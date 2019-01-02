狂打噴嚏停不了，如何分辨是「感冒」還是「過敏」？

最近適逢秋冬季節變換、溫差較大，空氣中飄浮的皮毛、花粉、灰塵等吸入性過敏原也跟著變多。加上每年11月、12月至隔年3月隨著東北季風增強，帶來PM 2.5境外空氣汙染，空氣品質趨嚴重，是過敏性鼻炎的好發時節。

感冒多伴隨發燒、喉嚨痛，而過敏性鼻炎幾乎不會

烏日林新醫院耳鼻喉科醫師邱盛璋表示，此時常在診間遇到不少因鼻涕狂流、噴嚏打不完的民眾求診，往往都是一早起來就開始發作。甚至會引起鼻竇炎、氣喘、過敏性結膜炎、中耳炎等併發症，嚴重影響生活品質。

過敏性鼻炎最典型的症狀為打噴嚏、鼻塞、流鼻水、鼻癢；另外還有眼睛紅癢、流淚、喉嚨癢、咳嗽、黑眼圈、頭痛等，以上症狀在早上、晚上會特別明顯。

過敏性鼻炎與感冒症狀相近，有時很難區分。邱盛璋醫師教3點簡單區分：

單次感冒最多不會超過1至2個星期，若有打噴嚏、流鼻水超過2個星期以上甚至1個月，就是過敏性鼻炎 感冒多會伴隨發燒、喉嚨痛、全身無力症狀，過敏性鼻炎幾乎不會出現 感冒時流鼻水會從初期清澈鼻涕，漸漸轉濁白甚至黃色膿涕。過敏性鼻炎的鼻水是清水般的清澈鼻涕及出現鼻塞、鼻癢等。

床組用防蟎，少放絨毛娃娃

在日常生活中，也可從飲食營養均衡、睡眠充足及培養運動習慣來改善過敏性鼻炎。台灣最常見的過敏原為塵蟎，寢具可使用抗過敏防蟎床組，少用容易堆積灰塵、孳生黴菌、藏匿塵蟎的布製品及絨毛娃娃，平常要勤清洗與勤清潔，例如每隔2週清洗被單、枕套及放在陽光下曝曬。最後也可增強腸道健康及抵抗力，降低過敏疾病威脅。

台灣過敏性鼻炎的發生率越來越高，統計發現台灣每3人就有1人有鼻子過敏。不分男女老少都可能罹患。邱盛璋醫師呼籲民眾，如果一直覺得感冒好不了，可至耳鼻喉科門診進行詳細檢查，醫師會建議適當的治療方式。過敏性鼻炎治療初期以藥物治療為主，可減輕對過敏原發炎的反應，除非嚴重到無法控制才會手術治療。若能早期發現，避免過敏原及刺激物，才能有效控制與緩解。

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責任編輯：朱家儀

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