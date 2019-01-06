宋詞背後的故事：文天祥被囚服毒，卻吃錯藥而自殺未遂

文：鞠菟

元軍用漢將，雙手染滿同胞血

不負責任的宋度宗剛剛撒手歸西，拔掉了襄陽這顆釘子的元朝大軍就旌旗南指，張弘範在率兵渡長江時又賦詩《過江》：

磨劍劍石石鼎裂，飲馬長江江水竭。

我軍百萬戰袍紅，盡是江南兒女血！

詩寫得很有氣魄，和岳飛「笑談渴飲匈奴血」有得一拚，不過兩人在歷史上的地位可是判若雲泥。岳武穆的戰袍上是異族侵略者的血，作為侵略者的張將軍，戰袍上則滿是本族同胞的鮮血。

值此南宋風雨飄搖之秋，之前十八年因為得罪權奸賈似道，而默默無聞的文天祥才開始了濃墨重彩的悲劇演出。時任贛州知州的他接到勤王詔書後，捐出全部家資招兵買馬，聚集萬人入衛臨安。

有朋友勸阻道：「現在元兵勢大，你以這烏合之眾萬餘人赴京，不是驅趕群羊去鬥猛虎嗎？」文天祥嘆息一聲曰：「我也知道事實如此。然而國家養育臣民三百餘年，一旦危急，徵集天下的兵丁卻無一人一騎敢於回應，我深以為恨。所以不自量力，寧願以身殉國，希望天下的忠臣義士中有聞風而起者，依靠人多就能成功，如此還有望保全社稷。」

南宋末年積貧積弱，不是文天祥一介書生就可以挽狂瀾於既倒、扶大廈之將傾的，他臨時拼湊的軍隊，不出意外的被強大的敵人打成了篩子。元軍一路摧城拔寨勢如破竹，攻破襄陽後，僅花一年多時間就兵至臨安城下。南宋眾臣有主張投降的，有主張死守的，有逃出去準備長期抗戰的，朝廷上下亂作一團。

文天祥因為忠心耿耿，被火箭般提拔為右丞相兼樞密使，作為使臣出城與元軍主帥伯顏談判求和。文丞相義正辭嚴的警告伯顏：雖然臨安城破在旦夕之間，但江南閩廣等地還未被元軍完全占領，大宋文臣武將和百姓們不會臣服，勝敗還很難料。閣下不如保留南宋政權，雙方議定歲幣金帛，元軍尚可全師滿載而還。

然而國家間的談判最終靠的是實力，而不僅僅是勇氣，伯顏對和談不感興趣，對文天祥倒是很感興趣，將他拘禁起來迫令投降。既然求和不成，太皇太后謝道清做主，五歲不到的宋恭帝宣布退位歸降元朝。

對南宋大臣們而言，在太后和皇帝率隊投降的情況下，自己跟從屈膝保命也是名正言順，但依然有許多文臣武將，保護恭帝七歲的哥哥趙昰（按：音同夏）和四歲的弟弟趙昺（按：音同炳）逃出臨安，擁立趙昰為帝（廟號端宗），改元「景炎」，繼續抵抗蒙古人的侵略。

丹心照汗青

被囚的文天祥也寧死不降，伯顏只好派人將他押解去大都。路經鎮江時文天祥乘隙逃出，一路輾轉去南方尋找端宗，途中作《揚子江》：

幾日隨風北海遊，回從揚子大江頭。

臣心一片磁鍼石，不指南方誓不休。

文天祥歷盡千難萬險到達端宗所在的福州，拜為右丞相，領兵在東南苦戰抗元。景炎三年，九歲的端宗在海上遇到颱風，座舟不幸傾覆，溺水被救起後因病夭折。左丞相陸秀夫、簽書樞密院事張世傑（按：這兩位與文天祥合稱「宋末三傑」）奉六歲的趙昺即位（宋少帝），改年號為「祥興」，退到廣東海岸崖山，誓將抵抗進行到底。

不久後，在廣東江西一帶屢敗屢戰、仍然艱苦游擊兩年多的文天祥，被張弘範的部隊擒獲，陸上抗元勢力覆滅。文天祥吞下隨身準備的二兩龍腦（冰片）自盡，卻沒有死成。三年前賈似道也是服冰片自殺無效，但也有不少人成功了。明代李時珍《本草綱目》中說：龍腦本身無毒，所以文天祥和賈似道求死不得；而廖瑩中是用熱酒送服才死的。可見中藥只能慢慢嘗試，這種生死關頭想靠它立竿見影，就找錯物件了。

張弘範生擒文天祥後如獲至寶，反覆誘降不成，便將其軟禁在軍中，隨自己的船隊一起去進攻南宋的最後一個據點崖山。途經珠江入海口的零丁洋時，眼看崖山在望，張弘範又將文天祥召來自己的座船上相勸：「宋軍主將張世傑與我同宗，當年還曾在先父（張柔）軍中效力過。請文丞相幫我寫一封信，勸他率軍歸順大元，必得公侯之爵。否則玉石俱焚、生靈塗炭，有何益哉？」也不管文天祥答應與否，便示意手下鋪陳文房四寶。文天祥看著面前準備好的筆墨紙硯，默不作聲，提起筆來在風浪顛簸的船上一筆一畫的寫下：

