《如何不落中陰》：佛令聖僧轉世於娑婆，開示生死輪迴晤雍正心

文：王薀

佛令聖僧轉世於娑婆

雍正在年少時期之所以會篤信禪、密，有部分原因也來自於受到順治皇帝的影響。雍正早期就讀過順治皇帝的種種佛學相關論述和傳說，雍正的這位祖父從六歲登上皇位，十四歲開始親臨朝政，在位雖然只有短短十幾年，但一生充滿謎樣的傳奇，至今仍然傳頌不已。據說他親近過不少禪門巨匠，都是過來人，這些對答機鋒，後世多有流布，其中便可以得窺，連當時舉國皆尊崇的玉琳國師也都時有讚嘆。順治曾經留有一首〈讚僧詩〉傳世，內容讀來極為淺顯易懂，並且令人感動莫名。

天下叢林飯似山，缽盂到處任君餐，黃金白玉非為貴，唯有袈裟披肩難。

朕為大地山河主，憂國憂民事轉煩，百年三萬六千日，不及僧家半日閒。

來時糊塗去時迷，空在人間走這回，未曾生成誰是我，生我之時我是誰。

長大成人方是我，合眼朦朧又是誰，不如不來又不去，來時歡喜去時悲。

悲歡離合多勞慮，何日清閒誰得知，若能了達僧家事，從此回頭不算遲。

世間難比出家人，無憂無慮得安宜，口中喫得清和味，身上常穿百衲衣。

五湖四海為上客，皆因夙世種菩提，個個都是真羅漢，披搭如來三等衣。

金烏玉兔東復西，為人切莫用心機，百年世事三更夢，萬里乾坤一局棋。

禹開九州湯放桀，秦吞六國漢登基，古來多少英雄漢，南北山頭臥土泥。

黃袍換卻紫袈裟，只為當年一念差，我本西方一衲子，為何生在帝王家。

十八年來不自由，南征北討幾時休，我今撒手西方去，不管千秋與萬秋。

打破虛空笑滿腮，玲瓏寶藏豁然開，直饒空劫生前事，六字洪名畢竟該。

或許也因為順治皇帝對於喇嘛教和禪師們密從甚篤，在清宮中已是件平常之事，因此對於康熙、雍正、乾隆等三代子孫，都有著潛移默化、德厚流光、電照風行之影響，特別是雍正皇帝，承襲順治帝一脈相傳世襲便有的這位活佛，到了雍正這一代，更有著深厚的情感。而活佛是位入世、出世皆智慧過人的再來人，神通妙用度化無數，雍正帝對他是極為敬畏推崇，幾乎國事、家事都經常有所請教於這位活佛，因此師徒之間便也流傳著不少生動而感人的事蹟。

由於這位活佛和諸大皇子之間往從甚密，並且皇子們也很尊重恭敬這位活佛，特別是雍正皇帝經常形影不離隨侍在側，其實他是頗羨慕僧侶生活，經常從活佛和他弟子之間的應對中，讓他更加嚮往寺廟中那種與世隔離、長伴青燈的生活，於是當他心中每遇有佛學上或其他心靈方面的問題，他立即想到的便是活佛。雍正知道活佛喜歡飲茶，便經常掖帶些御用貢茶，供養給活佛，兩人經常在寺中烹煮茶葉，邊聊著解脫之學，經由活佛的提點，雍正不論是在金剛乘的見解上，抑或禪宗的理路上，無形之中進步許多。雍正和活佛除了宿世因緣之下經常往來甚密，也因為活佛的傳承，在雍正即位之後，對於格魯派所駐錫之處，都曾額外給予修建或增加寺廟的文物建設。

據說雍正對活佛之所以如此地敬重，是因為雍正相信他能夠順利地登上皇位，活佛給予的加持祝禱功不可沒。皇族中除了雍正外，以後的乾隆帝也因為雍正之故，極度地尊崇活佛。 他年少便無數次看著雍正皇帝罷朝之後，穿著喇嘛僧服遊走於皇宮之中，這些薰陶都和乾隆皇日後也篤信金剛乘有相當的關係。乾隆中年後就漸漸地不食葷肉，並且請活佛授菩薩戒，平日裡他以抄寫經文為日課，從未間斷，因此民間傳說乾隆皇帝之所以能夠得以長壽，和他每日持誦長壽佛咒語和抄錄經文有關。

