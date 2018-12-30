加州拯救瀕危魚類的方法是——在溼地放火？

環境資訊中心綜合外電；蘇瑋佳 編譯；鍾友珊 審校

把燃燒濕地周圍土地當作一種棲地復育技術似乎有點奇怪，但對於生活在歐文斯谷（Owens Valley）乾燥少雨環境中的某種瀕危魚類來說，這帖處方正是對症下藥。山巒俱樂部（Sierra Club）在美國環境媒體EcoWatch刊載了一篇專文，探討這項罕見的物種復育和濕地經營管理措施。

歷經數年規劃，東部山脈土地信託組織（Eastern Sierra Land Trust）、加州魚類及野生動物部門以及加州森林及防火部門在2017年12月執行了一項以復育為目的的焚燒計畫，嘗試為歐文斯谷中列入《瀕危物種法》（Endangered Species Act）「受脅物種」的小點吻鱥（Rhinichthys osculus robustus），創造永續棲地。

「沙漠中的魚」聽來像神話，但加州確實存在著數種沙漠魚類。數千年前一段地質變遷期間，牠們趁著雨季來到新形成的小水池、小溪流；隨著地景的變動，沙漠魚類已然成為一種能夠適應這些環境的獨特物種。

加州大學戴維斯分校生物學家彼得‧莫伊爾（Peter Moyle）說明，如果能成功復育這些小點吻鱥，就是挽回專屬這裡的獨特魚種，牠們本來就是為此地量身打造的。

在過去的80年裡，由於水資源管理不善、農耕壓力以及外來入侵種的威脅，歐文斯谷中小點吻鱥的數量急劇減少。根據莫伊爾所言，在1920~30年代，沒有經濟魚種的水域會被視為沒有生產力；因此，魚類和野生動物部門覺得他們有責任放流經濟魚類來「改善這個問題」。現在，外來魚種已難以根除，小點吻鱥被斷線日鱸（Archoplites interruptus）等物種攻擊、捕食。兩種魚的體型差距可達5倍以上，小點吻鱥成了斷線日鱸隨手抓一塊的小點心。

為了拯救小點吻鱥，東側山脈土地信託組織開始尋找合適的地點復育。在美國魚類和野生動物署科學家幫助下，他們找到了完美的地點：本頓溫泉牧場（Benton Hot Springs Ranch）。牧場裡的泉水池曾有小點吻鱥，只要想辦法提升水位並去除外來入侵植物和魚種，就可以讓它們再次安住。

這些池塘位於一座私人牧場上，擁有者是第4代主人比爾‧布朗萊特（Bill Bramlette）；令人慶幸的是，布朗萊特樂意加入小點吻鱥的復育工作。2008年時，他將地上權設定給東側山脈土地信託組織，同意保護棲地，禁止在該區進行開發。

有了布朗萊特的加入，東側山脈土地信託組織的工作人員和志工開始努力移除硬莖蘆葦和香蒲這兩種占據了魚類棲地的外來入侵種。頭幾年他們是徒手移除，但這些水生植物生命力實在太旺盛，要戰勝它們唯有靠「光明之火」。於是，2013 年加州森林及防火部門加入，協助擬定並執行焚燒計畫。

Photo Credit: Luke,Ma Ken Lund @ CC BY-SA 2.0

根據加州森林及防火部門的護林員亨利‧赫雷拉（Henry Herrera）所言，擬定一個完善的焚燒計畫相當費時費工但「值得做」。除了標準的環境調查，當地空氣品質管理單位還必須確認風況是否會影響空氣品質，或讓火勢超出規劃範圍。加州森林及防火部門也考量過各種可能的火勢，確保不會失控；還要檢查欲焚燒植栽的含水量：另為避開鳥類築巢季節，焚燒最好排在11月到1月間。等了3年，焚燒作業所需的各種條件才一一到位。

終於，萬事俱備，東風也來了。工作人員先將會引發大火的可燃物——例如原木塊、枯立木、枯枝堆——移除，並順著風向，逐步點燃劃定的區域。火舌迫不及待的將茂密的植株吞噬，景象有如地獄中的烈火；但因規劃得當，大火最後乖乖熄滅。火焰消失後，水域看起來清爽多了，預備迎向新生。

焚燒只是棲地復育的第一步。接下來，團隊會設法提升池塘的水位以淹沒植物殘株，徹底剷除生命力頑強的外來入侵種——即使只有一株香蒲留下，也會很快攻佔整個池塘。接著，加州魚類及野生動物部門會將水中的非原生魚種移往它處安置，並將小點吻鱥帶回他們的歷史棲地。

目前團隊已經取得小小的成功。根據東側山脈土地信託組織執行董事奧格登（Ogden）的說法，現在湖面清澈的區塊變大了，鴨、鸊鷉和鷺已經返回棲地。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航