併購韓國食品廠震撼市場，統一後來居上的關鍵

文：游筱燕

日前國內食品龍頭統一企業宣布，子公司Kai Yu（BVI）投資公司經董事會通過，將斥資2.29億美元（約70.5億元新台幣）收購飲料及甜食的韓國「熊津食品（Woongjin Foods）」74.8％股權，成為第一家併入韓國廠的食品業者，為市場投下一枚震撼彈。

其實，2018年統一股東會後，統一董事長羅智先就語帶玄機告訴記者，「對年輕人來講，國產的東西會愈來愈boring（無趣），光靠原來的東西是不行的……。」原來，當時他早有盤算。

Photo Credit：財訊 統一董事長羅智先目標成為亞洲地區的食品大廠。（圖／吳尚哲攝）

5大強項讓熊津折服

韓國併購，是一場競價標售而來的結果，早在10月，統一便預告，會參與熊津食品的股權競標。《財訊》獨家取得交易背後內幕資料，發現第一輪共有8家參與，到了第2輪最終只入選3家，包括韓國本土的5大財閥之一，另兩家則是含統一在內的台灣兩大食品廠。

「關鍵在於，統一出價並不是競標者裡面最高的，卻能讓熊津的CEO（執行長）親自來台拜訪統一，進而爭取合作，顯見對於統一未來的想像空間較大。」知情人士指出。

這是繼元太科技2008年併購韓國Hydis、元大銀行2015年併購韓國Hanshin Savings Bank，統一成為少數進軍韓國的台灣企業。

據了解，此次統一是在賣方顧問花旗銀行邀請下參與，先找來財務顧問法商巴黎證券（BNP）協助評估、出價等分析，再委由管理顧問公司麥肯錫做市場調查。專家表示：「這對過去不擅長參與國際競標，又一向強調成本、作風保守的食品業者來說，十分不易。」

知情人士分析，熊津選定統一有幾個原因：

看上統一不只有台灣市場，也布局中國大陸及東南亞，屬亞洲盤的食品廠 有豐富的國際合作經驗，包括日本黑貓宅急便與無印良品、美國星巴克等 公司治理相對透明，統一體系雖龐大，但職責劃分很清楚，好比每位總經理管什麼都有明確劃分 擁有專門的併購小組，羅智先在接班後不久便成立併購單位，10多人的團隊內有財務、法務與投資專家，專為統一在國際上尋求可併購的對象，顯見統一在亞洲版圖上的企圖心。 「如果你是熊津的CEO，也會想找一家擁有較豐沛資源的集團。未來熊津的產品，可以透過統一集團的平台，賣到全台最大通路7-ELEVEN，甚至是菲律賓7-ELEVEN，以及中國上海7-ELEVEN與山東的銀座超市（都是由統一集團經營），這絕對很強大的通路系統優勢。」業內人士分析。

這次統一競標的熊津食品，總部位於韓國首爾，前身是1976年於韓國忠清南道設立的韓國人參飲料產品公司，至今已有42年歷史，1987年被韓國知名集團Woongjin Co（熊津控股）收購後更名為「Woongjin Foods（熊津食品）」，開始果汁、即飲茶的生產銷售。

2013年熊津控股因為策略調整，將熊津食品出售給Hahn & Co.。

平台整合帶來發展新機會

Hahn & Co.是韓國知名私募股權基金公司，投資領域涵蓋科技製造、建材、汽車零組件、消費品等，旗下管理的私募股權資產規模超過60億美元，其所屬公司目前全球營收約96億美元，員工人數超過23000人，有時間點獲利出場的需求，才會對外標售熊津食品。

熊津食品主要為飲料、甜食產品製造及銷售公司，2017年合併營收規模逾2200億元韓元（約60億元台幣），並未上市櫃，旗下飲料類產品涵蓋果汁、即飲茶、水與傳統飲品等；另旗下子公司「Daeyoung Foods」專門製造甜食產品，在東南亞皆有販售布局與據點。

統一集團則對外表示，看上「韓流」品牌近年來席捲全球、對外輸出的強力擴張性，未來會在熊津食品已經建立的品牌、通路優勢上，繼續加大對韓國飲料市場的投資與發展。

長年觀察台灣企業的中華徵信所總編輯劉任分析，統一併購之舉明智，不只一手進攻東北亞市場，一手還拿下熊津的東南亞布局；韓國有5000多萬人口的市場，食品飲料市場仍在成長，反觀台灣飲料市場飽和，日後或許能找韓國代工，擴大營業額。

再加上，國內多引進日本食品，韓國較少，未來統一就能獨家販售，增加競爭力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航