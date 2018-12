灼痛感、龜裂、刺痛⋯⋯身體各種不適感的英文怎麼說？

每個人或多或少都有頭痛的經驗,感覺就好像有人用力扭我們的腦袋一樣,所以每次頭一痛起來真的很難受啊!但是,「頭痛」難道真的是整顆腦袋在痛嗎?點開這個影片看看,一起來解開頭痛的疑惑吧!

除了頭痛以外,身體其他部位不太舒服,有可能是肌肉的僵硬感,有時候是灼痛感、強烈刺痛...等,有這麼多不同的不適,去看醫生的時候應該怎麼描述,才能正確且貼切地表達呢?

首先,ache這個字表示「疼痛」,若是看到身體某個部位加上-ache這個字尾的話,就表示那個部位的痛感喔!例如:tooth「牙齒」,toothache就是「牙痛」;stomach 是「胃」,stomachache就是「胃痛」。

對於不適感的描述以下舉例:

achy 疼痛的

用achy表示這種疼痛是持續的,但是沒有很強烈。

例句:My shoulders have been achy lately.(我的肩膀最近一直隱隱作痛。)

acute 劇痛的

這個字用在痛感很尖銳,而且強度很強的時候,那要注意這個字也可以表示「急性的」喔!

例句:One of the symptoms of kidney disease is an acute pain in your back and abdomen.(腎臟疾病的其中一個症狀是背部和腹部劇痛。)

agonizing 非常痛苦的

例句:He broke his arm while playing basketball. He said the pain was agonizing!(他打籃球的時候弄斷手。他說那痛死了!)

burning 灼熱的

有時候痛感會伴隨一種燙燙的感覺,好像鄰近某個很熱的東西,這時候就可以用這個字喔。

例句:The patient described her wound as a burning pain.(病人描述她的傷口為灼痛感。)

chronic 慢性的

指的是嚴重,並且為期很久的病。

例句:Older people are more likely to have chronic diseases.(老年人比較可能會有慢性病。)

chapped 龜裂的

例句:You should drink more water. Your lips are chapped!(你應該要喝多一點水。你的嘴唇都龜裂了。)

dull 隱約的(痛)

痛感強度不強,但一樣是為期一段時間的不適。

例句:He’s been complaining about a dull pain in his joints.(他一直抱怨關節隱約的疼痛。)

infected 發炎的

例句:If you don’t clean your wound, it might get infected.(如果你不清潔你的傷口的話,它可能會發炎。)

itchy 癢癢的

例句:My skin gets itchy when it’s too dry.(我的皮膚太乾的時候就會很癢。)

stiff 僵硬的

例句:Her legs were stiff, so I helped her get up from her wheelchair.(她的腿很僵硬,所以我幫她從輪椅上站起來。)

stinging / stabbing 刺痛的

stinging這個字由動詞sting「螫、叮」而來,因此stinging就像被螫到一樣,表示刺痛的意思喔!另外stab是動詞「刺、戳」,加上 -ing 字尾就變成形容詞「刺痛的」。

例句:I felt a stabbing pain in my foot when I stepped on the nail. (當我踩到一根釘子的時候,我感到我的腳有一股刺痛。)

