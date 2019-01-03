司馬遼太郎《宛如飛翔》導讀：西鄉隆盛與大久保利通，名為飛翔的殉身

文：蔡亦竹（實踐大學應日系助理教授）

導讀：名為飛翔的殉身

「宛如飛翔」是司馬遼太郎連接「燃燒吧劍」、「新選組血風錄」、「龍馬行」等幕末時代作品，和描寫明治後期日俄戰爭的大作「坂上之雲」之間的代表作品。主角是西鄉隆盛和大久保利通這兩位出身薩摩、也就是今日鹿兒島縣的兩大英傑及其身邊的人物們，時代背景則是明治初期日本建立新國家到最大內亂西南戰爭間的近代黎明期。

正如司馬遼太郎所言，薩摩和今日山口縣、也是現任首相安倍出身地的長州一同打造了明治國家，但薩摩這個地方卻具有相當強的「非日本性」。過去統領薩摩的島津家是源自鐮倉時代的武家名門，雖然在戰國末期和德川家的對抗敗北，卻用鐵血實力確保了自己的領地，在日本的最南方始終被幕府警戒而存續下來。江戶的三百年太平時代裏，日本全國的武士都因為和平和身分固定化而變成了讀書階級的「文化人」，薩摩卻在封建制中雖然臣服於幕府，但內心卻暗自認為自己是和德川家對等的存在，繼續在這個西南方的隔離王國裏維持著戰國式的古風。也因為這種特異的風俗，相對於幕末日本全國不到7%的武士階級比例，薩摩卻擁有近三成的武士人口，其中許多是兵農未分離的下級武士。

西鄉隆盛和大久保利通就是出身於薩摩下級武士的鄉中。

鄉中是薩摩藩特有的武士子弟教育制度，特色就是讓地區裏的青少年層由前輩自主負責教育後輩。西鄉和大久保就是同居住於下加治屋町的兒時朋黨，而整個加治屋町除了這兩位英雄外，還出了東鄉平八郎、大山巖、山本權兵衛、樺山資紀等幾乎照亮整個明治時代的人才，這也是為什麼司馬會說「明治國家就像是由一個社區協會打造」的原因。在薩摩的這種特殊風俗影響下，鹿兒島人培養出了熱情卻不多說話、作事大而化之卻擁有領導魅力、頑固而以辯解為恥卻勇敢果決的特殊性格。

西鄉隆盛可說是這種薩摩氣質的巨大化身。

明治國家建立之後，種種改革伴隨而來的不是魔法式的富國強兵，而是各階級如潮水湧來的不滿與憤怒。農民的苛稅沒有改善反而還加上了徵兵的重壓，維新主力的士族更是被剝奪了三百年以來的身分特權。在這種全國的不平聲浪中，只有新政府的官員們過著優渥的生活。而這種看似壓榨百姓而來的排場，藏著為了不讓列強嘲笑小看新生大日本帝國的滑稽苦衷。官員錦衣玉食的背後，則是每日擔心被不平士族暗殺的巨大心理壓力。

在這種氛圍下，寓居於東京的西鄉卻自認已經是舊時代的產物，過著連外出衣服都只有一套的簡樸生活。把「敬天愛人」作為信條、將自私保身當成最大惡行的西鄉，他的存在本身就是對新政府最大的諷刺。而西鄉這個巨大的無慾人格者，身邊跟隨著無數對於新政府不滿的壯士甚至維新功勞者們，隨時準備抬起這個維新象徵作為神轎，向新政府發起反亂。西鄉本人當然也知道周圍的意圖，所以自認不再有用的他，強烈希望自己能夠出使朝鮮要求對方開國，然後被朝鮮朝廷殺害之後以此為藉口發兵攻打來疏解士族們的不滿，這也就是明治初期的「征韓論」論爭。

而作為新政府的率領者，苦心經營新國家又得承受舊勢力反抗的，就是西鄉隆盛的摯友大久保利通。

不同於西鄉，大久保在兩年的訪歐使節團歸國後，深知日本與列強間國力的天差地遠。也知道如果攻打朝鮮，新生日本將會在出兵干預的列強手下灰飛煙滅。如果西鄉代表的是薩摩隼人（薩摩男子的美稱）的熱情和格局，那麼大久保代表的就是鹿兒島人的寡默和威嚴。一個理想化而懷舊，一個現實主義而求新。一個溫厚而無慾，一個冷嚴而善謀。這兩個一同從底層竄起，携手打造出明治日本的英雄，就在征韓論爭、台灣出兵、最後迎接近代最大內亂西南戰爭的過程中，一起身處如同大鵬破空快速移轉的時局，也一同如振翅飛翔般各自以自己的哲學為國家燒盡人生，最後也雙雙為了新生日本殞命。「宛如飛翔」描寫的，就是這段明治初期驚濤駭浪、充滿戲劇性卻也某種程度上似乎命中注定的維新英傑們生命群像。

