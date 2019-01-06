宋詞背後的故事：南宋「分兵殺虜」北伐大計，出自辛棄疾之手

文：鞠菟

辛棄疾提供金國攻略，張浚卻少做了重點

這一年宋高宗禪位，孝宗登基，提拔主戰派掌控了朝廷。辛棄疾立刻拜訪時任江淮宣撫使的老帥張浚，根據對金國情況的了解獻上了「分兵殺虜」之計。金軍最大的問題在於調動十分緩慢，宋朝應該利用這一點，先從關陝等四路發起佯攻，逼迫金國調淮河一線的精銳去應付。等淮河防線出現鬆動時，宋朝用精兵發動突襲，在金軍還來不及再回防時，就能收復抗金義軍基礎紮實的山東，則西向可以威脅中原，北向甚至可以威脅到燕京。

第二年即隆興元年，張浚被孝宗任命為樞密使，制定的北伐計畫裡果然是先取山東。但一貫輕敵冒進的張浚，完全忽略辛棄疾方案中最重要的一點「先佯攻以分散敵人兵力」，而是直接用主力渡過淮河與金兵硬碰硬，結果沒有受到其他戰場牽制的金兵源源不斷增援而來，宋軍最終遭受符離之敗。

雄心勃勃的宋孝宗挨了這當頭一棒，只好與金國簽訂「隆興和議」。一時間南宋士氣降至冰點，沒有人再敢談論恢復中原。而辛棄疾在此時寫下軍事論文《美芹十論》獻給皇帝，首先指出失敗情緒的不必要：「臣竊謂恢復自有定謀，非符離小勝負之可懲，而朝廷公卿過慮、不言兵之可惜也。古人言不以小挫而沮吾大計，正以此耳。」然後以洋洋萬言，從三個層次分析金國的內部矛盾和弱點，從七個方面建議宋朝當做的準備：「今日虜人實有弊之可乘，而朝廷上策惟預備乃為無患。故罄竭精懇，不自忖量，撰成禦戎十論，名曰美芹（地位低者向上位者提建言，出自《列子》）。其三言虜人之弊，其七言朝廷之所當行。先審其勢，次察其情，復觀其釁，則敵人之虛實吾既詳之矣；然後以其七說次第而用之，虜故在吾目中。」

然而新敗之下，朝廷內外畏敵情緒瀰漫，辛棄疾的主張沒有任何人響應。乾道四年，幼安升任建康府通判。在催發無數文人墨客才思的秦淮河邊，他寫下了《水龍吟・登建康賞心亭》：

楚天千里清秋，水隨天去秋無際。

遙岑遠目，獻愁供恨，玉簪螺髻。

落日樓頭，斷鴻聲裡，江南遊子。

把吳鉤看了，欄杆拍遍，無人會，登臨意。 休說鱸魚堪膾，盡西風、季鷹歸未？

求田問舍，怕應羞見，劉郎才氣。

可惜流年，憂愁風雨，樹猶如此！

倩何人喚取，紅巾翠袖，搵英雄淚？

黃昏落日時分登樓眺望北方故土，玉簪螺髻般的遠山越美，就越容易勾起人的惆悵。聽著失群孤雁的哀鳴，更激發遊子的思鄉之情。然而收復中原遙遙無期，我徒然把腰間寶劍抽出來看了又看，把欄杆拍了又拍，一腔悲憤欲訴無人能懂。上半闋借景抒情，下半闋則連用三個典故。

第一個典故即西晉人張翰（字季鷹）的「蓴菜鱸魚之思」，《不讀宋詞，日子怎過得淋漓盡致（北宋篇）》和《精英必備的素養：全唐詩（中唐到晚唐精選）》都對其有過詳述。辛棄疾縱然想效仿張翰，家鄉卻淪陷在敵人手中，又怎麼回得去呢？

三國時名士許汜（按：音同四）與劉備在荊州牧劉表處品評天下豪傑。許汜搖頭晃腦的說道：「陳元龍（陳登）湖海之士，驕狂之氣至今未除。」劉備對陳登很熟悉，卻不發表意見，先問劉表：「許君所論，對還是錯？」

劉表猶猶豫豫：「想說他錯吧，許君是個好人，諒來不會說假話；想說他對吧，陳元龍可是名重天下。」說了等於沒說。

劉備轉頭問許汜：「您說陳元龍驕狂，有什麼依據？」許汜回答：「當年我逃難經過下邳時拜訪陳元龍，他毫無待客之禮，半天不和我說話，自己上了大床高臥，倒讓我這個客人坐在下床。」

劉備點頭道：「方今天下大亂，連天子都自身難保。先生素有國士之名，只盼您能憂國忘家、有救世之心。然而先生只對房地產投資感興趣，到處求田問舍打聽房價，言談毫無新意，這是元龍所鄙視的，他還能和您聊什麼呢，就聊下邳內環的房價幾年能翻番嗎？假如當時換成是我，會睡到百尺高樓上而讓您睡地板，哪會只有區區上下床的區別呢？」劉表哈哈大笑，許汜大慚而退。

辛棄疾現在無聊無事，只能像許汜一樣求田問舍，想起劉備那種壯志凌雲的才幹志向，自己都感到羞愧吶。

東晉權臣桓溫北伐時經過金城，看見自己早年在此地擔任琅琊內史時所種的一批柳樹，如今都已經腰圍三尺冠蓋成蔭，不由得撫摸著它的枝條泫然流淚：「木猶如此，人何以堪！」對常人而言，光陰的流逝尚且容易觸發感慨；對那些特別渴望建功立業的人而言，年華的虛度更是不可忍受之痛。辛棄疾嘆息自己南渡以來數年間一事無成，既然無人能領會他的登臨之意，就只能暫時住在紅巾翠袖的溫柔鄉中打發時光了。

