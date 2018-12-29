在物價跟澳洲差不多的巴布亞紐幾內亞，我是個「有錢白人」

文：黃郁嵐

這趟旅程對我來說的重要性，逼迫我以不同的尺度切入思考。猶如《槍砲、病菌與鋼鐵人類社會的命運》的開場白，一位新幾內亞人的一個簡單的問題，需要讓一個美國國家科學院院士以一本將近600頁的書來回答。

我始終討厭那些設法解釋的陰謀詭辯，但似乎必須如此，才能讓一個渺小漂浮在廣袤大海中沈浮地心安理得。巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的艱辛旅程剛結束，自我思辨之旅才剛要踉蹌啟程。

1. 安全

從巴布亞紐幾內亞回台灣前，我在馬尼拉有一個下午的轉機時間，這也是我第一次來菲律賓，就出境找了之前在台東旅行時認識的菲律賓人Von，他總覺得我對於馬尼拉這個城市太掉以輕心了。「安全」也是一比較值。相較於其他國家，對於一個中產階級以上的台灣人來說，這不是一個需要憂慮的事，或是在生活的用腦清單中，無需排在很前面。

巴布亞紐幾內亞是位於於太平洋西南部島嶼國家，鄰近索羅門群島和澳洲。以一條不自然的直線裁切新幾內亞島，西邊為印尼，東邊為巴布亞紐幾內亞。然而不自然的國界，通常也意味著衝突。和很多東南亞國家很像，歷史中充斥著殖民和偏見，直至1975年才正式獨立，獨立後依然大小衝突不斷。

「全世界最不安全的國家之一。」標題下的聳動。如果你曾google這個國家，將會突然被所有負面消息所淹沒，然而那大概是我出發此地前的所有不安源頭。到達此國家的首都摩斯比港（Port Moresby）或第二大城萊城（Lae）後，我很少有機會暴露在鐵網蛇龍之外。遇到的所有人都一再提醒，絕對不要獨自走在街上，尤其是從每個本地人的口中說出。越是懇切，我越覺得傷悲。路上的每台車上都裝上鐵窗，每個旅店、餐廳、超市外圍都有警衛和帶刺的高圍籬，無論是字面資料，或是實際來到這，所見所遇，一切的一切都在暗示（或明示）著一件事：不安全。

這次來到這裡，除了在大城市中，還有很多機會踰越荊棘牢籠保護，進入山中、鄉野或高地聚落中考察研究，所有賴以為生的紀錄都變得過度稀薄，安全感都要喘不過氣。這似乎充滿社會挑釁的行為，測試著那些建議的真實性和自己的能耐。一位澳洲籍巴布亞紐幾內亞大學的教授和我們見面，他在這裡生活很多年，甚至有了來自布干維爾自治區（Autonomous Region of Bougainville）的老婆，直言就是享受這種每日充滿不確定性的刺激，以及腎上腺素噴發的痛快。

我大可不避鋪敘緊張氣氛地直說，這次我親身遇到太多次的攔車打劫，甚至數不清了。在萊城與威廉峰（Mount Wilhelm）來回程的山路中（Kundiawa到Goroka的Highlands Hwy），路況崎嶇破碎至車速根本無法快起來。「Money！」敲打車窗和咆哮，一群男子輕易地將我們車子圍住，拿著開山刀或酒瓶擋住我們去路。還不包括奇怪名目的填路費、洗車費，直至忘記到底支付了多少過路費和一車的嘆息。在大山澗溪包圍間，這一切的脆弱和厭倦襲來，稍微整理好打亂的心情，一再被翻攪。來不及抱怨崎嶇爛路，都成自娛娛人的長程消遣。

然而，過路費究竟是多少錢？10到5基那（Kina），約莫台幣100到50元，即可讓一群色黑面惡的男子露出得逞的白齒滿意。「要責怪誰呢？」我一直問自己。

這個礦產、自然資源豐富的國家，卻無法讓資源均勻分配。這一群壯年青年，無所事事僅能如此獲得蠅頭小利。然而，在山的另一頭的首都，這個列名為全世界最貧窮的國家，花了10億基那（約台幣93億）在今（2018）年承辦了APEC，不計那些新建的場館、豪華郵輪和住宿等，其中包括了將近4000萬基那購買40輛瑪莎拉蒂，只為了用來接送與會的領導人。那些搶劫或攔車打劫的直接暴力，比起政客的利益搶奪和怠惰、富國與窮國間的運籌帷幄。眼前的10基那和看不見的10億基那，這兩種惡，哪一個更讓人畏懼？

