兩個數字黑掉離岸風電，誰才是真正的「賣台」？

2018年的平安夜，風傳媒「主筆室」出了一篇叫做〈這是真「賣台」！大筆一揮民眾荷包少千億，彈劾官員吧〉的專文，可能是因為標題下得好，打中了許多原本沒在關心能源議題的讀者，乍讀而震懾，好像非把這些讓我們荷包變少的賣台官員拉下台不可。

風傳媒這1400多字的論述，簡單來說，就是「風電開發商競標每度2.2到2.5元，但政府遴選時的躉購（由政府制定的每度收購電價）費率竟然開到5.8元，可見政府刻意圖利廠商，把我們辛苦賺的錢全部送給金色頭髮講北歐口音的阿兜仔。」

乍聽之下好像很有道理，但為了節省大家看回應欄挺核反核大戰的時間（不知道為什麼，不管是討論火力水力綠能地熱，最後留言都是在吵核能），我也用一句話來回答這個「主筆」的論點：

適用躉購價的風址是遴選而來，遴選機制一大佔比是「在地化」，要用台灣廠商、台灣工人，在台灣建立產業鏈，賺了錢要回饋台灣社區，成本會比國外建好運過來貴很多，但多的錢會留在台灣人的口袋裡。

政府心目中的在地化，長得是什麼樣子呢？主筆沒告訴你的是，政府的政策發展目標中，從2021年的前置期到2025年的成熟階段，都有規定相應的產業發展項目，從最初的塔架、水下建設、電力設施、工程規劃、船舶製造，到中後期的風機零組件、海纜等等的專業製品，基本上除了台灣建不出來和廠商本身沒有意願的部分，其它能多MIT，就怎麼MIT。

經濟部工業局離岸風力發電產業政策 | 作者提供

但這麼做又發生一個問題，台灣雖然在造艦和鋼構上有技術和產能，但這些產業卻從未涉獵離岸風電的領域，很多事情都要從頭學起。例如計劃中要求在2023年開始生產的「海纜」，在台灣根本就沒有具經驗的廠商，5年內要怎麼從無到有，又能兼顧終端的品質，在現在的政策之下，就是這些遴選而出的開發商需要傷腦筋的事情，不論是注資、人才培養，甚至是引入國外廠商的技術合作，都是在台開發商的直接支出。

又或是人力的部分，例如相關部會沿著在地化神主牌向上揣摩過程中產生的「船員在地化」，遇到前期台灣毫無可用人員，而讓實習生上船由合格作業員邊工作邊教，甚至因為船內夜宿空間不足而得派小艇朝九晚五接送等等，都是額外的成本支出，甚至還要擔負速成實習生在未來不堪大用的隱憂。

不僅如此，這批開發商最初也是受到躉購的價格吸引，在遴選過程中包辦原本應由政府執行的「環評研究任務」，內容從地質探勘、海洋生態影響、水下文化資產等等花錢又費工的專業研究，而且是每個風場各自做，一個風場有兩個開發商就各做一次。最後，他們還要負上完工、在2021年前後開始商轉的時間壓力，如果延遲了，晚多久就罰多少錢。

就拿台灣的經濟假想敵南韓為例，南韓自2002年起也實行了10年的躉購費率制度來奠定產業和產電基礎，直到2012年才轉用比較偏向市場機制的可再生能源比例標準（RES）制，但今年5月，產業通商資源部就宣布要增加離岸風電的獎勵金，也將2030年再生能源的占比從7%拉到20％。

確實這些在地化的明確性、可行性還有早期資源浪費，都有許多討論空間，但不論如何，在現行規範下，開發商未來拿到的每度5.8元，在今天都已進入台灣廠商和勞工的口袋，而那些有錢都買不到的國外技術，更可在台凝聚而成離岸風電的產業鏈，讓我們未來可以進入這個金融時報（Financial Time）所說5年370億美元（約11兆台幣）的東亞離岸風電市場，用全世界的風來賺錢。

Photo Credit: 中央社

所以有時候，我實在不曉得那些人是真不懂還是裝傻。

如果你真的只想省那些錢，讓我們一輩子靠外國開發商，那不如一開始就通通競標，大家都樂得輕鬆，而且就連外商自己都說，以他們自己的利益考量，也不會排斥不必付在地化責任的「純競標」，這讓我覺得，風傳媒的總主筆夏珍可能沒有仔細讀過唾手可得的自家報導，因為風傳媒在台灣做綠能報導又勤又專業，說真的，本文講到一半以上的知識背景，都是風傳媒看來的。

即使以核養綠把電業法修掉，也無關減緩綠能開發進程；台灣產電時不只要燒錢，更要同時建立產業鏈；外商撤資會對台灣未來國際貿易信譽產生嚴重影響。負責任的針貶者可以檢討國產化最初的設定方向，也可以檢討我們是不是太晚（或是太早）進行競標，更可以批評政府在開發前期讓廠商做了很多自己該做的事，但若只挑兩個數字，不顧背景也無前因後果的加減乘除，不論誰這麼做，都是不負責任的行為。

今日的時空環境下，在地化的方向已經啟動，開發商也做了前期投入，經濟部的問題已經不是躉購價降太少，也不是加速審查的流程，而是害怕得罪媒體輿論的心態，讓那些用情緒化論述鼓譟風向的有心人，凌駕了原本的專業判斷。

台灣的能源政策問題重重，不是因為躉購費率高，而是這些代表各方的利益之手操弄，各打著自己的算盤，最後趕跑了願意配合政府回饋台灣的廠商，原本可行的綠能道路被斷絕，台灣還成為國際企業生意上的拒絕往來戶，或許，這才是真正的「賣台」。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航