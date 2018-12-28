賴清德和蘇嘉全的共識：下屆立法委員高雄、屏東各減一席

（中央社）行政院發言人Kolas今（28）日表示，關於第10屆立法委員選舉選區變更案，行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全今天會商達成共識，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減一席。

中選會日前向立法院提案，第10屆立委選區將採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席。

賴清德及蘇嘉全會商的共識包括：第一，關於席次增減部份，將依中央選舉委員會已提報立法院的選區變更案處理。第二，關於該選區變更後的選區劃分細部調整，則依《公職人員選舉罷免法》規定，由行政院長及立法院長繼續協商處理。

《罷免法》規定，立法委員選舉區變更公告之日起，每10年重新檢討一次；立法院應於立法委員任期屆滿一年一個月前，對選舉區變更案完成同意，未能於期限內完成同意部分，由行政、立法兩院院長協商解決之。

不過國民黨立委吳志揚、黃昭順關切選區重劃一事，吳志揚批評兩院院長協商是黑箱，會期尚未結束就啟動兩院長會商機制，是剝奪立委的權力，要求「還權於民」。

中選會在今年5月通過下屆立委劃分建議案，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席。由於立法院內政委員會的藍綠召委，包括管碧玲、黃昭順都出身高雄，幾乎不可能排審，因此該案送到立法院後，遲無動靜。 民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，立委選區變更案5月送進立法院至今，立法院這個會期28日最後一次院會必須議決，如果沒有議決，國民黨團若將此案從委員會抽出逕付二讀，若加上朝野協商1個月，根本來不及12月底前議決，因此依據法規定，啟動「兩院院長協商機制」。選區如何劃分則由行政、立法兩院院長繼續協商，這是最合憲、合法的決定，不要太多政治操作，如果不處理將來有人提釋憲怎麼辦，整個會亂掉。

高屏委員憂城鄉差距擴大

屏東縣選出的民進黨立委鍾佳濱說，對於這個結果心裡早就有譜了，席次重新分配是法律規定，未來的問題在於選區重劃，希望選區重劃能趕快定案，距離2020的選舉時間已經剩下不多。

屏東縣選出的民進黨立委蘇震清說，屏東少一席這是法律的規定，必須要遵守法的制度，但從人文、地理等方面來看，立委席次如果單純只以人口處理，未來城鄉差距會越來越大，地方上少一席立委，整體建設爭取一定會少一分力量。他認為，目前立委席次的113席太少，應該增加到160席左右。

高雄市選出的民進黨立委賴瑞隆表示，尊重這個結果，也只能接受。但長遠來看還是要整體思考，因為南北落差加大及立委席次、票票不等值的問題，未來都要思考、面對，否則中南部選出民意代表的代表性，恐怕也會受到影響。

高雄選出的立委管碧玲今天在民進黨團大會前受訪時表示，這當然很不公平，她在黨內會盡全力爭取，無論如何要想辦法補回高雄的政治力量；她也認為，基本上憲法沒有改，選區不管怎麼劃，都無法票票等值，只是受害者轉移，「現在受害者就是轉移到屏東跟高雄」。

根據中選會規劃，管碧玲所屬的高雄市第5選區在選區重劃後將被拆解成3塊，包含鼓山、鹽埕、旗津及三民西區等行政區，會被打散併入第6及第8選區。中選會規劃的「第10屆立法委員選舉區變更」如下：

直轄市、縣 選舉區 行政區範圍 台南市 1 後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區 2 七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區 3 安南區、北區 4 新市區、永康區、新化區 5 安平區、中西區、南區、東區-成大里、大學里、圍下里、東門里、中西里、東安里、大同里、泉南里、龍山里、路東里、忠孝里、德光里、崇信里、大德里、崇學里、大福里等16里 6 仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區-小東里、莊敬里、後甲里、東明里、東光里、崇誨里、裕農里、富強里、東聖里、南聖里、衛國里、新東里、富裕里、關聖里、自強里、文聖里、復興里、裕聖里、虎尾里、崇善里、和平里、崇德里、崇明里、崇成里、崇文里、仁和里、德高里、東智里、大智里等29里 高雄市 1 桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大樹區、大社區 2 茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區 3 楠梓區、左營區 4 仁武區、鳥松區、大寮區、林園區 5 三民區、苓雅區-安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里等8里 6 鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區-博仁里、苓洲里、苓昇里、苓中里、苓雅里、苓東里、城北里、城西里、城東里、意誠里、鼓中里、田西里、人和里、仁政里、廣澤里、美田里、華堂里、日中里、普照里、和煦里、晴朗里、普天里、林富里、林圍里、林安里、光華里、林興里、林華里、林西里、林中里、林泉里、林南里、中正里、尚義里、同慶里、凱旋里、奏捷里、福壽里、福南里、林德里、林貴里、林榮里、英明里、林靖里、朝陽里、福隆里、福祥里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里、福西里、永康里、正文里、正言里、正大里、正義里、正仁里、衛武里等61里 7 鳳山區 8 旗津區、前鎮區、小港區 新竹縣 1 新豐鄉、湖口鄉、竹北市 2 新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉 屏東縣 1 里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、屏東市、萬丹鄉 2 內埔鄉、泰武鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉

至於台南選出的立委陳亭妃則說，「這本來就是屬於台南的席次」，這次是回歸到原始台南劃分的席次，相信會對台南發展越來越好；她也說，被減少席位的選區立委會有來自選民的壓力，10年前台南也曾面臨這樣的壓力，一定要溝通、協調。

新竹縣選出的中國國民黨立委林為洲表示，賴清德在卸任前，把該做的事情完成，對於賴清德這樣負責任的態度表示肯定，這也算是還給新竹縣10年來的一個公道，因為新竹縣是所有選區中人口最多的選區，已經10年了；因此非常欣慰聽到蘇嘉全與賴清德把這10年才能檢討一次的重責完成，也對這兩人表達敬佩與感謝之意。

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核稿編輯：楊之瑜