夜晚走在馬尼拉充滿殖民氣味濃厚的王城區（Intramuros）街頭，Von說我被太安全的台灣寵壞了。我想不是。相反的是，我被巴布亞紐幾內亞寵壞了。

Photo Credit:黃郁嵐提供

2. 黑白

「你很有錢嗎？」 「沒有啊，怎麼會這樣問？」 「因為白人（White man）都很有錢呀！」

我停頓了半晌，想著該對這群黑人小女孩們從何解釋起。

SP是巴布亞紐幾內亞國產品牌的啤酒，有一系列會在瓶身印上天堂鳥，也就是當地最引以為傲的生物標識，牠的剪影也出現在他們的國旗上。另一系列就為黃綠主體色，大大印上SP二字。主要差別為前者酒精濃度高了一些，價格也是。對於我們遇到的當地人來說，他們喜歡後者，我也是。然而即使如此，我還是耐不住那隨著夜晚和談話深度增加，酒精濃度逐漸積累的大人餐桌。常常都在等待一個禮貌性離席的時機，就到一旁找小孩們玩耍。用著簡單的字彙、表情和姿體語言，便能很直接地交換到真實的反應。

Photo Credit:黃郁嵐提供

有幾天我們在布洛洛（Bulolo）活動，那是位於萊城南部的淺山區。那區域主要為生產南洋杉木材和金礦。那晚接待我們的家庭，男女主人都從事林業相關的工作，他們生活在林業公司特別安排的小社區中，裡頭有餐廳、銀行、超市、學校等，外圍高牆圍籬依然，這裡儼然是一個安全的小型社會，而每戶都有自己的木造平房。這家人後院有一棵大芒果樹，上面掛著男主人特製的三套鞦韆。顯然這是很澳式的生活型態。他們的女孩和我說，每到聖誕節這芒果樹就會結實累累。

那晚一樣悄悄溜下了大人餐桌，那些小女孩們還尚未抵達需因禮貌壓抑好奇心的年紀，不免對我這遠道而來的「白人」，能直接表達他們心中各種疑問，像是巧遇巡迴馬戲團中的珍奇異獸。例如相較於他們的捲髮，我的滑順直髮更讓他們好奇，不顧媽媽一再告誡對於客人禮貌勸告，還是偷偷地請求我低頭，讓他們順撫個幾下。又例如小女孩抱著西方白人的童話故事，嚮往著公主劇情，問我是不是裡頭的王子，或是篇首的童言無忌。

來到這裡，開始檢討起那些過去在字面理解的道理。好多無法明確量化的個體差異，因主流的價值觀強行灌注，將其輕易地優劣排序。像是用一連串的膚色色票，定義了誰更接近天堂。以至於貧富、好壞、性別、性向。都在逐一淘汰更多微小的可能性，直至我們不再嚮往自己真實的樣貌。

這是一個擁有800種語言的國家，號稱是人類學家的天堂。我在想這才是一個多元民族組成國家原來的模樣。如果我們撇開所有庸人自擾的「價值」或「意義」，我們必須承認，這也是我們原來的樣子。這個世界之所以有趣，是因為時代推演到現在，還有人用不同的方式生活。這也是為什麼我慶幸能到這裡，但我始終捨不得告訴他們蛇籠外的世界該是如何殘忍。即使擋不住的依然會到來，像是她黑色小手抱著的那本白人公主童話一樣。

「我是男孩（boy），不是男人（man）。」對於她們的發問，我只有這麽回覆。她們笑了，說我有吃紅蘿蔔，也喝了SP，不能算是男孩了。

Photo Credit:黃郁嵐提供

3. 自產

來到巴布亞紐幾內亞我才發現，過去我們對於「旅人」的想像太平面了。

飲食文化的沿襲，相較其他文化形式溫和，不太會隨著流行或政權有太劇烈變化。猶如傳統市場能反映或保留更多庶民的生活樣貌，是我至各地走踏時，必列於造訪清單。這次到巴布亞紐幾內亞一直惦記著能走一趟傳統市場，但因顧及安全，直到了布洛洛時，才有幾次機會走進傳統市場。

