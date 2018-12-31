眼屎、鼻涕、頭皮屑⋯⋯這些身體污垢的英文怎麼說？

你有想過為什麼每天都要洗香香、早上都要洗臉嗎？臉上有眼屎要清、忙了一整天鼻子很多髒東西要清、發現聽不太清楚原來是耳朵太久沒清...。這些每天都要清乾淨的「好朋友」，怎麼可以不認識他們的大名呢？

今天就跟著希平方專欄一起來認識那些近在天邊但你卻不認識的「最熟悉的陌生人」。

你是我的眼

住在眼睛角落的好朋友 → eye booger（眼屎）

有時候出門忘記把眼屎擦乾淨，朋友跟你說你眼睛有眼屎，就會說：

You have some eye boogers in the corner of your left eye.（你左眼的眼角有一些眼屎。）

常常會對眼睛做的事情 → rub one’s eyes（揉眼睛）

很多人上班上到好累的時候就會習慣性地揉眼睛：

When you see Mary rub her eyes, it means she’s tired.（當你看到 Mary 在揉眼睛，就表示她累了。）

大象大象你的鼻子怎麼那麼長

住在鼻子裡的好朋友之一 → booger（鼻屎）

跟眼屎一樣，鼻屎會直接講成booger喔！booger是可數名詞，如果可以數得出來自己不只一顆鼻屎，就可以加上s。

住在鼻子裡的好朋友之二 → snot（鼻涕）

snot是水狀的東西，是不可數名詞喔！看到小朋友又用袖子擦鼻涕，媽媽就會說：

Jack, stop wiping your snot on your sleeve! Use a tissue!

（Jack，不要把你的鼻涕抹到你的袖子上！用衛生紙！）

常常會對鼻子做的事情之一 → pick one’s nose（挖鼻屎）

鼻子不要太常挖，會受傷：

You shouldn’t pick your nose so much.（你不應該這麼頻繁地挖鼻屎。）

常常會對鼻子做的事情之二 → blow one’s nose（擤鼻涕）

有時候鼻涕塞滿鼻子，塞到你講話都不清不楚，朋友就會叫你去擤鼻涕：

I can’t understand you. Go blow your nose.（我不知道你在說什麼。去擤個鼻涕吧。）

聽不見下雨的聲音

讓你聽不見下雨聲音的好朋友 → ear wax（耳屎）

wax通常是「蠟」的意思，但也可以有「耳垢」的意思。為了不要讓大家以為你在講髮蠟，就再加上耳朵ear，來表示此蠟非彼蠟。

常常會對耳朵做的事情 → pick one’s ear（挖耳朵）

有些人喜歡直接徒手挖耳朵，但這樣很不衛生又容易受傷：

It’s bad for you to pick your ears using your fingers.

（用手指頭挖耳朵對你的身體不好喔。）

髮如雪

讓你頭髮雪花紛飛的好朋友 → dandruff（頭皮屑）

Do you know how to get rid of dandruff permanently?（你知道要如何永久清除頭皮屑？）

你時候你就需要 → dandruff relief shampoo（去屑洗髮精）

Try using this dandruff relief shampoo. I’ve heard it helps!（試試看用這罐去屑洗髮精。我聽說很有用喔！）

認識完這些每天陪伴你的好朋友，還有日常生活習慣做的動作，下次跟外國朋友做日常對話的時候，就用得上囉！

延伸閱讀：【英文學習APP】想用手機學好英文？這款APP做到了！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「挖鼻屎」英文怎麼說？這些小動作的英文你必需要會！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航