「中國製造」的厄瓜多大壩 — 862億換7000條裂縫，還得用8成石油「還債」

由中國出資、南美洲國家厄瓜多承建的水力發電廠「科卡科多辛克萊大壩」（Coca Codo Sinclair），在使用2年之後，卻出現超過7000道裂縫、唯一滿載發電的一次，更導致該國大停電。不過，厄瓜多已因此背上巨大債務，讓北京掌控了該國80%出口石油。

《紐約時報》報導，厄瓜多過去向中國貸款約190億美元（約新台幣5854億元），興建大橋、高速公路、灌溉、學校、衛生診所和7座大壩。其中，科卡科多辛克萊水力發電廠大壩位於雷文塔朵（Reventador）火山下。

興建之初，地質學家曾警告，大壩在當地興建，只要一場地震就能對附近造成嚴重破壞，另外也有研究指出，厄瓜多一直遭受著嚴重乾旱，人們還擔心由於氣候變化，該國冰川也在融化，不過，時任厄瓜多政府仍執意在中國的資金與技術下興建水壩。

由於工程技術不佳，大壩興建過程曾導致13名工人喪生。2016年啟用至今，也出現大量問題。

中國製造水壩：7648處裂縫，水壩發電卻釀全國大停電

《洛杉磯時報》報導，當初中國以厄瓜多必須讓中國公司承包工程為前提，貸款給厄瓜多。不過由於鋼材品質不合格和中國水電的焊接不當，大壩的機房發現了402個大大小小的裂縫，《紐約時報》報導更指出，機械設備裂縫高達7648個，另外，大壩泥沙淤積也導致重要設備損壞。

因為設計缺陷，水庫大部分地方都塞滿了小樹和灌木，由於沉澱物太厚，工程師們偶爾會大量放水來清理系統，不過這卻會導致下游地方洪水爆發，蔗農卡洛斯·烏薩馬（Carlos Usama）就指出，2017年12月，他的兄弟和一個朋友在另一座中國修建的大壩附近釣魚時，一場類似的洪水把他們沖走了，屍體2天後才找到。

面對這樣的缺陷，厄瓜多工程師們不是沒有回報，《紐約時報》看到的文件顯示，一名工程師把有關記錄遞到了科雷亞總統那裡，要求向他做簡報介紹存在的問題，但據前官員說，這名工程師幾天後遭解僱，中方只是被批評工作延誤，並處以輕微罰款。

諷刺的是，在2016年啟用時，習近平飛到厄瓜多參加慶祝活動。工程師們當時一度嘗試將大壩1500兆瓦容量全部啟用，不過無論是大壩設施還是厄瓜多的電網都無法負荷，結果造成大壩劇烈震動及國家電網短路，導致全國大面積停電 — 這也是這座大壩唯一滿載運轉的一次。

這個大壩計畫原本預期會改善民生，但當地居民卻表示，政府保證過電價會下降，但現在高昂電費感到吃驚（ 每月大約要付60美元的電費，約新台幣1849元）。

負債累累，厄瓜多付不出錢改用石油

《洛杉磯時報》報導，厄瓜多前總統 科雷亞（ Rafael Correa） 就任期間，想要快速發展建設，因此向中國借了上億美元，讓中國在2007年至2017年，為該國道路、水壩、學校等建設提供借貸，但這些貸款目前正困擾著他的繼任者，也就是厄瓜多現任總統莫雷諾（ Lenin Moreno） 。

前能源部長桑托斯（Fernando Santos）表示，糟糕的是，一些用中國貸款完成的建造價格過高、質量很差，特別是這個規模最大、耗資28億美元（超過新台幣862億元）的科卡科多辛克萊大壩。

《紐約時報》報導，負債累累的厄瓜多，目前正四處尋找新的貸款填補資金缺口，包括向中國貸款更多的錢。報導指出，來自中國進出口銀行的17億美元貸款，光是利息，厄瓜多每年就要還中國1億2500萬美元（約新台幣38億5000萬元）。

而為了還債，中國得以獲得厄瓜多價值最高的出口商品—石油。

《洛杉磯時報》指出，厄瓜多與中國簽署的許多合約都是以石油償付，前總統科雷雅承諾，該國2024年前，將其所有可出口石油的90％運往中國，並給予優惠價格，中國得以透過折扣獲得石油，再出售就能獲得額外利潤。

而厄瓜多為了抽出足夠的石油償還債務，正在亞馬遜河流域進行更深層的鑽探，帶來更多濫砍濫伐的威脅。不過由於全球石油價格下跌，導致厄瓜多的債務日益沉重。

《紐約時報》報導，雖然中國已經向厄瓜多做出了一些讓步，比如每桶油多支付92美分，厄瓜多輸往中國的石油總量也從90%下降到80%。但分析人士指出，政府仍有數十億美元的缺口。

當局也因巨債削減了社會支出、汽油補貼，以及多家政府機構和超過1000個公共就業機會等。經濟學家預計，厄瓜多將慢慢陷入衰退，此外幾乎每個涉及大壩建設的官員都遭監禁或因賄賂遭判刑，包括一名前副總統、一名前電力部部長。

對此，厄瓜多現任能源部長佩雷斯（Carlos Perez）表示，「中國佔了厄瓜多的便宜」，「中國的策略很明顯。他們要控制他國經濟」。「我們對貸款上癮。」前能源部長桑托斯也如此表示。

報導指出，中國10年前在全球金融危機期間，給拉丁美洲各國政府一條「經濟救生索」，到處播下基礎建設及數額驚人的貸款，報導指出，這也在政治利益方面產生影響，讓不少拉丁美洲國家與台灣斷交。

厄瓜多是最新向中國借錢、卻無力償還的國家。在她以前， 斯里蘭卡和馬爾地夫也有類似的遭遇。

斯里蘭卡因為難以償還貸款，該國政府已將赫班托達港（Hambantota）租借給中國，為期99年。馬爾地夫的基礎建設、貿易、能源等部門，已由中資獨佔鰲頭，中國和中國公司已經接管了馬爾地夫的一些島嶼，租約從50年到100年不等。

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核稿編輯：羊正鈺