根據傳記上所說，這位活佛早在釋迦牟尼佛的時代便是一位阿羅漢，往後隨著自己的願力，依次投胎轉世在中國、印度和藏蒙等地區，從那時起便有很大的名號傳世。他很多世都有著漢人的血統，並且清代的聖祖皇帝曾在其座下從學，活佛極受康熙、雍正、乾隆三朝尊重供養，禮遇如國師般地承事奉養，一切金剛乘相關的寺廟、宗教相關法務皆委託其管理。活佛歷代的轉世都替佛教帶來極大的貢獻，現存許多古老梵藏對照的長條書都是出自於他的智慧之下所編撰而成。

由於雍正和活佛私人關係是沿自於康熙，除了君臣之外，還夾帶著如同至戚世交一般的情誼，而雍正自從皈依在活佛座下之後，師徒之間的情誼非僅僅是同水之情可以言喻。雍正對於活佛的依賴，無論是在國家政策理念上、君臣之間相處上，或是自己後宮眷屬之中鉅細瑣事，均可見一斑。雍正也會在閒暇期間和活佛無所不談，幾乎日日相聚，身形和精神已到達跬步不離的地步，從雍正日間所寫的日記上便可以窺視一二。

據傳活佛修持金剛乘的法門，歷代轉世都極為精湛，神通莫測，除了大威德金剛是其主修的本尊法之外，他還有一項絕活，那便是超度及頗瓦法。從年羹堯和雍正之間的關係緊張開始，雍正便經常嘴巴掛著年羹堯是如何囂張跋扈，目中無君……常在活佛跟前叨唸，活佛雖然知道雍正對他的信任和恭敬，但礙於本身出家身分的戒條，不便介入國家政事過多，因此這方面至多也僅是規勸一二。但年羹堯的胞妹，也就是年貴妃，這位有福但薄命之女子，卻是雍正生命中最寵愛的皇妃。

由於夾在兄長和丈夫之間的矛盾情結，再加上本身是一位溫良謙恭的皇妃，當康熙還在世的時候，幾乎都由她侍奉湯藥及每日多次地欠身跪安，由於當時她已懷有皇子，雖然康熙一再地要她免俗，但她還是恭之如飴地每見必跪，最後的結果，雖然安全地生下懷胎，但自己也帶來了一身的病痛，加速了她壽命不長的因子成熟。後期因為她常處於年羹堯和雍正之間嫌隙日深，雍正經常在她面前要查辦、斬處年羹堯，這令年貴妃長期心生恐懼和憂慮，最後還是撒手人寰。就在這個時刻，雍正罷朝多時，極為痛苦，於是他便經常移駕至活佛所住持的廟宇，祈求心中的寧靜。

一日，雍正又來到了供養給老活佛，也是從前的太子廟——雍和宮，這府邸是雍正住了將近三十年的私宅，人稱四王爺府，後來的乾隆也是在這裡出世。因為府邸出了兩位皇帝，便把所有的屋頂都改為黃色琉璃瓦片以示尊重，活佛也有很長一段時間被雍正供養在雍和宮裡。雍正其實也常常和皇后及年貴妃來此朝拜頂禮活佛，活佛很清楚雍正和年貴妃的宿世因緣，對年貴妃也極為疼愛，經常也傳些咒語，要年貴妃日常修持唸誦，因此年貴妃每當心中有鬱結時，透過持咒觀想，稍微可以化解心中的愁悶。這回年貴妃往生，活佛心中也極為悲傷，於是他就在雍和宮裡的法輪殿設置了莊嚴的超度法壇。法輪殿原本是雍正為太子時的寢宮，雖說是寢宮，但格局極為龐大，每尊佛像都極為莊嚴巨大，原有的西廂本是薩滿教供養佛像的地方，後來供奉了金剛乘格魯派創教祖師宗喀巴的佛像。在宗喀巴佛像的側邊有著檀木刻造的講經壇，是活佛經常升座修法、傳法、灌頂、開示的處所，在宗喀巴的周圍供奉了五百尊阿羅漢的聖像，全部都是上等紫檀木雕塑而成，這些聖像用純金、純銀和銅、鐵、錫手工打造，極為美侖美奐、巧奪天工。

