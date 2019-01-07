《道德浪女》：浪女「來者不拒」？其實我們的界線比大多數人多

文：朵思．伊斯頓（Dossie Easton）、珍妮．W．哈帝（Janet W. Hardy）

界線

很多人認為，做個浪女就要來者不拒，完全不在乎跟你做愛的人是誰，也不在乎你自己。他們認為我們活在過度開放的空間裡，人盡可夫，沒有圍籬也沒有界線。但是這些都距離事實甚遠。作為一個道德浪女，必須有很好的界線：清清楚楚、明確、有彈性，以及最重要的，要清醒。

我們訪問到一位很成功的道德浪女，他對「來者不拒」的指控深感憤怒，他指出，浪女們有很多機會發展出精緻、複雜的挑選機制：「其實，我們的界線比大多數人多，因為我們有較多的接觸機會」；我們與各式各樣的人以各式各樣的關係接觸的經驗也比較多。

什麼叫界線？

任何關係都有界線，在一段開放關係裡，沒有人能夠擁有別人，所以界線尤其重要。感情關係應該跟「所有權」無關。有特殊性癖好的浪女可能會探索某種權力交換，我們稱為「所有權」，但無論我們的關係模式為何，最重要且不容置疑的是，每個人都擁有自己，從頭到腳。每個人都有責任經營自己的生活，決定個人需求，並想辦法讓需求得到滿足。我們不能透過伴侶而活，也不可以認為一旦有了情人，所有的需求就會自動得到滿足。很多人都以為，如果我們的情人不能滿足我們所有的需求，那就一定不是真愛，他們一定有什麼不適合之處，不然就是我們有什麼錯：要得太多、不值得，或其他類似的問題。

如果妳從小就相信：妳的關係會為妳帶來妳的另一半，或（我帶著厭惡之情這樣說）更好的另一半，或者相信：妳的認同註定要被你的感情關係淹沒，那妳大概得花點力氣學習建立自己的界線。透過界線，我們得以了解：從哪裡開始是你的地盤，我的勢力到哪裡為止；我們的交界在何處；我們如何成為分開的兩個個體。你必須明白自己的限制何在，在各種不同的情境裡，距離多遠才使你感覺自在，距離多近才是親密；你尤其必須明白，什麼樣的方式才能使你與你的情人感覺自己是獨立的個體，又獨特不可取代。

掌握你的選擇

如同前面已討論過的：每個人都擁有自己的情緒，而每個人都有責任處理自己的情緒。了解這一點是第一步，然後妳就能主張妳對於一項珍貴事物的權利：妳自己的情緒。當妳能夠掌握自己的情緒，便有了價值連城、不可思議的能量，能夠帶進妳的關係裡。

當你發現自己對於別人的行為有某種反應時，妳很容易沉浸於他們做了什麼、那件事有多可怕，以及他們應該如何彌補這件事。但妳也可以換個方式，試著了解自己的感覺，把它當作你內心狀態的一則真實訊息，然後決定你想怎麼處理這件事。你還想多發現一些嗎？你想要討論界線嗎？你需要一點時間獨處，靜一靜嗎？你有話想說，希望有人聆聽嗎？當你負起責任時，你就得到這些選擇，甚至更多。

妳無須負責妳情人的情緒。妳可以決定支持他——我們非常相信聆聽有治療的神效——但是彌補、修復並不是妳的工作。一旦了解到：情人的情緒不是妳的事也不是妳的錯，妳就能真正傾聽，並且真的聽到他說話，而不會落入非得釐清誰是誰非的陷阱之中，也不會強求那種情緒要有所改變或者消失不見。

有的人看見情人的痛苦與困惑，習慣性的反應就是強烈地想要去修復什麼東西。「修好它」的訊息有時像是在否定這個試圖表達情緒的人。「妳為什麼不這樣做……試試看那樣……不要管那個了……放輕鬆嘛！」這樣的反應傳遞了一個訊息，好像這個表達情緒的人忽視了某些顯而易見的解決方法，而且為這種事情感到不愉快根本就很愚蠢。

為你自己的情緒負起責任，並不表示你必須靠自己，赤手空拳地征服所有困難的情緒。你可以求助：要求情人的保證、朋友的確認、一個可以哭泣的肩膀、一隻可以傾聽的耳朵、一個可以一起腦力激盪的腦，朋友、情人，或者治療師都可以是求助的對象。而你呢，也可以把自己準備好，當朋友或情人需要這樣的幫助時，你便可以反過來成為幫助者……對吧？

試著清醒地操作你的情緒系統，這需要改變一些舊習，而你可能會覺得很不安穩，好像學騎腳踏車一樣。你可能會摔個幾次，但只要你重新出發，堅持下去，終究會抓到訣竅。一旦找到平衡的方法，你就永遠不會忘記。

