【比一比】普悠瑪司機「無法接受人為超速的認定」，兩份政院報告說了什麼？

10月21日造成18死的「普悠瑪宜蘭出軌」事件，行政院至今發部兩次調查報告（分別在11月26日、12月21日），不過司機員尤振仲今（28）日委託律師召開記者會，代表他發表聲明。聲明中指出政院調查報告的結果，有許多與他認知不同的地方，「實在沒有任何需要超速而甘冒如此風險的動機。因此，我完全無法接受人為超速的認定。」

其中，尤振仲指出自己確定有將電門把手放置在刻度時速82、83公里來降速。但調查報告卻指出，電門把手從他出羅東站後直至出事前，都放置在刻度時速140公里。《關鍵評錀網》進一步查證行政院兩次調查報告如下：

依照11月26日的行政院調查報告中指出：

事故列車16時44分51秒從羅東站出發，速度把手置於 140 km/h 段位，16時46分58秒列車速度達 140km/h 。16時46分57秒起司機員與機車調度員、台北機務段檢查員通聯（通話時間計2分09秒），嘗試排除列車異常狀況，未操作煞車把手，列車未減速進入彎道，16時49分27秒速度 141km/h ，超過曲線傾覆臨界速度，列車出軌；16時49分28秒最後紀錄顯示，速度把手置於OFF段位，車速 135km/h 。 報告並認為，導致列車出軌的間接原因，包括主風泵異常、ATP系統被隔離、ATP遠端監視功能未連線，以及司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速等。

而近一個月後的12月21日行政院調查報告中懲戒20人，交通部考績會懲處結果今（28）日中午出爐，3個台鐵前局長，包含事故當時的局長鹿潔身記大過一支，前2任局長周永暉和范植谷各記小過一支，17名督導主管分別記申誡到大過不等，其中3名主管記大過調職，包括台鐵副局長記大過一支。（交通部懲處名單）

除此之外，代理交通部長王國材當時也表示，台鐵130年歷史，有很多歷史包袱，普悠瑪事故的發生，包括近因與遠因等疏忽，近因包括 司機員超速 、阻風泵異常隔離、普悠瑪阻風泵隔離安全意識，遠因部分則包括普悠瑪車輛採購，ATP遠端監控系統未建置等疏失。

而報告17～18頁整理車速如下：

列車於16:43:51~16:44:51依計畫停靠羅東站，讓旅客上下車後，繼續朝新馬站方向前進， 後續全程速度把手置於140段位 ，煞車把手置於0段位。列車車速在16:46:35達 130km/h （程約 K82+300）；16:46:58達 140km/h （里程約 K83+100），之後維持在 139 ~142km/h 之間；16:49:07通過武荖坑溪鐵橋（里程約 K88+000），車速達 142km/h ⋯⋯事故列車以 141km/h 速度進入新馬站彎道（該路段普悠瑪速限75km/h），在進入介曲線、尚未進入月台時，第8車右輪浮起軌面， 車身向外側傾斜出軌，出軌時間16:49:27，出軌速度 141km/h ，出軌里程K89+220。在出軌同時，速度把手從140段位操作至OFF段位， 煞車把手仍置於0段位。

Photo Credit: 12/21行政院調查報告

報告87～88頁還提及：

根據人為錯誤評估及降低技術方法（Human Error Assessment and Reduction Technique, HEART）之概念，成本案司機員無法專心開車之因素，主要包含列車異常、運轉中持續通聯、運轉中無法排除故障、緊張與壓力⋯⋯綜合上述因素以及HEART方法之概念，司機員可能因「運轉過程持續通聯尋求協助」、「運轉過程設法排除列車故障」及「緊張與壓力」等因素分心，造成整體人為失誤率明顯提高。

而報告107頁中歸納的「事故原因」如下：

事故列車以超過速限（75km/h）的速度（ 141km/h ）進入半徑306公尺的新馬站彎道，致列車前進方向第1節車廂右側車輪浮起後出軌並向左側傾覆，隨後第2至8節車廂也相繼出軌。事故列車行進中，因主風泵異常，發生列車動力時有時無、停留軔機間歇作動之異常狀況，相關人員採取之運轉決策及應變處置作為未排除異常狀況；司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速。又ATP系統被隔離，且普悠瑪列車之ATP遠端監視功能未連線，致相關防護措施均未被執行。

