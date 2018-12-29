「同婚」並沒有在「拖延」，蔡英文年末喊話：民進黨真的很盡力

年末將至，總統蔡英文昨（28）日與媒體茶敘，除了回顧過去的施政方向，針對低薪、一例一休與同婚議題，也向年輕人喊話說「平心靜氣看看，或許政府做得不夠好、不夠多，但是政府真的很盡力在做」，也特別指出同婚是分歧性議題，其他國家處理也是一波三折，「不覺得同婚議題是拖延」。

《新頭殼》報導，蔡英文昨日邀請平面與網路媒體茶敘，針對分配議題，蔡英文說，其實需要有些結構性的改革才會改變；產業結構要改變，優質就業機會才會出現，收入才會增加。但這個時間會很久；現在就是面對這個問題。

蔡英文說，有些短期性的作法，例如鼓勵加薪，去年經濟開始回溫、企業獲利狀態不錯下，政府鼓勵加薪；明年報稅，一定金額以下的收入者是不用繳稅。另外也推動社會住宅，讓都會年輕人付得起、有個合理的生活空間，以及育兒津貼，也就是說，試圖用福利性政策降低年輕人負擔。

對於年輕人2016年力挺，但現在卻對她感到失望，蔡英文說，她覺得年輕人在2016年對她期待很大，也希望很快效果就會出現，但有些事情確實是需要一些時間。她希望能持續改善年輕人的生活負擔，執政2年內也3次提升基本工資，其中，針對部分工時者的時薪也調升。

蔡英文說，當然有做不到的地方，包括年輕人不滿意的，例如勞工法規裡的「一例一休」，「我們不能做到完全他們所要求的」，因為還要考慮到轉型的中小企業能不能追得上新的勞動標準。

《中央社》報導，蔡英文說，年輕人平心靜氣看看，或許政府做得不夠好、不夠多，但是政府真的很盡力在做，在國家可以負擔的範圍內，都盡量想辦法降低年輕人的生活負擔。

同婚議題：意見分歧又遇到假新聞，蔡英文說執政黨「沒在拖延」

有關同婚議題，蔡英文指出，這個議題本身應該要有個過程，基於平權、人權的觀念，必須要給予同性婚姻者一定程度的保障，這是大法官釋憲的意旨。至於用什麼方法提供權益上的保障，就是爭議焦點。

蔡英文說，這與這次選舉裡被提出的學校「性平教育」，一樣都沒有達到清楚的共識。選舉中，確實很多不實的資訊影響了家長對這事情的觀感。

她認為，這議題確實需要多點時間討論，也必須承受社會在這個問題的衝突。其他國家處理這個問題的過程中也是一波三折，因為社會不同意見之間的想法差距與社會某種程度的對抗，就是分歧性的議題，必須經過社會不同意見相互的抗衡等，自然而然就會慢慢縮小差距。

蔡英文指出，她不覺得同婚這件議題是拖延，大法官設下一個基本方向之後，這個社會要進行第二階段意見整合的功夫，這個議題已經明朗化，剩下的是專法需要什麼樣的內容。她也強調說，「專法什麼內容，不需要總統出面了吧，應該是法務部在處理！」

在今年剛結束的公投結果，支持民法婚姻限定一男一女、應另訂其他形式保障同性伴侶「永久結合」的公投獲得壓倒性的同意票後，立法院內的修法方向開始明朗。而據《公投法》規定，行政院最晚應在2019年3月1前提出同性婚姻「專法」的草案，送交立法院審議，但仍不得牴觸大法官釋字第748號內容，也就是不允許同性結婚的話就是違憲。

兩岸關係：維持穩定「不僅是我們的責任，也是對岸的責任」

（中央社）《明報》14日報導稱，明年元旦是「告台灣同胞書」發表滿40周年，屆時北京將隆重舉行紀念大會或座談會，藉此宣示新時期對台方略。報導更進一步指出，最近6年中共中央總書記習近平於不同場合提出了一系列對台新思想、新主張，19大報告多處涉台，強調反獨促統。