關係的界線

關係也有界線。信仰自由性愛的個人、情侶或家庭尊重彼此的感受，他們達成的協議之中就包括了關係的界線。在一個開放的性愛社群裡，很重要的是：在每一段關係的界線之內處理事情。這意思就是說：妳在參加一場性愛派對前，要先和妳的伴侶談好，你的界線何在；絕不用你的情人去貶低你的配偶；或者在你做一個決定以前，影響所及的每個人都有機會參與討論，也就是不能在某人背後偷偷摸摸，諸如此類。

以性愛與親密關係為基礎的社群，能夠好好運作下去的條件就是尊重每個人的關係，不只是情人關係，也包括小孩、原生家庭、鄰居、前任情人等等。如果每個人都清楚意識到界線的存在，並且把界線放在心上的話，那這樣的社群就可能會演化成緊緊相繫的家庭系統。

要願意從錯誤中學習。有時候界線是很微妙的，所以我們希望你能讓自己放輕鬆，放手去探索。請有心理準備，你會在嘗試與錯誤中學習，當事情的發展未如你所預期，給自己一點同理心。記住，如果你永不犯錯，你就無法從錯誤中學習了！

倒垃圾

大家常常搞不清楚「誠實地分享感覺」與「倒垃圾」有何不同。倒垃圾表示你把對方當作垃圾桶，把問題一股腦兒地吐在他身上，然後就不管了。倒垃圾的人常常期待那個垃圾桶會做點什麼事來處理這個問題，即使只是把煩惱的重擔接過去也好，那倒垃圾的人就可以停止擔心了。通常你只要清楚聲明說，你只是需要跟對方分享你的感受，聆聽者並沒有什麼責任，這樣就可以避免倒垃圾。如果你說：「你今晚要跟寶拉約會，我很不爽」，然後就是一陣沉重而各懷鬼胎的沉默，這句話所承載的重量與以下這句截然不同：「今晚你要跟寶拉約會，我覺得有點沒安全感，但我希望你還是去，並且好好享受。我這樣跟你說我的恐懼可以嗎？可不可以談一談，看看有什麼方法能讓我覺得較有安全感？」

投射

另外一個必須小心的陷阱是「投射」：把別人當作螢幕，在上面播放你自己的電影。你只看見自己的幻想，卻忽略那個活生生的人。你想像你知道他在想什麼，但其實你想的只是自己的恐懼。你預期她的反應會跟你父母一樣：「我知道如果我沒有賺很多錢的話，你就會拒絕我」，「如果我讓你看到我很悲傷，你就永遠不會尊敬我。」你也可能會把期望投射在情人身上，期待不會讀心術的他們達到一些不可能達到的標準：「你應該把我照顧好！」「你這是什麼意思，你不想做？我很想啊！」

當你下定決心要掌握自己的感受時，你就不會再把自己的情緒投射到你在乎的人身上。然後你便能清楚看見你愛人周身的光輝。當你發現腦子裡轉的念頭都在責怪你的伴侶時，你可以自問：「我掌握（own）什麼？」你可能會在自己的內心發現，「哇，我講的話跟我爸爸生氣的時候一模一樣」，或者「我現在的感覺，就像我八歲的時候會因為生氣而自己躲進櫥櫃裡一樣。」然後你可以靠近你的情人與他分享，告訴他，現在發生的一切喚醒了你腦子裡的記憶，然後你們可以一起腦力激盪，看看現在能夠做什麼。當你們兩個一起試著掌握自己的情緒時，你的情人就可以在你探索情緒時支持你，而且更重要的是，他也可以學習別再投射他的情緒到你身上。你們就不會再覺得自己像是別人掌中的傀儡。

角色的界線

你可能會發現跟不同伴侶在一起的時候，自己扮演著不同的角色；更正確地說，是覺得自己像是不同的人。跟某個情人在一起，你可能覺得自己很年輕、柔弱無助、被保護；跟另一個人在一起時卻是大地之母。跟這個情人在一起時，你可能顯得小心、篤定、忠厚可靠，跟另一個人在一起時卻衝勁十足、膽大妄為。如果你沒有太多關於多重關係的經驗，那麼這些界線聽起來可能比較陌生，或者令人困惑。

