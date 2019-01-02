立遺囑的時候，一定要經公證才有效嗎？

裕隆集團執行長嚴凱泰辭世，消息傳開，眾人除了覺得訝異，也更有感於生命無常。同時也讓高資產族的財產規畫再次成為話題。專家建議高資產者平時就要先寫好遺囑，並且找公證人做公證，以免天有不測風雲。

到底遺囑該怎麼寫，才具備法律上的效力，而不是當被繼承人兩眼一閉之後，就變成一張子孫們都不鳥，還想讓法院判決確認無效的廢紙呢？

法定的遺囑方式

關於遺囑，依《民法》第1189條的規定，總共有5種方式提供大家做選擇，分別是：

自書遺囑

公證遺囑

密封遺囑

代筆遺囑

口授遺囑

而其中自書遺囑、公證遺囑及代筆遺囑是實務上較常見使用的方式，並以公證遺囑為大宗，顧名思義，作成公證遺囑的過程，除了要有經國家考試認證的公證人在場之外，參照《民法》第1191條，還必需要有：

兩個以上的見證人 遺囑人在公證人面前說明大致的遺囑內容，由公證人筆記、宣讀、講解後，再由遺囑人確認 記明年、月、日，並由在場公證人、遺囑人及見證人簽名，才算大功告成

要提醒大家的是，關於遺囑書立的見證人資格，法律也有一定的限制，詳細的說明，請大家再復習一下公證遺囑常見的誤區這篇文章的說明。也正是因為書立遺囑過程中有公證人向遺囑人確認遺囑分配內容，即使事後繼承人對於遺囑有效與否進行爭執，只要符合公證遺囑的要件，法院都會加以肯認。

具備法定要件的遺囑，效力都相同

看完上面的說明，讓我們再回到這則新聞的本身。專家建議採用公證遺囑的方式，確實是非常內行。

不過，在這邊還是要跟大家釐清一個概念：關於遺囑，只要是按《民法》上規定的方式作成（具備法定要件），就一律都是有效的遺囑；而5種法定遺囑方式，也並非都需要公證人在場才能作成（例如自書遺囑、代筆遺囑及口授遺囑的作成，就不需要公證人在場）。

換句話說，找律師、會計師擔任見證人作成的遺囑，只要符合遺囑的法定要件，還是有效的喔，只是事後被其他繼承人爭執時，要如何向法院說明證明當初遺囑作成確實有符合法定要件而已。

兒孫自有兒孫福

很多家族企業面臨二代接班問題時，多少都會透過事先預擬遺囑的方式進行。但要提醒大家的是，關於公司經營，除了遺囑安排外，更重要的是接班人持有公司股份的多寡。況且兒孫自有兒孫福，安排財富傳承之際，不妨先對自己好一點，畢竟人生真的只有短短幾個秋。更可避免未周詳考慮的美意，讓天下掉下來的禮物，並成不定時炸彈。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航