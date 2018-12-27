600億港資拿下「雙子星」案：未來的「台北時代廣場」長怎樣？

位於台北車站旁，有六鐵共構優勢，經歷5次流標、3任市長，總投資金額超過600億元的「台北雙子星」聯合開發案，今（27）日進行價格標作業，由被稱為「神秘外資」的香港商南海控股勝出，南海規劃的建築外觀以「層層堆疊的彩色盒子」為靈感，預定明年3月簽約，2025年可以完工營運。

（中央社）台北雙子星捷運聯合開發案價格標評選今天出爐，台北市捷運局宣布，由南海控股獲得最優申請人資格。捷運局指出，預定明年3月底前與廠商簽約，2025年預計可完工營運。

捷運局中午發布新聞稿宣布，台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案（台北雙子星）完成最後階段價格評比，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司合組團隊獲得最優申請人資格，預計明年3月底前完成投資契約簽定。

捷運局表示，台北雙子星開發案3月底對全球公告招商，有藍天電腦團隊、香港商南海發展團隊2組申請人投標，採資格、規格及價格標3階段開標。

捷運局指出，香港商南海發展團隊承諾土地所有權人最低分配比率：C1基地66.4%、D1基地66%及回租租金（首年平均月租金單價）每坪新台幣2602元；最優申請人應依規定成立符合招商案規定的新專案公司，並繳納履約保證金19億4256萬元。

捷運局長張澤雄受訪表示，評選作業到今天告一段落，「這麼大的標案，我們是步步為營」。

他指出，最優申請人後續須成立專案公司，對北市府的承諾要在專案公司實現，也必須符合中華民國法令規定，之後再繳交總投資金額3%的履約保證金，才能簽約。

張澤雄強調，南海控股現在只是取得最優申請人身分，「程序都還不算是最後的，要等簽約才能確定」。他預估，廠商與捷運局簽約後，大概1年半到2年內，台北雙子星應可取得建照並申請開工。

未來的雙子星大樓長怎樣？

《中央社》報導，根據南海控股「台北CITY ONE」開發計畫（台北特定區C1、D1），總工程經費逾新台幣600億，聘請荷蘭知名建築團隊MVRDV與台灣陳廷杰建築師事務所，以TOD、循環經濟、生態社區、智慧城市等原則，擘劃兩棟智慧大樓。

根據規劃，C1／D1兩棟大樓樓層數分別為65、53樓，高度分別為337、280公尺，低樓層作零售商場，中樓層作辦公室，高樓層作旅館。其中，C1基地（重慶北路東側、近台北車站街廓）主題設定為「青春潮流」；D1基地（重慶北路西側、近北門）主題設定為「國際尊榮」，商場將以精品、客製化消費為主。

在提前曝光的建築介紹影片中，南海控股指出，荷蘭建築事務所將最前沿的AI建築理念帶入台灣，並從城市公共藝術出發，以層層堆疊的盒子為靈感，打造2棟「會發聲、有表情」的地標建築，還會有空中花園、空中泳池，建築物中也會保留通風空間；結合周遭的城市機能，打造台北的「時代廣場」。

搶下標案的「神秘外資」是誰？

《ETtoday》報導，台北雙子星大樓命運多舛，2013年郝市府期間還發生重大弊案，去年底柯市府啟動第6次公開招標，共吸引300多家公司參與說明會，國內大型壽險、建設公司等共5組團隊都曾表達投標意願，但最後出手投標的只剩自稱台灣囝仔的許崑泰，及來自香港的影視大亨于品海。

《中央社》報導，第6度招標後，香港南海控股集團搶下優先議價權，以約新台幣600億元，以些微之差擊敗宏匯團隊，拿下雙子星大樓最優申請人資格，根據台北市捷運局公布的資料，南海控股團隊承諾土地所有權人最低分配比率為C1基地66.4%、D1基地66.0%，回租租金（首年平均月租金單價）每坪2602元，比市府底價1700元，多了近1000元。

剛過60歲生日的集團主席于品海行事低調，早期曾在台投資媒體，這次再度插旗台灣，並且如此大手筆，讓外界相當矚目。于品海和台灣早有淵源，20多年前透過南海控股旗下的香港傳訊電視來台投資，一度擁有中天與大地兩個頻道，根據《維基百科》，于品海曾經是香港媒體《明報》的大股東，現在也有《香港01》等媒體。

2017年8月，南海集團首度將觸手伸入台灣地區，投資民進黨籍立委薛凌及其夫婿經營的陽信銀行，將以5億元新台幣認購陽信銀行發行及配發的股票，約占陽信銀行股本總額2.4%

這次再度插旗台灣地產業，被賦予神祕色彩，也遭質疑有中資背景。于品海還為此舉行記者會自清，「我們只是守規矩」，他還反問，「20多年前來台投資，當時沒有中資問題，為什麼20年後，一個港資就變成中資呢？」

南海控股於1991年在香港聯合交易所掛牌上市，去年總營收159億港元（約新台幣636億元），集團業務包括地產開發，及文化傳媒產業、資訊技術服務。

南海控股與馬來西亞柏威年集團組團來台競標雙子星，柏威年旗下包括3家主機板上市公司、以及馬國最大的商場營運商，集團創辦人林曉春，在富比士（Forbes）2018年馬來西亞富豪排行榜中，名列第23名。

至於落敗的「台灣代表」藍天宏匯，《蘋果日報》報導，其出價資訊為C1權配比為63%、D1為50%，皆輸給南海。另外，回租平均租金為每月每坪2500元，每坪低於南海102元。

藍天宏匯董座許崑泰難免失落，但也大方祝福該台北市政府，宏匯則表示，「謝謝過去這段時間，外界給予我們的支持。不管最終全案由誰執行，都希望北市民成為最大贏家。」

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核稿編輯：羊正鈺