編按：經TNL求證台鐵產業工會秘書蕭農瑀，尤姓司機提到的「電門把手」就是政院報告中的「速度把手」。另外，車速描述的部分，「段位」是指把電門放在哪一個位置顯示出的數字；而「時速」是用一段時間輪胎跑了多少里程去換算的。一般來說，兩者數字差不多，但也有例外，例如下坡時段位是60多，可能車速達70幾。不過，兩方說詞比對來看，行政院調查報告顯示普悠瑪出軌前是140多，和尤姓司機印象中的80多，的確有明顯的落差，值得公開檢視。

尤振仲聲明全文如下：

大家好，我是普悠瑪6432列車駕駛員，尤振仲。經醫生評估，我目前仍然需要靜養，還無法親自向大家道歉與說明，因此，還是先委託律師代為發言，請大家見諒。以下是本人親立的聲明內容：

一、 此次普悠瑪事件攸關全體人民的安全，甚至現在仍然有許多普悠瑪列車正在行駛，你我的家人都有可能坐在上面。我是一名駕駛員，只能盡量就我的第一線駕駛的經歷作說明，但究竟列車機械設備的故障情形如何，只能仰賴專家的判斷。

針對行政院調查小組的第一次跟第二次調查報告的結果，有許多與我認知不同的地方，我掙扎了很久，還是決定鼓起勇氣，在已經公開的資訊範圍內，提出以下幾點想問題與說明：

（一）當日列車過武荖坑橋後，按照該路段速限， 我將電門把手放置在刻度時速82、83公里來降速 。但調查報告卻指出，電門把手從我出羅東站後直至出事前，都放置在 刻度時速140公里 。

（二）意外發生前，我持續嘗試排除故障，最後一次復位完成後，我轉身隨即發現列車速度異常，為避免列車直接撞上月台造成更大損傷，因此，我緊急做了 緊韌動作 ，試圖讓列車傾倒出軌。但調查報告指出， 沒有任何煞車跡象 。

（三）聯合報新聞網流出的行調通聯紀錄，調查報告中寫的通聯紀錄，以及我記憶中的通聯過程，存在許多重要關鍵之處有所出入，我懇請當局公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。

（四）我還有家庭要顧，不僅深怕錯過子女的成長，也害怕父母要白髮人送黑髮人的痛苦，我不可能拿自己和旅客生命開玩笑，我實在沒有任何需要超速而甘冒如此風險的動機。因此，我完全無法接受人為超速的認定。

二、 自10月21日事發至今，對我來說，每一天都是痛苦與折磨，我知道，我的道歉無法挽回什麼，但請容許我再次對於罹難者、傷者、以及家屬們，說一聲對不起，我真的很抱歉。這次意外，是所有當日6432乘客、家屬以及我此生心中永遠無法磨滅的傷痛，我道盡事實，說明真相，承諾絕不會逃避，我懇求，本次事件的調查，千萬不能以利益高於人命的考量出發，更不能先射箭再畫靶，我由衷地希望能還原真相，未來能給社會大眾一個安全的乘車環境。

三、 最後，真的很感謝罹難者家屬、乘客、社會大眾以及媒體朋友們給予我的關懷和鼓勵，謝謝大家，我會勇敢的走下去。

日期：2018/12/28

此外，「台灣鐵路產業工會」也在下午發表聲明指出，除了尤司機員委任律師出面說明司機員10月21日實際操作狀況，與行政院調查結果並不相同之外，「行政院調查小組的報告，多次針對故障與採購問題避重就輕，提出起司理論最後針對尤司機個人，不僅無法讓家屬以及社會大眾信服，就連飛航安全調查委員會主委楊宏智也表示，依他個人見解，以及飛安會的經驗，這份調查報告『不夠完整』。」

因此也主張「國家運輸安全委員會應盡速成立，並重啟調查還原真相。」

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核稿編輯：楊之瑜