珍妮曾經在一個派對上，經驗到自我接納的美妙感覺：

我很喜歡在角色扮演遊戲裡當「小女孩」，但是我當時的伴侶覺得怪怪的。經過一番尋尋覓覓之後，我發現我的朋友圈裡有一個男的很喜歡扮演「爹地」，就像我喜歡擁有一個爹地一樣的喜歡。我的伴侶很高興我有個安全的場合能夠扮演那個角色，我們兩人都覺得，我選了這麼一個能夠將我脆弱的部分託付給他的人，真是一個很棒的選擇。「爹地」跟我每個月見一次或兩次面，我們用指尖畫畫、看迪士尼電影、吃花生三明治，以及其他稍微成人一點的開心事。 最近我去了一場派對，我的伴侶和我的「爹地」也都去了。從房間的這一端，我看到他們在那一端聊天，便過去打個招呼。我走近時，我的伴侶伸手做了一個邀請的手勢，然後說：「嘿，蜜糖，到這裡來，跟你男朋友和你爹地混一下。」這兩個男人能接納彼此、互相尊重對方在我生命中的角色，那種溫暖與被接納的感覺真是動人。

我們從多重關係中能得到的東西之一，就是有機會實現各式各樣的自我。當兩個人相遇時，他們便在交會之處產生關係，在那裡，他們是相似腳本中互補的角色。因此，透過在不同的情人面前擁有不同的樣貌，我們也許會發現，在不同的情境裡，我們會有不同的界線、不同的限制、不同的關係型態。

你內在的多樣性會以許多不同的方式展現出來。例如當情人甲在發火的時候，你也許可以保持冷靜、不動如山，但是情人乙生氣的時候，你卻忍不住覺得傷心——這件事「踩到你的底線了」，也許他使你想起一個舊情人，或者使你想起動輒處罰你的父母。當這種情況發生時，就是一個讓你掌握自己底線的機會。當你掌握自己的底線時，你就比較能夠決定，你與情人乙在一起時，你的界線何在，也會發現這界線和你與情人甲在一起的時候並不相同。

忘了公不公平的問題。道德浪女的生活並不保證所有事都是平等的。不同的關係有不同的界線、不同的限制，與不同的潛力。所以，如果你的情人找到一個她可以與之分享某種活動的人，而你也願意和她分享那個活動，那問題就不是「妳為什麼不跟我一起做？」而是：「那聽起來很有趣，你覺得怎麼安排，可以讓我們也一起做那件事？」

我們訪問了一個女人，她這樣講：

我的開放性愛給予我個人的自由、獨立與責任，那是一對一的伴侶關係不會給我的。因為每一天，我都有責任讓我的需求被滿足（有時沒有），必須創造並維持我生命中的感情關係，沒有什麼是我可以視為理所當然的。我遇到的每一個人都可能有和我建立關係的某種潛力，那可能性只在我和她之間，跟我與其他人的關係都無涉。這樣的生活方式，使我非常具體地感覺到自己是一個個體，是我創造了我的每一天。我知道我的整個生活——我跟誰搞、跟誰有關聯、有什麼樣的關係——都任我選擇，這使我更覺得自己已經長大了，是個成年人，是個負責任的人。我對我的伴侶承諾我願將人生與他分享，那表示我擁有我自己的人生，可以與人分享─一個完整的人生。我也很清楚地知道，他在這裡，是因為他想，不管「這裡」是哪裡。我們兩人相伴，每一天，因為我們真的想彼此相伴。

論無性戀

「看見無性戀教育網」（The Asexual Visibility and Education Network）將無性戀定義為「不受性愛吸引的人」。與之平行的另一身分是「無愛戀」（aromantic），就是不會與人產生愛情關係的人，無論他對性愛有興趣或沒興趣。無性戀與無愛戀都分很多級。「灰色無性戀」（graysexual）處在無性戀與有性戀之間的灰色地帶；「半無性戀」（demisexual）只對他愛的人有性慾；族繁不及備載（同樣的分級也適用於無愛戀者）。我們無法窮盡無性戀與無愛戀裡面所有的分級，但如果你覺得這些聽起來很陌生的話，我們鼓勵你去多找一點資料來看——很多人驚訝地發現，某些無性戀或無愛戀的認同，就是在說他呢。

和所有的性傾向一樣，無性戀與無愛戀是流動的，會隨著一個人的成長與改變，而逐漸演化。若一個人清楚意識到自己的傾向以後，當然也可能就此穩定下來。

許多無性戀與無愛戀者，覺得浪女生涯挺適合的，因為他能與伴侶找到合適的連結方式；他的伴侶則可以與其他人建立連結，因為有些東西，無性戀者與無愛戀者並沒有分享的興致，那他的伴侶就可以從其他人那裡得到。

珍妮參加了一些無性戀者的討論會與工作坊。令她驚喜的是，無性戀者關注的很多議題，都跟道德浪女一樣，比如說：連結可以有各種形式，觸碰生殖器或者不碰生殖器都行；還有，一段碰觸生殖器的關係，並不見得就是一段比較「真實」的關係。

