修正「都更條例」三讀通過：政府代拆「釘子戶」得過3+1關

※封面照片為永春社區警察宿舍都更舊照

（中央社）立法院會今（28）日三讀修正通過《都市更新條例》，簡化都更申請程序、明確獎勵內容；針對都更不同意戶建立三加一道程序，只要有爭議就強制舉行聽證，經實施者、地方政府協調不成後，才可由政府代拆。

為強化都更動能，三讀條文新增「政府主導都市更新」專章，明定各級主管機關得成立都市更新推動小組，督導、推動都更政策，與協調政府主導都更業務。政府主導的都更案，免擬具事業概要，得自行實施，或經公開評選，指定代為實施者。

為增加事業概要的代表性及可行性，提出事業概要的門檻，則由現行法的私有土地及私有合法建築物所有權人十分之一以上，提高為二分之一以上同意，並應經主管機關以合議制及公開方式審議核准；但若獲9成以上所有權人同意，則免擬具事業概要。

都市更新計畫由實施者擬定，送縣市主管機關審議通過後核定發布實施；都市更新計畫擬定或變更後，送主管機關審議前，應公開展覽30日，並舉辦公聽會；但若全體所有權人都同意者，公開展覽期間得縮短為15日。

其中備受矚目的「文林苑條款」規定，未來針對俗稱「釘子戶」的都更不同意戶，將透過「3加1」程序來處理：

是將都市更新與都市計畫連結，都市更新計畫須送地方政府的「都市計畫委員會」審議，避免惡意圈地； 都更計畫經都委會通過後，要再送到地方政府「都市更新審議會」，由專業委員以合議制、公開審議方式，判定都更範圍是否合理； 都市更新審議會審理過程中，若有爭議、不是100%同意，只要有一人反對，就應舉行聽證程序，釐清問題是惡意圈地，或釘子戶要求過高的價格。

若上述方法皆無法解決，地方政府要透過協商平台在60天內解決拆除日期、方式，才可以代拆，不同意戶也可尋求行政救濟。

在強制拆除前，實施者應就拆除或遷移之期日、方式、安置或其他拆遷相關事項，本於「真誠磋商精神予以協調」，並訂定期限辦理拆除或遷移；若協調不成，地方政府應再行協調，待程序完備後才能訂定期限，辦理拆除或遷移，以加強政府代拆的正當性。

三讀通過條文還明定，政府應就都市發展狀況、居民意願、原有社會、經濟關係、人文特色及整體景觀，進行調查評估，視情況劃定更新地區；若建築物窳陋、有傾頹或朽壞之虞、妨害公安之虞，或居住環境惡劣，足以妨害公共衛生或社會治安等情形，政府得優先劃定為更新地區。

條文明定，若因戰爭、天災等重大事變遭受損害，或為避免重大災害發生，政府應視實際情況，迅行劃定或變更更新地區；政府得將位於鐵路、捷運站一定範圍內，或位於都會區水岸、港灣周邊適合高度發展地區，劃定或變更為「策略性都更地區」。

獎助部分，條文中明確容積獎勵標準，由中央統一訂定建築容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件。

租稅優惠部分，現行法規定，都更後地價稅與房屋稅減半徵收2年。三讀條文明定，主管機關得視發展趨勢及財政狀況延長房屋稅減半徵收，並以10年為限，換句話說，房屋稅最長可達12年減半徵收；協議合建者得減徵土地增值稅及契稅40%。

以制度排除「釘子戶」房產界贊同

中華民國不動產開發公會全聯會秘書長于俊明認為，這次修法歷經5、6年的討論，儘量整合各界意見，也考量實施的可能性，對都更推動將有更多幫助。于俊明指出，修法內容有4個亮點。

第一，雖然符合危老重建條例的危老建物，但無法徵求100%同意者，得採迅行劃定更新地區方式辦理。

其次，針對大眾運輸場站、水岸、港灣周邊適合高度再開發地區、基於都市防災必要或其他配合重大發展建設需要，得劃定或變更為策略性更新地區；面積達一定規模及符合一定條件者，可以突破都更容積獎勵上限，這樣可以鼓勵及引導大規模的都市更新及都市再生。

第三，同意比例計算維持以申請事業概要或報核事業計畫當時的產權狀態為基礎，可以確保計畫的安定性。

于俊明強調，最受矚目的是地方政府代拆機制，未來都更釘子戶經過實施者協調及地方主管機關協調後，即訂定期限辦理拆除或遷移。以透明、公開的協商將減少都更釘子戶利益分配不公的問題，同時也加快都更推動速度，將有利於加速老舊危屋的更新。

于俊明建議實施方式採「協議合建」者的租稅優惠也能如同「權利變換」，以減少住戶的負擔。

不過，時代力量黨團提出的第24之1條的「排黑條款」要求若不肖建商在都更過程中透過暴力、脅迫等方式介入，所擬定的都更事業計畫或權利變換計畫不得核准，已核准的就要撤銷；第37條公開展覽期滿前可撤回同意書；第83條希望能將「要求各級主管機關應將核定之都市更新事業概要、申請報核公開展覽之都市更新事業計畫及權利變換計畫草案、核定之都市更新事業計畫及權利變換計畫於核定、受理申請或備查後，於專屬網頁公開提供民眾查閱」，最後都經表決後遭否決。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