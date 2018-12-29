2018年「10大綠能假新聞」，你也被騙了嗎？

環境資訊中心記者 陳文姿報導

假新聞滿天飛，與綠能有關的更是不勝枚舉。拿大錢給外商蓋離岸風機，台灣人是「盤子」？風機在轉電錶卻沒電？太陽能板有毒？光電廠商為施工抽乾埤塘水？夏天沒風、冬天沒光，再生能源不可行？2018年步入尾聲，今（26）台灣再生能源推動聯盟選出年度十大關鍵綠能假新聞，並加以澄清。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍指出，假新聞影響民眾甚廣，從今年公投通過16案「以核養綠」就可看出，民眾對綠能信心不足而選擇延後2025非核家園時程。聯盟也邀立委陳曼麗、映發科技、聯合再生能源公司、台灣瑞曼迪斯公司等業界出席記者會共同澄清。

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太陽能板有毒？

對於太陽能板很毒的說法，映發科技總經理李喆龍指出，太陽能板的模組其實與平板差不多。「3C歸類在可回收，為何太陽能板不可回收？」李喆龍解釋，太陽能板上是玻璃，想像平板拿去清洗會不會有塗料的問題，這是相同的道理，太陽能板卻被污名化。

他說，太陽能板的製程僅3C的一半，如果3C是環保產品，為何大家都說太陽能板有毒？太陽能板製程的廢液與晶圓一樣都可回收、可管制。

「夏天無風、冬天無光」，風能、太陽能無用？

對此，李喆龍表示，一年四季都會有風，也會有光。風、光可以互相補足用電需求，不能只看單一選項。

八一五停電原因？非缺電！

李喆龍指出，八一五停電是天燃氣電動閥誤關所致，體現出「能源集中」的風險。現在全世界已經在朝分散式能源前進，集中式能源的風險卻沒有在台灣好好檢討，誤傳成缺電，這是很危險的事。

太陽能板不能回收？

瑞曼迪斯總經理戴英傑，以德國最大環保公司、長期在台經營的經驗指出，歐洲的太陽能板回收技術上已從90%提升到96%，主要問題不在技術，而是近年矽價格不好。這問題與早期回收寶特瓶很貴類似，初期需要政府補助，但如今寶特瓶回收已能自給自足。

離岸風力好貴／陸域風機不發電／台灣政府是盤子？

高茹萍指出，離岸風電是全新產業，風電開發商要在缺乏風力、水文資料的台灣海峽上蓋風機，要付出很多社會溝通成本、基礎建設、人員訓練。政府要求離岸風電商擔負在地生產製造的國產化責任，投資在離岸風機上的錢不全是給開發商，很多都是用在投資台灣的綠能產業鏈。

高茹萍解釋，歐洲離岸風電剛開始的時候也很貴，現在市場成熟了，所以價格才能下降。台灣現在開始投資，未來就能享受這樣降價的好處。現在不付出，以後就要承擔愈來愈貴的能源價格。

對於民眾拍到陸域風機在運轉卻不發電的新聞，高茹萍也澄清，民眾拍的風機屬鹿威公司，但電錶卻是台電的，這是張冠李戴。

台電使用Vestas機型要風速大於4m/s才運轉。事實上，冬天的風力可以減少燃煤的使用，對於減少空污很有幫助。

台灣再生能源推動聯盟與立委陳曼麗、光電業者、回收商共同召開記者會，澄清2018年綠電假新聞 | 攝影：陳文姿

太陽能板的製造很耗能？

陳曼麗以綠色和平《中國光伏產業清潔研究報告》指出，太陽能板發電約1.3年就可以抵銷生產過程的耗能，但太陽能卻可以使用25年，等於20幾年都是在賺錢。

陳曼麗也澄清，太陽能的清洗只要用清水即可，請大家不要再誤傳。

埤塘光電故意抽乾水？

針對去年底桃園埤塘進行太陽能光電工程，竟「為了工程」抽乾埤塘池水的新聞，該案的光電系統商、聯合再生能源的專案經理林家政解釋，水利固定在每年年底灌溉告一段落時進行歲修，公司利用這段期間施工。排水並非是為了光電工程。他強調，工程作業經農委會、桃園市政府、水利會審查監督，並在灌溉期前恢復蓄水，沒有對農民造成影響。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航