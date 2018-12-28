《大日本．滿洲帝國的遺產》書評：在滿洲徘徊的帝國幽靈

帝國官僚與殖民地軍官視角下的滿洲國

大日本帝國，作為十九世紀末最後一個崛起的帝國主義國家，它要面臨的課題肯定比那些老牌前輩來得嚴峻。首先，日本是一個資源貧瘠的島國，先天上注定它無法像法國、俄國、德國等大陸國家一樣，可以選擇將目光只放在國內，賴以發展工業的能源物資必須向外尋求。與日本環境條件最為相似的是英國，但是讓英國富足成長的殖民地，早在德國崛起時便所剩無幾，日本雖然透過日清戰爭（甲午戰爭）、日俄戰爭取得帝國主義俱樂部的會員資格，卻尷尬地發現，這時早就沒有什麼「會員福利」了。

十九世紀末取得的琉球、台灣，可以作為戰略要地或貿易樞紐，卻遠稱不上是經濟腹地，1910年透過「日韓合併」取得的朝鮮半島才算是具有經濟價值的殖民地，在1930年代以前，日本透過輸出過剩人口以及管制當地產業從中獲利，然而蘇聯的影響力在1920年代不斷滲入東亞大陸，讓日本產生當年沙皇俄國南下擴張的恐懼，為了保全朝鮮半島這個戰利品，日本陸軍打算將滿洲納入控制，並打造為反共國防圈的最前線。這就是本書《大日本・滿洲帝國的遺產》的背景，作者姜尚中、玄武岩選擇以岸信介、朴正熙這兩名與滿洲國相關的人物，探討他們的滿洲經驗如何在戰後的日、韓政治格局下，相互共鳴而又起到歷史性的影響。

滿洲國存在的時間是1932年到1945年8月，是石原莞爾等日本關東軍少壯派軍官在未知會上級的情況下，斷然製造「滿州事變」（九一八事變）下的產物。按照計畫者最初的打算，製造這起事變是為了將滿洲直接納入日本帝國的版圖中，此即「滿蒙領有論」，但是因為事變產生的影響超過石原等人最初的預期，不只中國方面表示抗議，以英、美為首的國際輿論也對此表達譴責，天皇及政府內閣因而訓斥關東軍，後者不得不改採讓滿洲獨立建國但受日本控制的方案。

正因為如此，滿洲國是一個名義上獨立而實質權力被架空的魁儡國家，作為帝國官僚的岸信介決定充分利用這個機會，在滿洲實驗自己的統制經濟主張，也就是將滿洲的資源全面納入政府控管，並以計畫經濟的方式，將打造反共國防圈所需的基礎建設與軍工產業重點扶植。就本書敘述來看，筆者認為當時岸信介所主張的經濟思維可能接近於德國的「國家社會主義」（德文：Nationaler Sozialismus）或「王朝社會主義」（德文：Staatssozialismus），這是一種在保障私有財產制的前提下，以國家力量發展並引導國民從事對國家（政權）有利的產業。

作為日本國防圈前線的滿洲，帝國官僚不只在此地建立軍工業，也同時也為擴大軍隊規模，建立滿洲國新京陸軍官校，吸引不少朝鮮人前往就讀。由本書的敘述來看，朝鮮半島雖使日本產業獲得利潤市場，但是對當地人而言，待在故鄉並無出頭機會，但是前去滿洲不只有機會致富，同時也有管道來爭取較高的社會地位，其中之一便是從軍。朴正熙放棄在朝鮮的教師工作，選擇報考新京陸校，成為帝國軍隊的一員，可能一部分的原因在此。

滿洲國的經驗對戰後日本、韓國的影響

戰後的岸信介擔任日本首相的時間只有三年（1957-1960），不過這段時間岸信介強行通過新的《美日安保條約》，並透過起用右翼人士來制衡當時的左派學潮，本書作者認為當時岸內閣執政期間強硬的反共色彩，無疑與岸信介本人在滿洲時期的經驗有關，而在經濟問題上，也在在顯示出滿洲經驗下的「統制經濟」深刻影響到岸信介的政策主張，本書第四章提到：