蔡總統下午與媒體茶敘時表示，國安團隊對所有情勢都有預判，但兩岸領導人都有很多不同機會講話，「也不會一個講話就定了生死」，問題還是在整體情勢的判斷，「中國的領導人有什麼話要說，我們也會仔細聆聽的，但是我們也有我們自己最終的整體判斷」。

蔡總統指出，兩岸雖然在過去的2年半有一些個別事件，但整體來講還是維持相對穩定，區域內其他國家也都對兩岸維持相對穩定的態勢是肯定的。

蔡總統強調，維持兩岸關係的穩定，「不僅是我們的責任，也是對岸的責任」，在這個前提之下，就是共同責任、各自努力。

針對高雄市長韓國瑜相信未來兩岸政策必然是「民進黨中央跟著地方走」的說法，以及國民黨在多數地方政府執政，這次選舉中國對台灣已經有些影響，製造「以地方包圍中央」方式，媒體詢問蔡總統的兩岸政策是否感受到什麼壓力。

蔡總統表示，台灣人心裡其實是分得清楚，「哪一些是利誘？要付出什麼樣的代價？」如果中國覺得影響台灣選舉這個策略有效的話，也太低估台灣人的判斷能力及台灣民主的力量；「兩岸」就是中央的議題。

對於媒體提到韓國瑜說他有「90萬的新民意」，蔡英文反問提問的記者說，「90萬新民意授權他（韓國瑜）什麼？」、「民意是什麼？」她還特地強調，這個是問媒體，「不要寫成我在問他，我在問你啊」。

下一個行政院長是誰？蔡英文重申賴清德是「最佳選項」

至於日前有媒體報導，傳聞行政院長賴清德辭意甚堅，前行政院長蘇貞昌已經同意回鍋，蔡英文也表示，「黨內共識」、「最佳選項」就是將行政院長賴清德留下來，她也否認蘇貞昌組閣的傳聞，強調「我沒有提，他（蘇貞昌）哪來同意？」

《工商時報》26日深夜披露，蘇貞昌近日已展開徵詢內閣人選的動作，副閣揆原看中金管會主委顧立雄，但顧已婉拒，改由參選高雄市長失利的陳其邁將接副閣揆，內閣改組時間配合立法院審總預算，立法院預定1月中旬將總預算完成三讀，賴清德內閣隨後才會總辭。

《壹週刊》報導則指出，已經擔任過行政院長的蘇貞昌，對於再度回鍋其實一直「不從」。為此，總統府秘書長陳菊、賴清德都出面，在府院接連攻勢下，蘇貞昌最後首肯，時間則是在12月24日放行管中閔當台大校長之前。

不過總統府已在27日否認說沒有這樣的訊息，蔡英文昨日被媒體詢問，蘇貞昌是否同意接任一事時也重申說，「沒有。我沒有提，他（蘇貞昌）哪來同意？」但說有與蘇貞昌討論政局，結論只有一個，就是把賴清德留下來。

蔡英文重申，賴清德是「最好的投手」，希望他能繼續領導行政團隊，不到最後不能放棄。「黨內幾乎沒有不同的意見，要他（賴清德）留下來」，包括黨內新潮流後來也持這個看法。她說對於九合一選舉結果，賴清德某種程度覺得自己要負責，但以現在整個國家的政治情勢，賴清德留下來是最好的選項。

至於民進黨大選慘敗，有獨派希望蔡英文2020年不要尋求連任，對此蔡英文表示尊重，但她也反問，「獨派當然有獨派的想法，我們尊重啦」，「誰是獨派？獨派也很有多人，也有很多不同的意見」。

蔡英文也表示，九合一選舉對民進黨是一大挫敗，雖然輸掉一個戰役，但會調整腳步，不會輸掉戰爭，3個重要改革（能源轉型、轉型正義、司法改革）不會退縮，同時明年也將經濟成長的成果分享全民，承諾「明年會看到這些效果開始浮現」。

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核稿編輯：羊正鈺