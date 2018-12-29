【圖輯】爸爸的母愛：中國男同志伴侶與他們的三胞胎兒子

同性婚姻近年來成為世界各國廣泛討論的公共議題，不少國家紛紛修法、立法，讓同性婚姻合法化，其中不乏保守的天主教國家，例如愛爾蘭在2015年公投，以62.07％的壓倒性支持通過修憲案，賦予同性婚姻合法地位，並成為全球第一個以公投而非國會修法或法院仲裁合法化同婚的國家。

台灣今（2018）年的九合一大選也附帶舉行公投，其中就包含同性婚姻的多項提案，最終支持同婚的婚姻平權、性平教育提案皆未通過。包括其他亞洲國家在內，同志的處境確實比許多歐美國家要來得艱辛，更何況是對同志伴侶擁有（或收養）子女的認知上。

在中國，有一對男同志試圖打破這個天花板。

葉劍斌（左）與安徽（右）｜Photo Credit:Reuters/達志影像

安徽、葉劍斌是一對在深圳的男同志伴侶，他們平常出門特別引人注目，因為跟在他們身旁的還有三胞胎兄弟。雖然深圳街頭對他們和三個孩子的目光，多半是感到好奇，但這個氛圍和中國傳統保守的家庭價值觀卻是格格不入。

「我覺得很幸運，能夠生在進步變化快速的現代中國，讓這個社會對我們有更多的包容。」目前擔任資產管理公司經理的安徽如是說。「如果我出生在文革時期，早就死了。」

今年33歲的安徽，在2008年遇上了他的另一半：葉劍斌。

他們出外用餐時，其中一個兒子流鼻血，服務生正在幫忙｜Photo Credit:Reuters/達志影像

他們雖然是同志伴侶，但非常想擁有自己的孩子，開始尋找試管嬰兒和代理孕母的管道，希望能一圓共組家庭的美夢。

2014年，安徽終於完成夢想，由一名泰國代理孕母在香港替他生下三胞胎兄弟，而提供卵子的是某位德國模特兒，並在俄羅斯完成合法的試管嬰兒和代理孕母實驗與手術，因此名義上，三兄弟都是安徽的兒子。

兩人準備更衣帶孩子出門｜Photo Credit:Reuters/達志影像

只要在家，葉劍斌每晚都會幫孩子們洗澡。他說，有人擔心同志家庭中的孩子成長會缺乏母愛，但同性伴侶在一起不僅是性，更多的是愛，「我覺得我給予的只是不同的母愛。」

同志藉由醫療技術的輔助，解決生育下一代的問題，引起了不少國家的辯論，包括近期的法國和以色列。

葉劍斌正在餵三兄弟吃早餐｜Photo Credit:Reuters/達志影像

中國政府對LGBT的地位和看法並未明確表達過意見。「對中國政府在同志議題態度上最好的描述，就是『忽視』。」廣州的LGBT權利倡議組織彭姓負責人如是說。

「很難判斷中國政府的真實想法，他們之所以沒有完全反對同志，主要是反對了就會跟歐美國家的立場相違背。」彭姓負責人如此解釋。

中國海線城市或大型都會有不少的同志社群，雖然同志行為並不違法，但中國官方對於同婚合法卻顯得興趣缺缺，甚至不時在網路上對同志進行打擊。

葉劍斌正在安撫哭泣的孩子｜Photo Credit:Reuters/達志影像

安徽本人是共產黨員，他說中國在思考傳統的家庭和婚姻價值觀，因為中國社會已開始要面臨到人口老化和出生率降低的問題。

中國政府在2015年突然宣布取消一胎化政策，並在2016年元旦正式上路，每對夫妻可生育兩名子女，甚至在今年傳出廢除「計畫生育」的可能，而相關的計畫生育機構也逐步被裁撤並鼓勵民眾生育。

「在中國，很多人說家庭是一男一女、一夫一妻的事情，但事實並非如此。」

「如果一個男人單獨擁有孩子，或是一個女人獨自扶養孩子，跟兩個男人或兩個女人擁有孩子，都一樣是『家庭』。」安徽這麼說。

「一個家庭組成的要件是『愛』，與性別毫無關係。」

Photo Credit:Reuters/達志影像

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