在年貴妃還沒往生前，活佛便打卦，早已知道年貴妃要往生的訊息，因此他早就陸續籌辦超度所需要準備的物品及壇城。當雍正至活佛處欲告知年貴妃賓天消息時，發現整個大殿早已莊嚴肅穆地布置妥善，他心中不忍，於是嚎啕大哭，跪行到活佛的座前，活佛從壇城起身，信步走下台階，雙手扶起了哭跪在大殿的當朝皇上。活佛心裡明白雍正把年貴妃藏在心中的地位，他雖然貴為一國之尊，但情感始終是纖細脆弱的，活佛心中想著要好好地撫慰眼前這位大清江山的主人……。

活佛扶起了跪在地上的雍正之後，便引領雍正信步走到大殿側旁的修法座上坐了下來，活佛對雍正皇帝說：「皇上，您是一國之君，是領有天命的君主，也是菩薩來到人間應化救世的明君，相信您的智慧和意志不同於一般人。加上您宿根聰慧，早就熟讀經論，也相信因果輪迴的道理，所以應該要理解到，這世間的眷屬六親和我們的因緣都是早定，誰也無法避免。您應該了解過去赤松德贊的女兒年紀很輕便溘然離世，在所有的子女當中赤松德贊最疼惜的就是這位小公主，視她為掌上明珠，一有空暇便是和公主難分難捨地在一起，因此，當公主去世的時候，赤松德贊昏厥過去了，痛苦異常，久久難適。蓮花生大士是赤松德贊最相信的根本上師，他無法掩飾自己內心的悲痛，但是他心中懷有疑惑，於是他一連串問了蓮花生大士諸多關於生來死去的問題。蓮花生大士告訴國王他和公主過去世的一段因緣，蓮師說：『公主在上一世也曾經投生在印度的某處，那個時候她是一位國王的王妃，因為生不出孩子而嫉妒當時國王身邊另外一位懷有身孕的王妃，後來生下了一位王子。這位王妃因為嫉妒使然，就把王子給謀殺了，因為這樣子的一個果報，這位王妃後來往生投胎成了今日大王的公主，她受報的下場就是很早逝。

『至於她為什麼這世會變成你的女兒，這也是有一段因緣。原來在過去生，公主生在尼泊爾某處，我和國王您及堪布菩提薩埵三個人，我們當時正在修建一座佛塔，因為要放寶瓶在塔裡，我們心中默默地唸著祈禱文，恰好這時有隻蜜蜂闖入，這隻蜜蜂停在你的脖子上，咬了你一口，你一時沒想太多，舉手便打死了這隻蜜蜂。可是之後心中極度地懊悔，也生起了懺悔心，看著手掌上的這隻蜜蜂，當下憐憫地為這隻蜜蜂唸了迴向文，因為這樣的緣故，牠這生便和您結下了父女之緣，但緣分極短，國王您現在心中所承受的痛便是昔日這隻蜜蜂的痛苦，現在回應在你身上。』

「赤松德贊聽取了蓮花生大士很清楚地講述這些因果關係之後，心裡其實是極度痛苦的，他從這個事件上更加體會到了因果報應絲毫不爽的道理，但他心裡生起了另一個願望，希望上師蓮花生大士可以讓他更明白進一步的因緣。

蓮花生大士知道大王的心中痛苦和渴仰是融在一塊的，為了滿足他的祈願，蓮師繼續對赤松德贊說起了往事。

『貝瑪瑟公主其實也是大有來頭的，她的前世曾是印度婆羅門的後代夏達拉，出家受過完整的比丘戒，每天持誦經典，當時的國王經常邀請他唸經，前前後後不下百次，感情相處得也極為融洽，也經常陪伴國王閒適地散步。某天兩人修完法，利用空閒坐在花園裡閒聊的時候，剛好看到兩隻狗正在交媾，沒想到這個畫面使得這位持經的出家眾心中引燃了慾望，這慾火令他極度難受，無法即刻消除，回到宮中之後，竟然和國王的王后有了苟且的行為，使得自己的清淨戒也敗壞了。可是他仍舊無事一般地繼續唸誦他的經典，但如此的敗壞之行終究很難潛形匿跡，某一次事跡就被敗露了。國王先沒有處以極刑，心中的想法是要讓他在大眾之中難堪，所以一次在他持誦經文的時候，國王突然間兩眼噴射出憤怒的火焰，對著這位出家人破口大罵：「沒有想到在這個時代裡，出家人也不守清規了。」國王這番指桑罵槐的話語使得這位出家眾心裡雖然生起了慚愧心，但是他竟然沒有檢討自己，反而怪罪狗為什麼要在他面前做出污穢的行為，他心中才會燃起了慾望，他愈想愈火大，竟然萌生了殺機，把那條狗給殺害了。這不打緊，他還用身上的金剛杵不斷猛力地往狗的身上戳刺到幾乎體無完膚為止，可是這個舉動更引發了世人對他的嘲諷、排擠，他變成極度地寂寞，這令他日子愈發地難過，幾乎無地自容，最後他心中生起了負面的想法，某天就在羞愧無法自拔的狀態下，選擇了輕生。