大家席地而坐，面前一方尼龍布，上面擺著自產農作物，如甘藷、玉米、胡蘿波、高麗菜、四季豆、花生、薑、洋蔥、綠蔥、百香果、香蕉等。也有一些我沒見過的，如麵包樹嫩葉和露兜樹種子。每一個小攤位都精緻小巧，品項也不多。更印象深刻的是，這裡很少使用塑膠袋包裝，大家多帶自己的BiLum裝載（巴布亞紐幾內亞特製編織網袋）或赤手捧著。原因我想是一來各小農的產品本來就不多，無需再多買塑膠袋來服務客人，二來顧客買的也不多。一來一往的默契，反而省略了頭痛的垃圾問題。

新幾內亞島位處熱帶，四季溫和，降雨豐富。尚有海拔1000公尺以上的高地，新幾內亞島於一萬多年前，早就獨立發展出農業，可說是全世界最早的農業起源之一。整體而言，這裡是非常適於發展農業的地方。

意外的是，雖然擁有如此的優渥背景，當我們到了餐廳或大型超市發現，不成比例的蔬果原料，都來自於進口。初到這裡，全然被這裡的物價所驚呆，並非只是和社會氛圍的反差，而是這裡的每一頓，其實際定價甚至高於台北平時的三餐。印象很深刻在一次飯局上，有個工作多年的馬來西亞華裔跟我們說：「摩斯比港這裡的平均物價和澳洲差不多，但是國民的平均收入卻不到澳洲人的五十分之一。」進口貨物價高，導致物價水平高，大部分當地居民並無法負荷。這個低度開發國家生產的一級產業不足以自產自銷。即使有經濟作物，如椰子、油棕、可可、咖啡、甘蔗等，顯然多由國外大企業所統一收購，並非是當地居民所能獨立支撐或享用。這一連串的矛盾意味著什麼？

「自給自足」的生活模式。或置於經濟概念下，我們可以一言以蔽之：「窮」。

那時候和當地的台灣農技團的學長聊到，他們主要輔導的是種植大量的短期蔬菜（當然大量也不是像台灣高山蔬菜這麼大面積），是除了自給自足，還能足以把多餘的部分換取金錢，改善生活狀況。相較起我們對於新農業的追求：小農、小面積多元耕種、有機、無毒、友善大地等，這不就是他們一直以來（原始）執行的，卻同時也是導致貧窮的原因。

「他們正要再走一次我們走過的路。」除了農業，或像是剛剛的環保，還有很多地方，都藏著這樣的影子。接下來呢？大面積種植，猶如油棕跨國企業已經進駐，很多傳統領地已經簽下無法算計的面積和時長，或是講求最大利益和市場機制，耕作方法勢必改變，化肥和農藥緊接在接下來的排程之內。就更不用說礦業，除了揉雜了各方角力，生態環保人權議題不再被優先考慮。這次在布洛洛的原本想去的McAdam國家公園（為保護天堂鳥和樹袋熊所設立），到了那邊當地人才和我們說，由於採礦商進駐，已經shut down了。

如果原始的聚落模樣，是人間最後的一片淨土。巴布亞紐幾內亞的樣子，是我想像中的桃花源嗎？我想我不會真的有機會真的走入最原始的部落，那或許才是真正的桃花源，但無論如何都和印象中不太相符。這裡才正要開始一場磨合，即將滲入的價值觀，將帶來更好的生活？還是什麼樣的改變呢？

