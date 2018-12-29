灼痛感、龜裂、刺痛⋯⋯身體各種不適感的英文怎麼說？

每個人或多或少都有頭痛的經驗，感覺就好像有人用力扭我們的腦袋一樣，所以每次頭一痛起來真的很難受啊！但是，「頭痛」難道真的是整顆腦袋在痛嗎？點開這個影片看看，一起來解開頭痛的疑惑吧！

除了頭痛以外，身體其他部位不太舒服，有可能是肌肉的僵硬感，有時候是灼痛感、強烈刺痛...等，有這麼多不同的不適，去看醫生的時候應該怎麼描述，才能正確且貼切地表達呢？

首先，ache這個字表示「疼痛」，若是看到身體某個部位加上-ache這個字尾的話，就表示那個部位的痛感喔！例如：tooth「牙齒」，toothache就是「牙痛」；stomach 是「胃」，stomachache就是「胃痛」。

對於不適感的描述以下舉例：

achy 疼痛的

用achy表示這種疼痛是持續的，但是沒有很強烈。

例句：My shoulders have been achy lately.（我的肩膀最近一直隱隱作痛。）

acute 劇痛的

這個字用在痛感很尖銳，而且強度很強的時候，那要注意這個字也可以表示「急性的」喔！

例句：One of the symptoms of kidney disease is an acute pain in your back and abdomen.（腎臟疾病的其中一個症狀是背部和腹部劇痛。）

agonizing 非常痛苦的

例句：He broke his arm while playing basketball. He said the pain was agonizing!（他打籃球的時候弄斷手。他說那痛死了！）

burning 灼熱的

有時候痛感會伴隨一種燙燙的感覺，好像鄰近某個很熱的東西，這時候就可以用這個字喔。

例句：The patient described her wound as a burning pain.（病人描述她的傷口為灼痛感。）

chronic 慢性的

指的是嚴重，並且為期很久的病。

例句：Older people are more likely to have chronic diseases.（老年人比較可能會有慢性病。）

chapped 龜裂的

例句：You should drink more water. Your lips are chapped!（你應該要喝多一點水。你的嘴唇都龜裂了。）

dull 隱約的（痛）

痛感強度不強，但一樣是為期一段時間的不適。

例句：He’s been complaining about a dull pain in his joints.（他一直抱怨關節隱約的疼痛。）

infected 發炎的

例句：If you don’t clean your wound, it might get infected.（如果你不清潔你的傷口的話，它可能會發炎。）

itchy 癢癢的

例句：My skin gets itchy when it’s too dry.（我的皮膚太乾的時候就會很癢。）

stiff 僵硬的

例句：Her legs were stiff, so I helped her get up from her wheelchair.（她的腿很僵硬，所以我幫她從輪椅上站起來。）

stinging / stabbing 刺痛的

stinging這個字由動詞sting「螫、叮」而來，因此stinging就像被螫到一樣，表示刺痛的意思喔！另外stab是動詞「刺、戳」，加上 -ing 字尾就變成形容詞「刺痛的」。

例句：I felt a stabbing pain in my foot when I stepped on the nail. （當我踩到一根釘子的時候，我感到我的腳有一股刺痛。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈痛痛飛走囉！『發炎』、『龜裂』英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航