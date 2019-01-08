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投資對的股票，如何從「存貨週轉率」確認公司競爭力？
我們想讓你知道的是
存貨週轉率，指的是「存貨在一年中平均銷售的次數」，所以週轉率越高，存貨銷售出去也越快，白話一點就是清光庫存的次數。
想知道某公司經營效率如何，那「存貨週轉率」就是重要的指標。投資股票就好像找對的合夥人，一起經營企業的概念。提到經營，對成本好好的管理，絕對是必要功夫。
我們怎麼檢查經營成本面的功夫呢？「存貨週轉率」這個觀念，就是查看經營效率的重要指標之一。
「存貨週轉率」是什麼？指的是存貨的速度嗎？今天就為大家做個解說。
一、何謂存貨週轉率
存貨週轉率，指的是「存貨在一年中平均銷售的次數」，所以週轉率越高，存貨銷售出去也越快，白話一點就是清光庫存的次數。
計算公式很簡單如下：
存貨週轉率（次）＝營業成本/（期初+期末）平均存貨
名詞觀念說明：
假設艾蜜莉漢堡店今天開業的花費＝營業成本，漢堡店裡有一桶昨天的綠茶（期初存貨），漢堡店今天又進了麵包跟一包火腿（麵包跟一包火腿＝本期進貨），打烊結算已賣出一桶綠茶、一包麵包，而火腿剩下半包（半包火腿＝期末存貨），則：
開業花費（營業成本）＝一桶綠茶（期初存貨）＋麵包與一包火腿（本期進貨）－半包火腿（期末存貨）
有了以上的成本概念後，我們再繼續往下看。
二、存貨週轉率代表的意義
首先我們要知道不同產業其銷售循環也不同，因此每個產業的合理存貨週轉率也會不同，所以存貨週轉率只能以同業來比較，或者與公司前期比較。
- 舉例一：同業比較
艾蜜莉漢堡店存貨週轉率＝90/（（20+30）/2）＝3.6（次）
阿Ben米漢堡店存貨週轉率＝60/（（20+60）/2）＝1.5（次）
艾蜜莉漢堡店存貨週轉率＞阿Ben米漢堡店存貨週轉率
意義：
- 存貨銷售速度快，漢堡店產品賣得好。
- 存貨資金少，能更有效率運用資金。
- 存貨跌價與損壞的機率降低。
艾蜜莉漢堡店存貨週轉率＝40/（（20+80）/2）＝0.8（次）
阿Ben米漢堡店存貨週轉率＝70/（（20+50）/2）＝2（次）
艾蜜莉漢堡店存貨週轉率＜阿Ben米漢堡店存貨週轉率
意義
- 存貨銷售速度慢，導致漢堡店產品滯銷。
- 存貨資金積壓變多，所以無法有效運用資金。
- 存貨跌價與損壞的機率提高。
- 舉例二：與公司前期比較
本期存貨週轉率＜前期存貨週轉率
意義：公司銷售能力效率變差
由上述來看存貨週轉率低雖然不是很好，但也是有例外的喔。就像前一陣子衛生紙的亂象，假設有公司預期紙類價格可能上漲，就會累積多些的存貨，等到未來存貨價格上漲。所以評估存貨週轉率，應該要研究市場供需情況，原物料以及產業變化，方可了解該公司存貨周轉率降低的原因。
三、結論
存貨週轉率可以了解一間公司的銷貨與存貨管理能力，對於觀察公司的經營效率也是非常重要的指標。
存貨周轉率總整理如下表：
- 本文原發表於Cmoney2018-4-19
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航