「宛如飛翔」如同司馬的其他作品一樣，與其說是歷史小說，不如說是司馬遼太郎用小說體裁串起的歷史觀及人物評文章總合。司馬慣用的鳥瞰法——像站在高樓頂層往下觀察人群般，用絕對客觀的角度書寫已知其一生總結的歷史人物，或許不像其他第一人稱視角的歷史小說般讓讀者有「什麼時候要寫到、會用什麼手法描寫那件重要大事」的期待感。但是司馬豐富且獨特的歷史觀點，和司馬始終熱愛「人」這種對生命的熱情，讓原本可能無味乾燥的這種手法反而給了讀者「和司馬先生一起談歷史」的另類臨場感，而這也是司馬遼太郎的最大魅力。

「宛如飛翔」從頭到尾圍繞著西鄉和大久保兩個巨人，有趣的是這部作品開始和結束都是放在川路利良這個人物上。川路是西鄉和大久保的同鄉，也是日本的初代大警視。這位曾考察歐洲警察制度，畢生奉獻於日本警察制度確立的天生公僕，在思考上或許較接近大久保，但他同時也是最能理解西鄉人格偉大的薩摩人。另一位也在作品中佔了重要篇幅的桐野利秋，則是西鄉的死忠追隨者。這位以「人斬半次郎」的外號馳名的愛打扮血性漢子，也和川路在立場上對立所以兩人彼此防備，卻又莫名地有種除了同鄉以外的共通感——雖然一個保守一個狂放，但是兩人在幕末時都以「勇敢」聞名。而「勇敢」也是風格和主張截然不同的西鄉和大久保的共同特質。西鄉和大久保以及薩摩士族們從攜手到反目，一直到西鄉和桐野身死於西南戰爭，而在不久後大久保也遭到暗殺逝去。一年之後，川路也跟著病死，象徵薩摩勢力在明治日本的開始式微。

司馬用「宛如飛翔」這個題名，點出了薩摩士族們在明治初期前後的巨大影響力和活躍。也用薩摩從幾乎獨佔政府要職，到西南戰爭後這個日本最強士族的消滅，歌頌並感嘆這群特異的薩摩隼人們在日本史上發出的短暫強烈光芒。司馬書寫過暗殺與權謀縱橫的幕末，和充滿勵志的明治晚期，更寫過英雄輩出的戰國時代。但是以明治初期為主題的「宛如飛翔」，除了是一本精采的歷史小說之外，更記載了這段新生國家希望與苦痛並存的歲月。現在的我們，也可以從中探討勇氣、哲學、犧牲的意義，最重要的是作為一個國民，我們應該如何看待、並思考如何建設自己的國家。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《宛如飛翔（全十冊）（限量經典重現套裝版）》，遠流出版

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作者：司馬遼太郎

譯者：劉惠禎、蔡宗明、周素芬

司馬遼太郎三大長篇代表作之一

更貼近歷史真實，透過文學窮究國家走向的史傳文學鉅作

繼幕末的《龍馬行》，司馬以《宛如飛翔》描繪出明治日本破壞與重生的動盪年代，以及當時歐美列強覬覦下的日本、清國與朝鮮局勢，時值明治維新150年的今日，不論是對日本史、東亞史有興趣或者對國家前途有思索的讀者，都是極具意義的經典長篇。

西鄉隆盛與大久保利通兩人都出身自薩摩藩的下級藩士家庭。他們幼時就熟識且成為莫逆之交，日後兩人也成為明治維新的中心人物。然而在新政府推動維新過程中，內政外交皆面臨嚴重問題並隱含分裂危機：內有自封建制度及鎖國時代步向近代民主國家的過渡危機，外有歐美列強的垂涎覬覦。

明治六年，長期持續醞釀的不滿終於引燃。西鄉提倡「征韓論」與大久保嚴重對立，並在日後爆發為賭上國家存亡的劇烈抗爭。

司馬遼太郎收集巨量的資料與調查訪談，以維新三傑中的西鄉隆盛與大久保利通為中心，更藉由處於兩個對極集團：西鄉為首的英勇薩摩武士以及太政官政府體系，透過他們的興衰起落，描繪幕末維新至西南戰爭這段動搖新生日本的激昂年代。時值日本明治維新150年的今日，不論是對日本史有興趣或者對國家前途所有思索的讀者，都是極具意義的經典長篇。

司馬遼太郎作品集

《鎌倉戰神源義經》（2冊）

《盜國物語》（4冊）

《太閤記：天下人豐臣秀吉》（2冊）

《關原之戰》（3冊）

《龍馬行》（8冊）

《宛如飛翔》（10冊）

《幕末：十二則暗殺風雲錄》（2冊）

《新選組血風錄》（2冊）

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