岸信介在當上自由黨議員的第一年時，就已開始主張藉由對重點產業部門進行資源分配來累積資本，並透過振興重工業培育出口產業，以改善在低迷中掙扎的日本經濟現況。同時，他也打出保護扶植中小企業、充實社會保障與社會政策等提升民生的主張。他這樣的思維⋯⋯基本上還是來自於滿洲國時期透過傾斜生產方式，振興重工業與社會政策的實驗經歷。

Photo Credit: 八旗文化出版 滿洲國時期的新京（今長春）

不只如此，儘管戰後的日本社會在美國打掉重練下成為民主政體，但岸信介的滿洲經驗卻使他企圖在此框架中尋求絕對性的政治力量，透過政黨聯盟以優勢多數壟斷政壇，然後以保守、穩定的內閣政權不斷延長聯盟生命，達成在民主政體下的乾坤獨斷。岸信介的計畫雖然沒有實現，但以此來看，滿洲經驗裡大權獨攬以便完成統制經濟，深刻烙印在他本人的意識裡。儘管昔日的帝國官僚最終不得不在日益高漲的安保鬥爭中倒閣下台，但是另一名受教於滿洲經驗的殖民地軍官，卻在對馬海峽的另一側成功實現岸信介的「野望」。

朴正熙在1961年的五一六政變後宣布韓國戒嚴，同時肅清政敵，兩年後投身總統大選，以些微差距險勝對手而當選，開啟至1979年遇刺為止，長達18年的「獨裁官」生涯。綜合本書第四章的分析來看，朴氏的政治重心可分為兩個時期，前期自1963年朴正熙當選總統至1973年外國軍隊不再參與越戰為止，該時期朴氏為換取美國支持，每年都派遣大量韓國士兵參戰，其規模僅次於美國。這時期美國提供韓國許多待遇優惠，使朴氏將韓國產業以出口導向加以扶植，連年的出口紅利使他相信滿洲經驗的成功。不過等到1969年尼克森上台後，「越南特需」這條財源也預告將要停駛了，尼克森政府的幾個主要政策，都與當時朴正熙期望的方向相反，諸如結束越戰、美軍撤離韓國、聯中制蘇，總歸而言，利用越戰來鞏固政權並使韓國產業現代化的盤算，隨著越戰結束而烏有。然而本書強調的「滿洲經驗」，使朴正熙改以日本資金繼續產業發展，並強化本土國防實力，從而進入其執政的後期階段。

簡要而言，朴正熙政權的後期宛如滿洲國時代一般，強調建立本土國防以戒備共產國家入侵（蘇聯、北朝鮮），提倡日、韓積極合作，本書交代了不少這段時期朴正熙所往來的日本官員，幾乎都是具有滿洲背景的人物，可以說「滿洲經驗」所串聯起來的人脈網絡，維持了朴氏政權後期的生命。但隨著總統獨裁的範圍日益擴大，經濟改善後的韓國人民就不可能妥協於這種高壓生活，民眾抗爭的規模日漸提高也使總統之下的維安長官動輒得咎，最後朴正熙在1979年死在自己的情報部長槍下。

關於本書結構的意見

本書在前言中闡明，希望透過岸信介與朴正熙這兩名人物的經歷來闡述滿洲國的歷史發展，以及戰後滿洲國遺產在這兩人的作用下如何影響日本、韓國的走向。不過從本書整體結構而言，在滿洲國的歷史部分，似乎將重心過於偏重在滿洲朝鮮人身上，書中以「五族協和」、「內鮮一體」、「滿鮮一體」等討論當時滿洲國與朝鮮總督府實施的同化政策，然而這些討論都明顯缺乏滿洲國境內其他族群（滿洲人、中國人、蒙古人）的身影。此外，由於本書是以岸、朴兩人的經歷為線索，因此在戰前或戰時的大日本帝國或滿洲國其樣態都很片斷，讀者不易從圍繞在這兩人有關的敘述上看到當時國家生態。儘管本書一開始便表明並不處理滿洲國興衰的歷程，然而從叢書「興亡的世界史」此名稱來看，在某種程度上本書可能是該系列作的例外。