辛苦遭逢起一經，干戈寥落四周星。

山河破碎風飄絮，身世浮沉雨打萍。

惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裡嘆零丁。

人生自古誰無死？ 留取丹心照汗青！

這便是文天祥的千古絕唱七律《過零丁洋》。張弘範在旁一個字一個字的讀下來，讀到最後「照汗青」三字，忍不住嘆息一聲：「好詩！結句如同撞鐘，餘音不盡。」也不再勸，令人將文天祥送回本船，隨後將桌上的詩稿仔細收藏起來。部下見張弘範對文天祥頗有欽佩之意，低聲道：「此人是敵國丞相，居心難測，大將軍不可親近。」張弘範搖頭一笑：「他是忠義之士，並無其他。」

崖山絕命終結戰

祥興二年正月開始，元兵進攻崖山（今廣東江門市）二十多日。先是火攻，未逞後又以陸軍斷絕宋軍汲水和砍柴的道路。宋軍不得不連續十幾天吃乾糧喝海水，引發將士嘔泄，戰鬥力大減。在三次招降張世傑不果後，張弘範於農曆2月6日（西元1279年3月19日）率水師發起總攻。雙方共兩千多艘戰船從清晨激戰至黃昏，最終宋軍戰敗。

陸秀夫眼看突圍無望，不願少帝再如恭帝一樣被擄北上當亡國奴，遂將國璽繫在腰間，揹負七歲的少帝跳入大海，頃刻間便被洶湧的波濤吞沒。其他船上的宮眷、大臣和將士們聽聞噩耗，十萬人在一片痛哭聲中紛紛投海殉國，全軍覆沒。

文天祥在元軍船上憂心如焚的親眼目睹了這慘烈的最後一戰，並記錄於《二月六日海上大戰，國事不濟，孤臣天祥坐北舟中》：

…… 遊兵日來復日往，相持一月為鷸蚌。

南人志欲扶昆侖，北人氣欲黃河吞。

一朝天昏風雨惡，炮火雷飛箭星落。

誰雌誰雄頃刻分，流屍漂血洋水渾。 昨朝南船滿崖海，今朝只有北船在。

昨夜兩邊桴鼓鳴，今朝船船鼾睡聲。 ……

已經突圍出去的張世傑心如死灰，也在暴風雨中墮海。從西元960年趙匡胤陳橋兵變黃袍加身，至此經過319年，宋祚滅亡。這也是中央之國在歷史上，第一次完全淪陷於外族。

立下大功的張弘範命人在崖山岩壁上刻下「鎮國大將軍張弘範滅宋於此」12個大字。明代趙瑤在此處憑弔懷古時，寫下七絕《登崖山觀奇石》：

忍奪中華與外夷，乾坤回首重堪悲。

鐫功奇石張弘範，不是胡兒是漢兒。

恥食周粟

張弘範擺酒慶功，又來相勸：「如今國家已亡，文丞相若能改心事奉我大元皇上，當不失宰相之位。」依然被文天祥拒絕，只好派人送他去京師。路經大庾嶺時，文天祥開始絕食，並作《南安軍》一詩：

梅花南北路，風雨溼征衣。

出嶺同誰出？ 歸鄉如不歸！

山河千古在，城郭一時非。

餓死真吾志，夢中行采薇。

商朝末年孤竹國有伯夷、叔齊兄弟倆，為了推讓王位先後逃到岐山。正好趕上周文王剛去世，武王興兵伐紂，兩人拉著武王的馬頭勸諫說：「您不先讓父親入土為安就急著大動干戈，能算是孝嗎？您打算以臣弒君，能算是仁嗎？」武王手下的將士大怒，打算痛扁兩老頭一頓，被更老的姜太公制止：「此乃義士啊！」派人將這兩位不識時務的義士跩走讓路，大軍繼續開拔。

武王滅商以後，天下以周為宗主，伯夷叔齊恥於吃周朝人工種植出來的小米，隱居在首陽山採野菜充飢。野菜既沒足夠營養也沒足夠熱量，兩人餓死之前合唱了一首歌：「登彼西山兮，采其薇矣。以暴易暴兮，不知其非矣。」這個典故叫「恥食周粟」，是後世亡國而不肯投降之人的精神祖師。成語「以暴易暴」也是出自於此。文天祥以此詩明志並開始絕食，沒想到身體基礎太好，八天後還啥事兒沒有，便放棄了自盡的念頭。

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書籍介紹

本文摘錄自《不讀宋詞，日子怎過得淋漓盡致（南宋篇）：道盡人生的綺麗與唏噓，你一定也能吟唱幾句，這是現代歌詞的靈感泉源。》，任性出版

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作者：鞠菟

世界大學排名亞洲第一 ——清華大學策劃出版，最暢銷的宋詞讀本，

中國中小學指定讀本，預購階段網路點擊超過75萬次，預售即突破12萬冊。

看過北宋柳永幫歌女填的歌詞，你才明白怎麼讀懂女人心。

方文山寫的青花瓷紅遍兩岸，他說，李清照是啟蒙，宋詞是他創作的養分。

但願人長久、獨上西樓、人約黃昏後、幾多愁……

這麼有畫面的字句，你信手拈來、甚至隨口吟唱，你想描述的所有心境，

宋詞裡都有絕妙好辭可以引用，不讀宋詞，你怎理解人生如何淋漓盡致。

宋朝，經過五代十國半世紀的分裂亂世，直到宋太祖趙匡胤一統江山，於文學的天空中再度光芒萬丈，宋詞，與唐詩並稱為中國文學史上的雙峰。

本書作者鞠菟擁有工科和管理雙學士學位，還是全球500強的企業經理，卻是個超級歷史迷，他結合了史書史料、野史神話，再加上一點推理聯想，透過宋詞，將詩詞歌賦、名人典故、歷史知識，串聯成一個完整的故事。

一邊讀你一定也能邊唱幾句，現代流行歌的始祖打哪開始？就是宋詞。

Photo Credit:任性出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航