相關書摘 ▶《道德浪女》：主流文化對「浪女」的八大迷思

書籍介紹

本文摘錄自《道德浪女：多重關係、開放關係與其他冒險的實用指南（第三版）》，游擊文化出版

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作者：朵思．伊斯頓（Dossie Easton）、珍妮．W．哈帝（Janet W. Hardy）

譯者：張娟芬

自由性愛的經典之作《道德浪女》新版問世

渣有渣道、婊亦有道，讓我們一同誠實且道德地放浪！

開放關係就是劈腿偷吃？多重伴侶就是淫亂多P？

我們是否有可能同時愛上好幾個人，或對伴侶以外的人產生慾望？

難道只要戀愛了，就會自動喪失對其他人的興趣？

如果我對別人有感覺，就表示我不是真的愛我的戀人？

我的情人「出軌」了，表示我們的關係一定出了什麼問題？

沒有「另一半」，我的人生就不完整，一輩子得不到幸福？

我們從小被教導，一生一世、一對一的異性戀婚姻，是情感關係的唯一正解。然而，如果這是唯一「正常」與「自然」的關係，為什麼劈腿、無縫接軌、外遇、離婚等現象，從古至今皆層出不窮呢？其實，現在這一套「應該」，跟其他很多套一樣，都是文化製品，而非自然法則。「大家都知道」的迷思未必是對的，只有真正認識所有可能性，你才能做出真正適合自己的選擇。

《道德浪女》為傳統一夫一妻制以外的親密關係經典指南，書中提供了豐富的關係經營與溝通技巧，引導讀者認識自己並強化親密關係，更加全面地理解人類的情感世界。本書將帶領讀者展開一場自由的冒險之旅，教你如何透過坦誠溝通、接納並掌握自身情緒、公平且健康地吵架、建立安全感與支持系統、共同設立界線等方式，嘗試進入開放關係、多重關係，以及任何性與愛的自由關係。本書也為浪女新手提供調情與追求、「說要」與「說不」，以及安全性行為的入門技巧，並教導浪女如何運用法律及各種協議保護自己與伴侶，進而養兒育女。

處於一對一關係中的讀者，亦可由本書習得親密關係的經營之道，以及接納並善待自己的方法。本書提供了嶄新的視角，能幫助你從傳統的束縛中解放出來，不再恐懼關係的失敗，並明白自身已是完整的個體，無須所謂的「另一半」來填補空缺。「愛」與「性」本身就是目的，而非達成「一生一世配對」的手段。快感本身已足夠美好，親密、連結與陪伴亦彌足珍貴，只要你感到愉悅滿足，關係本身即具有無上價值。



《道德浪女》Q&A

Q：誰是道德浪女？

A：浪女可以是任何性別的人，只要你有勇氣以這種激進立場來歡慶性愛：性愛很好，快感對你有益。浪女可以選擇無性、選擇獨身、選擇一對一、選擇開放關係、選擇多重伴侶關係；浪女可以是異性戀、同性戀、無性戀或雙性戀，可以是激進的社運組織者，也可以是與世無爭的郊區居民。

Q：道德浪女哪裡「道德」？

A：歡慶性與愛的「道德浪女」，絕非濫交隨便、不在乎他人感受的自私鬼，真正的「道德浪女」有原則且有道德，她們重視誠實與所有參與者的意願，也會極力避免傷害他人；她們認為感情關係與「所有權」無關，沒有人能夠擁有別人；她們會誠實面對自己的情緒與感受（如嫉妒、恐懼、占有慾、不安、憤怒），當「自己感覺的主人」，找出這些情緒的根源，並尋求伴侶與朋友的支持，但不利用這些情緒去責怪或控制別人；她們也勇於面對衝突、解決衝突，練習公平且健康地吵架。道德浪女的關係沒有約定俗成的規矩，她們藉由討論來訂立協議，協商出某些條件、環境與行為來滿足自己的需求，同時也尊重每個人的界線。

Q：新版的《道德浪女》和舊版有何不同？

A：2017年，在初版《道德浪女》上市二十週年之際，兩位作者推出了更新加長第三版，游擊文化所出版的《道德浪女》，便是依據2017年的最新版本進行翻譯。新版的《道德浪女》將不同種族、無性戀、無愛戀、不屬於二分性別者、身心障礙者，以及其他容易被忽略的族群納入討論，並補上幾個重要主題，如性愛中的「意願」、性創傷與性虐待、性工作者、各地浪女先驅的小故事等等，同時也提供了數十則「練習」，讓讀者能夠實際演練書中教導的各式技巧。

Photo Credit: 游擊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航