『自殺在佛教來說是極端難以懺悔的一種罪刑，尤其出家眾更是無法避免此種罪過，所以他五百世都受生為畜生道，並且都是母胎，每一胎都受盡了苦楚。畜生道受報之後，他又造了不可饒恕的惡業，原來他又偷取了寺廟中用來供佛的酥油，偷偷地夾帶出去販賣，所以他又受餓鬼道的懲罰，連續五百世都要投生在餓鬼道中受果報的痛苦。後來他又造了殺害眾生的罪業，最後入了地獄道受苦，前前後後五百世之多，最後他因為無明使然，不斷地用毀謗的言語 去攻擊弘揚佛法的善知識，所以變成投胎為阿修羅一百次，他的靈魂就在他無知懵懂的狀態下，生生世世輪迴投生在惡道之中受苦。曾經有一次他在一位伏藏師的修行人處，強迫他傳授密法給他，但是此種行為是極度不可為的，因此他又投胎成為占扎火輪者，最後才投胎為貝瑪瑟……。』

「蓮師對著赤松德贊講述了種種過程之後，他認為已經很清楚地讓國王知道了貝瑪瑟公主和他的因緣，於是蓮花生大士便用神通把公主的心識召回，公 主便又復活了起來。由於過去世的因緣成熟，蓮花生大士便把《空行心滴》的口訣全部傳授給了公主，並且託付她為法脈弟子，接著公主便又往生。

「做完了一切所需要做的程序之後，蓮花生大士便語重心長地對赤松德贊說:『國王啊！請您聽我說明白，世間萬法所有的一切都是沒有實質的意義，不需要在永無止盡的輪迴痛苦中載浮載沉。大王您所要確定的是能夠獲得法身正見的永續之王，證悟的對境最重要的精要是無生法界，禪修安住的精要是在森林蘭若之處獨處，而隱修之處最重要的是要獲得明空不二之自性。在房屋之中休息的重點便是原始心性，廚房的建設根據來自於正知正念，開啟寶藏的重點在於兩種菩提心，累積福德的重點在於行使十種善業，俱足父性的核心在於要對一切眾生生起悲憫之心，母性的竅訣卻是在自性本空，幼童的口訣是持有生圓兩種次第，禪定的伴侶在於明、樂和無念……』蓮花生大士便把重要的開示講述給國王赤松德贊聽，依喜措嘉之後便把蓮師的開示和口訣埋藏在不丹的苯塘，隨著貝瑪瑟的轉世者取出空行心滴……蓮花生大士後來也把龍欽心髓和 重要的口訣悉數都傳給了赤松德贊……」

活佛開示輪迴悟君心

活佛對著原本滿臉愁容的雍正皇帝講述了同樣是國王身分的赤松德贊以及他最心愛公主的故事之後，活佛的心裡是希望透過這樣子的實際例子，可以使得眼前的這位君主寬心……。

「皇上，我和您今世會成為君臣和師徒之間的因緣，也絕對不是巧合，這是已經歷無數劫以來的因緣。但是正如前面我和您講述到蓮花生大士對赤松德贊國王所說的那段話一般，這人世間所有的功名利祿都應該把它視為如虛空中的浮雲，我們終究會死亡，那個時候您帶走的不是您努力爭取獲得的江山版圖，更不是您爭取獲得的功名利祿，守候在您身旁淚眼婆娑、哭天喊地的眷屬也無法代替您即將永離世俗的靈魂，這是很現實的，陛下！您現在貴為一國之尊，而您也日日持誦經典、思惟經義，但這些也都非究竟。如果您沒有十足的把握，離開人世間的時候，您內心孤寂的感覺會讓你產生害怕、恐懼和不安的。但是如果您在生前早就知道死亡是必然的途徑，而且也了解生和死本無差別，那死亡對你而言，只不過是生命中另外一種不同的課題而已，甚至您會很歡喜地去接受和探究如何讓自己走得自然瀟灑，不連累任何眷屬。

