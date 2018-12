眼屎、鼻涕、頭皮屑⋯⋯這些身體污垢的英文怎麼說？

你有想過為什麼每天都要洗香香、早上都要洗臉嗎?臉上有眼屎要清、忙了一整天鼻子很多髒東西要清、發現聽不太清楚原來是耳朵太久沒清...。這些每天都要清乾淨的「好朋友」,怎麼可以不認識他們的大名呢?

今天就跟著希平方專欄一起來認識那些近在天邊但你卻不認識的「最熟悉的陌生人」。

你是我的眼

住在眼睛角落的好朋友 → eye booger(眼屎)

有時候出門忘記把眼屎擦乾淨,朋友跟你說你眼睛有眼屎,就會說:

You have some eye boogers in the corner of your left eye.(你左眼的眼角有一些眼屎。)

常常會對眼睛做的事情 → rub one’s eyes(揉眼睛)

很多人上班上到好累的時候就會習慣性地揉眼睛:

When you see Mary rub her eyes, it means she’s tired.(當你看到 Mary 在揉眼睛,就表示她累了。)

大象大象你的鼻子怎麼那麼長

住在鼻子裡的好朋友之一 → booger(鼻屎)

跟眼屎一樣,鼻屎會直接講成booger喔!booger是可數名詞,如果可以數得出來自己不只一顆鼻屎,就可以加上s。

住在鼻子裡的好朋友之二 → snot(鼻涕)

snot是水狀的東西,是不可數名詞喔!看到小朋友又用袖子擦鼻涕,媽媽就會說:

Jack, stop wiping your snot on your sleeve! Use a tissue!

(Jack,不要把你的鼻涕抹到你的袖子上!用衛生紙!)

常常會對鼻子做的事情之一 → pick one’s nose(挖鼻屎)

鼻子不要太常挖,會受傷:

You shouldn’t pick your nose so much.(你不應該這麼頻繁地挖鼻屎。)

常常會對鼻子做的事情之二 → blow one’s nose(擤鼻涕)

有時候鼻涕塞滿鼻子,塞到你講話都不清不楚,朋友就會叫你去擤鼻涕:

I can’t understand you. Go blow your nose.(我不知道你在說什麼。去擤個鼻涕吧。)

聽不見下雨的聲音

讓你聽不見下雨聲音的好朋友 → ear wax(耳屎)

wax通常是「蠟」的意思,但也可以有「耳垢」的意思。為了不要讓大家以為你在講髮蠟,就再加上耳朵ear,來表示此蠟非彼蠟。

常常會對耳朵做的事情 → pick one’s ear(挖耳朵)

有些人喜歡直接徒手挖耳朵,但這樣很不衛生又容易受傷:

It’s bad for you to pick your ears using your fingers.

(用手指頭挖耳朵對你的身體不好喔。)

髮如雪

讓你頭髮雪花紛飛的好朋友 → dandruff(頭皮屑)

Do you know how to get rid of dandruff permanently?(你知道要如何永久清除頭皮屑?)

你時候你就需要 → dandruff relief shampoo(去屑洗髮精)

Try using this dandruff relief shampoo. I’ve heard it helps!(試試看用這罐去屑洗髮精。我聽說很有用喔!)

認識完這些每天陪伴你的好朋友,還有日常生活習慣做的動作,下次跟外國朋友做日常對話的時候,就用得上囉!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈「挖鼻屎」英文怎麼說?這些小動作的英文你必需要會!〉為題發表

