病情，直等到他完全康復後，才奏請朝廷正式安排進士考試，比往年要推遲二十多天。

如果在今天的社會，你肯定覺得如果韓琦沒有收蘇家一大筆錢的話，怎麼會如此賣力，然而事實是韓琦此時根本還沒見過蘇家兄弟，這種為國求賢不避嫌疑的君子古風確實令人欽慕。

嘉祐二年的禮部會試，題目是仁宗出的《刑賞忠厚之至論》，看到這考題也明白這位皇帝的廟號為什麼是個「仁」字了。主考官歐陽修被一份試卷深深吸引，不但因為其文辭優美、說理透澈，而且居然用到了連博聞強記的自己都不知道的新鮮典故。

話說帝堯的大法官皋（按：音同高）陶審理一起案件，「皋陶曰『殺之』三，堯曰『宥之』三」，意即皋陶連續三次判決囚犯死刑，堯卻連續三次否決，赦免囚犯不死。這就是中國古代「疑罪從輕」的司法思想，人死不能復生，在存疑之案上寧可誤縱有罪之人，也不可枉殺無辜之命。現代社會是﹁疑罪從無﹂的原則，更加文明進步了。

這個故事將抽象的司法理念闡述得生動清晰，遠勝過其他考生千言萬語的純理論闡述。歐陽修不禁拍案叫絕，轉頭問副考官梅堯臣：「這典故出處在哪裡？」梅堯臣皺眉搖頭：「我也不知。」

北宋為了防止唐朝投行卷的腐敗風氣重演，不但對試卷糊名，還為了防止考官認得熟悉的筆跡而統一派人謄寫試卷。歐陽修看這篇文章的風格，很像是自己的學生曾鞏所寫，怕人家說自己徇私舞弊，不好意思取為第一，就將它列為第二名。結果試卷拆封後，才發現這份卷子的作者是蘇軾。

等到蘇軾來拜謝主考官的時候，歐陽修實在按捺不住好奇之心，問他那個「堯曰宥之三」的典故出自哪裡。蘇軾笑嘻嘻的回答：「事在《後漢書・孔融傳》。」歐陽修興沖沖跑回去仔細翻閱了一遍，根本找不到。過了幾天遇到蘇軾，執著的歐陽修又窮究此事，蘇軾說：「《孔融傳》裡寫到曹操滅袁氏後，將袁熙的妻子甄宓（按：甄宓乃是七步成詩、才高八斗的曹植的夢中情人，也是《洛神賦》的主角原型）賜給兒子曹丕。孔融嘲笑：『當年周武王滅商紂後，將妲己賜給了周公。』飽讀詩書的曹操很疑惑的問：『此事何經所見？』孔融回答：『下官以今日發生的事情來看，想當然而已。』

「學生文章裡所寫的堯和皋陶之事，也同樣是想當然而已。」歐陽修大吃一驚，回去後對朋友評論：「蘇子瞻此人可謂善讀書、善用書，他日文章必獨步天下。」伯樂之眼，後來果不其然。

韓琦的苦心沒有白費，蘇轍也同科及第。兄弟倆回家向父親報喜，蘇洵百感交集的唸了四句打油詩：

莫道登科易，老夫如登天。

莫道登科難，小兒如拾芥。

神一般的主考官，銀河般的進士榜

請不要以為蘇氏兄弟同科及第有多麼令人稱羨，當年在榜單中最吸引眼球的，並不是他倆，而是曾鞏、曾布、曾牟、曾阜四兄弟。看看這些兄弟兵團，你就能明白什麼叫做「家學淵源」。唐宋八大家中最晚登臺的三人蘇軾、蘇轍、曾鞏碰巧在同一期參加考試，而且居然被歐陽修在糊名試卷中全部挑了出來，這是多麼犀利的眼光。

更令人驚異的是，嘉祐二年進士榜裡還有好幾位在史書中閃閃發光的名字：

張載，北宋大儒，世稱「橫渠先生」，他最有名的話是「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」，被稱為「橫渠四句」。

程顥，北宋大儒，他的老師是提倡「文以載道」、寫出《愛蓮說》「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」的周敦頤；他的弟弟是製造了尊師重道成語「程門立雪」的另一位大儒「伊川先生」程頤，兄弟倆被稱為「二程」；他倆有一位四傳弟子叫朱熹，發展出「程朱理學」，響亮口號是「存天理、滅人欲」，將儒家禮教搞到了登峰造極的地步，但從「五四運動」以來，被視為舊社會糟粕的代表思想，魯迅先生痛斥為「吃人」。

呂惠卿，北宋政治家，後來官居宰相，王安石變法的第二號人物。

章惇（按：音同敦），北宋政治家，後來也登閣拜相，王安石之後的新法領袖。

神一般的主考官歐陽修，將那個時代的青年才俊基本上一網收盡。而早在此之前，歐陽修對王安石、蘇洵已經有獎掖提拔。《宋史・歐陽修傳》裡提到：「獎引後進如恐不及，賞識之下率為聞人。曾鞏、王安石、蘇洵、洵子、軾轍，布衣屏處，未為人知，修即遊其聲譽，謂必顯於世」。唐宋一共「八大家」，宋朝占了其中六個席位，而全部出自歐陽修門下，「故天下翕（按：音同細）然師尊之（按：指天下士人尊他為師）」。

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書籍介紹

本文摘錄自《不讀宋詞，日子怎過得淋漓盡致（北宋篇）：道盡人生的綺麗與唏噓，你一定也能吟唱幾句，這是現代歌詞的靈感泉源。》，任性出版

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作者：鞠菟

世界大學排名亞洲第一 ——清華大學策劃出版，最暢銷的宋詞讀本，

中國中小學指定讀本，預購階段網路點擊超過75萬次，預售即突破12萬冊。

看過北宋柳永幫歌女填的歌詞，你才明白怎麼讀懂女人心。

方文山寫的青花瓷紅遍兩岸，他說，李清照是啟蒙，宋詞是他創作的養分。

但願人長久、獨上西樓、人約黃昏後、幾多愁……

這麼有畫面的字句，你信手拈來、甚至隨口吟唱，你想描述的所有心境，

宋詞裡都有絕妙好辭可以引用，不讀宋詞，你怎理解人生如何淋漓盡致。

宋朝，經過五代十國半世紀的分裂亂世，直到宋太祖趙匡胤一統江山，於文學的天空中再度光芒萬丈，宋詞，與唐詩並稱為中國文學史上的雙峰。

本書作者鞠菟擁有工科和管理雙學士學位，還是全球500強的企業經理，卻是個超級歷史迷，他結合了史書史料、野史神話，再加上一點推理聯想，透過宋詞，將詩詞歌賦、名人典故、歷史知識，串聯成一個完整的故事。

一邊讀你一定也能邊唱幾句，現代流行歌的始祖打哪開始？就是宋詞。

Photo Credit:任性出版

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