「生死輪迴的無常，陛下如果早就明白，那麼年貴妃的死，對她而言只不過是另外的一條道路罷了！再加上如果生前她了解人在死亡之後所要經歷的另一種靈魂世界的過程，則死亡這件事情就變成了無有恐懼，因為您已經掌握到如何去遠離顛倒夢想，這點很重要！」

書籍介紹

本文摘錄自《如何不落中陰：生死自在》，薄伽梵出版

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作者：王薀

王薀老師從無數的佛道禪的學習智慧中，探求不入中陰的法門。無上至寶，來自本心。此書如醍醐灌頂，智慧法語，世間難尋！

帶你一同探索歷史上未解的生死之謎

達摩示現往生人所盡知，最後竟然又示現另一化身……魏孝靜帝有心想要把事情弄個明白，於是就到當時埋葬達摩的墓地，奇特的是，當棺木打開時，達摩的屍體竟然憑空消失，而棺木裡只擺了一隻草鞋而已……。

中國道教人物中的鐵拐李也曾經因為靈魂出竅超過七天，結果他的徒弟以為他已歸天，便把他的肉體給火化，鐵拐李後來靈魂回來時，魂體還飄飄盪盪地只看到一杯骨灰，最後只能借用一具剛剛死去的乞丐身體……。

若是身邊的至親離開了，你最想知道哪些事呢？

中陰身的狀態，是指人斷氣之後還未進入六道之中，這段時間稱為中陰身。人一旦進入中陰狀態時，初時神識會抽離自己的色身，自己也可以清楚地看到自己的身體躺在彼處，也可以看到周圍其他的人、事、物就像過往一般……。

在中陰狀態時所講的時間和娑婆世界裡的時間有時是不太一樣的，人在這個時候就變成了意生身，所以他有各種的神通妙用，另外會發覺自己所看到的世界和生前截然不同，這時候所看到的都如同黃昏一般，不是明亮的世界。

不落中陰，找到超越輪迴的方法

「老衲進一步說，真正的中陰自然解脫之法，並非是在於往生之後，而是在往生之前，也就是在身體仍然可供使用，自心清明無染之時，便要修學。真正的中陰有六種，若根器利者，可於自顯自解之中，自然解脫。有在於迷亂之中自在解脫，有在於本性之中自然禪定中解脫……」

一切所有遍世界最絕妙之大法，亦無法超越佛陀所傳授之解脫法門，此法不須灌頂、不須閉關止靜，極為利便，只在於一個「放下」，便功德圓滿。

跟隨雍正皇帝一同破解《中陰》之謎

雍正一生中對於儒、釋、道三家，都有極深入鑽研和極精闢的見解……特別是佛教中的禪雍正情有獨鍾，經常召見諸大山頭所謂開悟的禪師，從對答中之機鋒答辯，不難看出雍正的確對禪有深入的下手之處……有時還在宮中張燈結綵製作法會壇城，親下詔書延請各大名山長老蒞會參與。

張廷玉是所有雍正臣子中最具有佛性而且也醉心於宗下之學的大臣，平日裡也是雍正最信任的臣子之一……張廷玉說：「在漢土，大都數人對於中陰救度的法門都極為陌生，中國人受儒家思想的影響，大多民風純樸、內斂，不想麻煩他人……因此這一法門若要暢行遍布，恐怕要有甚深的法緣，所以希望佛爺慈悲……讓所有中土於禪於淨有信解之眾生，亦能蒙受佛陀慈悲之法益，他日不經中陰，自然解脫。」

古往今來，生死自在的事跡

隱峰禪師說：「那好吧！頭朝下，腳朝上的死法，你們總沒看過吧？」旁邊人聽了都覺得很奇怪，說時遲，那時快，隱峰禪師當下就把身體翻過來，頭點地，腳朝虛空，特別的是衣服也都是直挺挺地豎直往上，立馬就往生。

諦閑大師趕回了廟裡。那時這位念佛站立往生的、未受戒的出家人還是直挺挺地站立在那邊，未曾倒下來，諦閑大師看了以後心中讚嘆不已，對著他說：「你這死法很氣派，比一般大和尚還行！我沒有白白地供養你出家。」

Photo Credit: 薄伽梵

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航