十論九議，只給你說說就好

幼安實在太早出名，其實到此時他也才剛過而立之年，正當年富力強，前面的道路還很長，溫柔鄉尚非英雄塚。

乾道六年，虞允文拜相當政，主戰派再次占據上風。對《美芹十論》印象深刻的宋孝宗在延和殿召見辛棄疾，這是一個獲得皇帝信任的大好機會。結果「棄疾因論南北形勢及三國、晉、漢人才，持論勁直，不為迎合﹂，就是並非皇帝想聽什麼他說什麼，而是盡說些皇帝不想聽的。雖然看起來辛棄疾在北伐的戰略方針上和孝宗保持一致，但在具體做法上有不小的出入。

《宋史・辛棄疾傳》上沒有提到「不為迎合」的具體內容，但通過隨後幼安寫給虞允文的另一篇著名軍事論文《九議》，我們大致可以猜到，他對朝廷的作戰和外交水準頗不以為然：「如今朝廷的弊端，在於主和者一輩子都不敢談軍事，而主戰者恨不得明天就打到汴京去，這就是為什麼主和、主戰都有敗無勝的原因。

「孔子曰：『欲速則不達，見小利則大事不成。』當年越王勾踐圖謀報吳國之仇，籌備了二十多年才動手，一舉成功；燕昭王圖謀報齊國之仇，對大臣們說：『請給寡人五年時間。』大臣們回答：『願給大王十年。』這些道理從符離之敗就能清楚的看出來。」

接著幼安又以陵寢之地舉例：「上策就是使金國驕狂，先獻上重禮，用謙卑的措辭假意告知：『鄙國皇帝請上國歸還陵寢之地的目的，並非真的那麼在乎那塊地皮，無非不想讓百姓和後世議論他是個不孝子孫而已。如果上國不同意，那鄙國就有個說法給百姓和後世交代了，不影響兩國照樣世代友好下去。』金國聽我們這麼說，軍事應對肯定緩慢，這就中了我們的驕兵之計。」

「我軍突然出動，傳檄天下，明明挑釁：『前陣子我們已經請求過陵寢之地，如今兵馬已到貴國境內，希望貴國同意。如果不從，那麼以後也不會再有歲幣這麼輕鬆愉快的穩定年收入了，儘管發兵來戰吧！』金國措手不及，肯定急忙招兵買馬，我們卻深溝高壘按兵不動，準備打曠日持久之戰。金國境內民族矛盾複雜，戰爭費用高則賦稅必然橫暴，法令嚴峻則盜賊必然蜂起，我軍乘隙而圖之，這就是以逸待勞之計。」

「彼緩則我急，彼急則我緩，此乃兵法的必勝之道。換言之，你們上次派范致能去義正辭嚴的索要陵寢之地，真是心裡怎麼想的嘴上就怎麼說，結果讓人家提高警惕，用『三十萬兵馬護送陵寢南來』的說法一嚇，你們又閉嘴安靜了。唉，兩國開戰是兵凶戰危的事情，只能兵不厭詐無所不用其極，哪能像你們那麼中規中矩的文明搞法？」

如果有人原本覺得辛棄疾只有萬軍之中取敵將首級的匹夫之勇，建議可以讀讀他的《美芹十論》和《九議》，立刻就能看出他深刻了解敵我國情，對政治、經濟、軍事、外交、民政的通盤考慮，其資訊之廣、思索之深、謀劃之細令人由衷讚嘆，他在你心目中的形象瞬間就會豐滿起來。

南宋朝廷因為剛剛與金國講和，還是想把近期工作重點放在經濟建設上，當然也通過幼安那些建議書看出了他的實際才幹，當年便調其入京，擔任司農寺主簿。

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書籍介紹

本文摘錄自《不讀宋詞，日子怎過得淋漓盡致（南宋篇）：道盡人生的綺麗與唏噓，你一定也能吟唱幾句，這是現代歌詞的靈感泉源。》，任性出版

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作者：鞠菟

世界大學排名亞洲第一 ——清華大學策劃出版，最暢銷的宋詞讀本，

中國中小學指定讀本，預購階段網路點擊超過75萬次，預售即突破12萬冊。

看過北宋柳永幫歌女填的歌詞，你才明白怎麼讀懂女人心。

方文山寫的青花瓷紅遍兩岸，他說，李清照是啟蒙，宋詞是他創作的養分。

但願人長久、獨上西樓、人約黃昏後、幾多愁……

這麼有畫面的字句，你信手拈來、甚至隨口吟唱，你想描述的所有心境，

宋詞裡都有絕妙好辭可以引用，不讀宋詞，你怎理解人生如何淋漓盡致。

宋朝，經過五代十國半世紀的分裂亂世，直到宋太祖趙匡胤一統江山，於文學的天空中再度光芒萬丈，宋詞，與唐詩並稱為中國文學史上的雙峰。

本書作者鞠菟擁有工科和管理雙學士學位，還是全球500強的企業經理，卻是個超級歷史迷，他結合了史書史料、野史神話，再加上一點推理聯想，透過宋詞，將詩詞歌賦、名人典故、歷史知識，串聯成一個完整的故事。

一邊讀你一定也能邊唱幾句，現代流行歌的始祖打哪開始？就是宋詞。

Photo Credit:任性出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航