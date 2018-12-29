- 熱門議題：
- 「選舉出爐：議員到底在幹啥？」 、
- 「刺紋畫：用針與墨說的紋身故事」 、
- 「青春不出走，勇氣還家鄉」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
灼痛感、龜裂、刺痛⋯⋯身體各種不適感的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
除了頭痛以外，身體其他部位不太舒服，有可能是肌肉的僵硬感，有時候是灼痛感、強烈刺痛...等，有這麼多不同的不適，去看醫生的時候應該怎麼描述，才能正確且貼切地表達呢？
每個人或多或少都有頭痛的經驗，感覺就好像有人用力扭我們的腦袋一樣，所以每次頭一痛起來真的很難受啊！但是，「頭痛」難道真的是整顆腦袋在痛嗎？點開這個影片看看，一起來解開頭痛的疑惑吧！
除了頭痛以外，身體其他部位不太舒服，有可能是肌肉的僵硬感，有時候是灼痛感、強烈刺痛...等，有這麼多不同的不適，去看醫生的時候應該怎麼描述，才能正確且貼切地表達呢？
首先，ache這個字表示「疼痛」，若是看到身體某個部位加上-ache這個字尾的話，就表示那個部位的痛感喔！例如：tooth「牙齒」，toothache就是「牙痛」；stomach 是「胃」，stomachache就是「胃痛」。
對於不適感的描述以下舉例：
- achy 疼痛的
用achy表示這種疼痛是持續的，但是沒有很強烈。
例句：My shoulders have been achy lately.（我的肩膀最近一直隱隱作痛。）
- acute 劇痛的
這個字用在痛感很尖銳，而且強度很強的時候，那要注意這個字也可以表示「急性的」喔！
例句：One of the symptoms of kidney disease is an acute pain in your back and abdomen.（腎臟疾病的其中一個症狀是背部和腹部劇痛。）
- agonizing 非常痛苦的
例句：He broke his arm while playing basketball. He said the pain was agonizing!（他打籃球的時候弄斷手。他說那痛死了！）
- burning 灼熱的
有時候痛感會伴隨一種燙燙的感覺，好像鄰近某個很熱的東西，這時候就可以用這個字喔。
例句：The patient described her wound as a burning pain.（病人描述她的傷口為灼痛感。）
- chronic 慢性的
指的是嚴重，並且為期很久的病。
例句：Older people are more likely to have chronic diseases.（老年人比較可能會有慢性病。）
- chapped 龜裂的
例句：You should drink more water. Your lips are chapped!（你應該要喝多一點水。你的嘴唇都龜裂了。）
- dull 隱約的（痛）
痛感強度不強，但一樣是為期一段時間的不適。
例句：He’s been complaining about a dull pain in his joints.（他一直抱怨關節隱約的疼痛。）
- infected 發炎的
例句：If you don’t clean your wound, it might get infected.（如果你不清潔你的傷口的話，它可能會發炎。）
- itchy 癢癢的
例句：My skin gets itchy when it’s too dry.（我的皮膚太乾的時候就會很癢。）
- stiff 僵硬的
例句：Her legs were stiff, so I helped her get up from her wheelchair.（她的腿很僵硬，所以我幫她從輪椅上站起來。）
- stinging / stabbing 刺痛的
stinging這個字由動詞sting「螫、叮」而來，因此stinging就像被螫到一樣，表示刺痛的意思喔！另外stab是動詞「刺、戳」，加上 -ing 字尾就變成形容詞「刺痛的」。
例句：I felt a stabbing pain in my foot when I stepped on the nail. （當我踩到一根釘子的時候，我感到我的腳有一股刺痛。）
延伸閱讀：【英文學習APP】想用手機學好英文？這款APP做到了！
本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈痛痛飛走囉！『發炎』、『龜裂』英文怎麼說？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航