「夸父追日」是自不量力？倒不如說他充滿科學精神

文：果子離

說實在的，《山海經》並不好看，我不會為之背書，說這書超好看。儘管很多神話源自此書，但在閱讀到神話之前，得攀山涉水，遇到很多奇形怪狀的草木鳥獸與礦物，這些記載，支離破碎，不成系統，偶有刺激，看過即忘。即使神話，也是零零散散，敘述簡略，若以它為小說題材，並不好表現。倒是頗適合線上遊戲與圖鑑。網上看到諸多《山海經》的角色圖，色彩斑斕，造型奪目，視覺效果強烈。

之前翻過阿菩的《山海經密碼》，與《山海經》關係不深，有人玩笑說，把阿菩小說裡提到《山海經》的怪鳥神獸，隨便換個名字，毫無影響。因為《山海經》只是小說的幌子，行銷的工具。

另有一部《山海經密碼》，也是來自中國的作品，作者是霧滿攔江，此書不是小說，是透過《山海經》來理解中國，也是書名「密碼」二字所本。

郭箏的《大話山海經》，才真正以《山海經》為題材。上個月出版第三冊，以夸父追日為主題，於是我把《山海經》關於夸父的記載重新整理一遍，也參考一些人對夸父追日的解讀。

對夸父追日的解讀不一。有的批判或嘲諷夸父逐日不自量力；有的肯定他為人類造福大無畏；有的稱讚夸父為「盜火英雄」，是中國的普羅米修斯；有人說夸父追日是為了摘太陽；有的說是找水源。故事本身很簡單，賦予的意義繁多。

夸父的名字或事蹟，在《山海經》裡，零星散布於7篇之中。最具代表的，是〈海外北經〉這一段：「夸父與日逐走，入日。渴，欲得飲，飲於河、渭；河、渭不足，北飲大澤。未至，道渴而死。棄其杖，化為桃林。」——夸父與太陽競跑，一直追趕到太陽落下的地方。他覺得口渴，想喝水，就到黃河、渭河喝水。黃河、渭河的水不夠，又去北方大澤喝水。還沒趕到大澤，就渴死了。他遺棄的手杖，化成桃林。

另一篇〈大荒北經〉寫得更詳盡，也補充了若干前篇未說的資料。

首先是夸父的居所與樣子：在北方的大荒之中，有一座山，名叫「成都載天」。有一個人，耳朵上穿掛著兩條黃蛇，手中握著兩條黃蛇，名叫夸父。

後來的事蹟與前述大同小異：夸父不自量力，想追逐太陽的光影，一直追到禺谷——日落的地方。他口渴，要到黃河喝水，黃河水卻不夠喝，準備去大澤喝，還沒走到，就渴死了。

不太一樣的是，這篇對夸父逐日的行為有所批評：「夸父不量力」。

另外，這篇在夸父渴死一事後，接著寫道：「應龍殺死蚩尤之後，又殺死夸父。」

應龍是與興雲布雨的神，在炎黃征戰中，應龍幫黃帝殺了炎帝後裔的蚩尤、夸父。所以夸父的死因，或渴死，或戰死，兩者矛盾，寫在同一段裡。對此，學者有所解讀，但《山海經》矛盾之處很多，見怪不怪。

以「自不量力」來評價夸父的，另見於《列子．湯問》：「夸父不量力，欲追日影，逐之於隅谷之際。渴欲得飲，赴飲河、渭。河、渭不足，將走北飲大澤。未至，道渴而死。棄其杖，屍膏肉所浸，生鄧林。鄧林彌廣數千里焉。」——夸父這個人不自量力，想要追逐太陽的光影，一直追到隅谷的地方。口渴得要命，就去喝黃河、渭河的水。黃河、渭河的水不夠喝，就去北方喝大湖的水。還未走到大湖，就在路上渴死了。他丟棄手杖，屍體的油脂和肉身腐化之後，浸潤在土地裡，生出樹木，叫做鄧林（桃林）。鄧林逐漸蔓延廣闊數千里。

《列子》把《山海經》夸父遺棄手杖化成桃林的說法，改寫為夸父的身體浸潤於土地，而生出桃林，有點「化作春泥更護花」的概念，意象更加豐富。

從進入小學讀物開始，夸父就被當成自不量力的負面案例。然而，綜合資料可知，夸父是渴死的，不是跑不動累死，也不是被日曬烤死。夸父是巨人，體積過大，飲水量大，不吃可以，不喝不行。黃河、渭水的水不夠他喝，他找不到或走不到新的水源地而渴死。這樣是自不量力嗎？致命關鍵其實是水源情報沒做好罷了。

在科學不發達的遠古時代，在視打雷閃電為天神發怒的時代，看到日蝕以為天狗吃日，對於各種天災都視為對人類懲戒的時代，以為日升日落於世界某個角落的時代，像夸父那樣充滿好奇，想親身探索，不也是科學精神嗎？夸父失敗了，但追求科學的精神，難道不值得肯定嗎？科學事物的發明或科學定理的發現，不都源自可笑的念頭或舉動嗎？

對於夸父，我們應該有新的評價，別再嘲笑他自不量力了。

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