另一方面，就筆者所見，本書的主軸雖然可以用「滿洲經驗」來連貫岸信介與朴正熙在大戰前後的發展，然而追根究柢，「滿洲經驗」明確來說指的到底是什麼？如以本書在處理滿洲國的部分來看，主要討論的有「岸信介在滿洲國實施統制經濟的經驗」、「朝鮮總督府與滿洲國如何處理朝鮮人的同化與管理問題」、「朝鮮人移民滿洲的風潮」等，但這些面向其實不易統歸為滿洲經驗，因為如果比較本書中戰後日本、韓國的篇章來看，這個滿洲經驗只能以「統制經濟」來前後串聯，毋寧說這個經驗可能只能以戰前的岸信介與戰後的朴正熙這兩個端點來連接，使此立論稍失說服力。

如果抱持想要了解滿洲國或大日本帝國興衰歷史的讀者，可能難免對此書感到失望，但是本書以朝鮮人為重心，除了剖析朝鮮人移民滿洲的相關背景外，也討論到當時的滿洲朝鮮人如何受到滿洲國背後的日本影響，這些曾加入關東軍的朝鮮軍人，戰後又是如何走上軍事政變來拯救國家之路。因此，筆者認為，本書或許可以視為是二十世紀朝鮮人群體在東北亞的動態發展歷史。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《大日本．滿洲帝國的遺產：強人政治與統制經濟如何影響近代日韓》，八旗文化出版

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作者：姜尚中（Kang Sang-jung）、玄武岩（Hyun Moo-am）

譯者：李雨青

透過滿洲國孕育的鬼胎

——「昭和妖怪」岸信介與「獨裁者」朴正熙的故事，

把大日本帝國、滿洲國，及戰後的日、韓精彩黏合。

計劃、統制經濟、國家社會主義，

「滿洲國試驗場」留給後世東亞的一筆重要遺產，

是無法迴避的歷史悖論。

「滿洲國」——歌頌王道樂土、五族協和，建國十餘年便海市蜃樓般消滅的帝國，在中國史上被視為偽政權而遭批判，在台灣也幾乎不可能納入「世界史」書寫的主體。本書是中文出版品中第一本把滿洲和大日本帝國合併書寫，納入興亡的世界史之體系的作品。

滿洲國，在大清帝國解體後，夾在日本、蘇聯、中國、朝鮮（當時是日本殖民地）之間，醞釀出獨特而不為人知的故事，培養了戰後日本、韓國的兩位政治巨人——岸信介與朴正熙。一位是任期最長的日本總理、安倍晉三的外祖父，一位是現在服刑的前韓國總統朴槿惠的父親。本書就是以這兩個人的故事作為主線，將二十世紀的滿洲、朝鮮與日本的歷史、政治、經濟「黏合」在一起。

滿洲帝國，無論她是民族融合的樂土，還是應該遭唾棄的傀儡國家，都已經是過眼煙雲。然而這個早夭的國家，給戰後的東亞留下了什麼「遺產」？滿洲國的魂魄，至今如何仍然附身在「東亞」的身上，帶來無可抹滅的影響？

「滿洲乃帝國之生命線」——日本視角的滿洲，如何走向滿鮮一體之路？朝鮮人在滿洲，扮演的角色又是什麼？

《大日本．滿洲帝國的遺產》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

台灣這座前日本殖民地島嶼，和海市蜃樓般消失的「滿洲國」貌似遙遠，實在關係密切。「大日本．滿洲帝國」的演變、戰前結構和包括統制經濟在內的戰後遺產，都是今天的台灣恍如了解自身前世一樣的存在，具有非常重要的借鑑意義。

台灣和滿洲國關係密切，日治時代的台灣也有非常多的台灣人到滿洲工作，包括身為滿洲國外交部長的謝介石、文學家鐘理和、及台灣總統蔡英文的父親蔡潔生等人。故從台灣視角看待「大日本．滿洲帝國」，會發現彼此之間的深層連接。而滿洲國留給今日東亞的遺產——國家社會主義和統制經濟模式，也可以檢討戰後台灣的經濟起飛模式，這些都不無啟發。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《大日本．滿洲帝國的遺產》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第19卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