來到巴布亞紐幾內亞，我是一位旅人，更像是一位靜默的時空旅人。

Photo Credit:黃郁嵐提供

4. 食物

各地食物會因為當地的食材取得、文化進展、歷史殘留，揉和了社會和自然條件背景影響而有差異，這是我所理解的風土（Terroir）意涵。

巴布亞紐幾內亞和我印象中很多的東南亞熱帶島嶼國家很像，有很多便利的Maggi牌泡麵和罐頭肉品，另外受到過去的殖民歷史影響，也包含許多麵粉製品，如吐司、麵包等，在飯店中也常能看到充滿澳洲氣息的Vegemite抹醬。在城市裡依然有不同餐廳暗藏高牆蛇龍圍籬之中，美式、義式、中式皆有，口味也都不錯。這裡除了先前提到諸多原因所導致的高價位，還有一個我不太能理解的共同點，就是一個小時起跳的候餐時間（最後都學乖帶書到餐廳打發時間）。

庶民飲食部分，對於他們的炸馬鈴薯非常印象深刻，事實上沒什麼特別，像是（我熱愛的）MOS停賣的塊切薯條，如此罪惡的美味，但對他們的勞動日常來說，是重要的油脂澱粉的飽足感和能量來源。也常在路上看到他們單手用香蕉葉拖著的小食，如油煎香腸和綠香蕉、蒜拌龍鬚菜、烤花生等。

另外，來到巴布亞紐幾內亞，檳榔更是不能不提。一位陪同我們野外考察的標本館管理員，滿嘴鮮紅的他的三餐幾乎可以用檳榔、荖花和石灰來填飽肚子，甚至開玩笑地說那是他的生命。我也曾嘗試過這他們所深深著迷的神秘果實，一開始咬開外果皮纖維部分，挑出中間的白色胚乳，輕微咀嚼後，將其苦澀汁液吐掉，剩下的纖維再和沾了石灰的荖花齊起入口咀嚼。對我而言，光是一開始的苦澀汁液我就無法招架。進入到傳統山區聚落中，幾乎五、六歲的小孩就滿嘴通紅，年齡層、範圍皆廣，加上價格不貴，究竟成了這個國家一大健康和衛生問題。無論在機場或首都的公共場合，也都能看到禁食檳榔的標誌。先前曾因辦理APEC的緣故，政府明令禁止食用檳榔，還引起民眾反彈。可見這神秘果實對這國家的影響有多深刻。

Photo Credit:黃郁嵐提供

最後值得一提的是露兜樹（Pandanus）種子。這裡超乎了我對於露兜樹的想像，在台灣多長於海邊。然而，在巴布亞紐幾內亞海拔1000公尺以上的部分山區，像是我們在Cold Mountain見到一整片的高聳巨大的露兜樹，當地居民會採及其聚合果，曬乾後販賣，食用前可以再將其烘烤。其細長種子咀嚼後的味道像是起司乾，至今仍念念不忘。

出發前，老師跟我說巴布亞紐幾內亞沒有什麼特殊飲食文化，他認為那是一個社會發展到一定的程度，人才會開始在飲食層面投入更多心思。我想這只是定義「飲食文化」標準的差異而已，若我們能放寬定義，無需高達中國八大菜系、法菜或新北歐菜系統。對我來說只要有人，就有飲食文化。

Photo Credit:黃郁嵐提供

5. 聖誕

我們即將離開時，是巴布亞紐幾內亞聖誕節前的最後上班週了，這也是我第一次感受南半球的夏日聖誕節。聖誕紅一樣豔紅，市中心有高聳的螢光聖誕樹，一旁還有雪人裝飾，完全能感受到整個城市萊城的歡愉氣氛。不太一樣的是，這是一個氣溫超過攝氏30度的「熱情」聖誕節。

來之前，總覺得這是全然不同的國度，來到這裡卻有一種說不上來的熟悉感。褪去膚色、抽離社會氛圍，當我們試著層層剝離到最後才發現，就只剩下人的本質，其實都是類似的。無倫是類似的農業、類似的文化、類似的惡，以至於類似的善良。

「我和我的學生說，如果出去有人說巴布亞紐幾內亞哪裡不好，就直接糾正他。不好的名聲，無論有沒有來過的人都能堆加，這樣並不會讓這裡更好。」澳洲籍巴布亞紐幾內亞大學人類學的教授這麼跟我說。是啊，如果所有的負面消息都是因為無知或是對未知的畏懼，那是不是對巴布亞紐幾內亞太不公平了？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航