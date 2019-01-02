「沒有認真玩」導致工作更沒效率？讓休息成為時間規劃的一部份

過去的我常常會想：工作都這麼忙了，怎麼有時間安排自己的生活休閒？工作這麼累，怎麼有時間去運動？工作做不完，哪有心情安排其他生活任務？

但在今年自己的許多生活習慣實踐中，讓我開始反思，情況可能剛好反過來：不是沒有時間去做休閒活動，而是「沒有認真玩」導致工作更沒效率。最後就陷入真的沒有時間擁有生活的循環。

與其工作，不如暫時放下：3個理由

當工作非常忙碌，非常多壓力與挫折時，我們會感覺到自己完全失去掌控權，想要投入工作，不敢離開工作。但事實上很多時候並沒辦法處在全速工作的最佳狀態，於是就在低效能、低成就感的情況下，逼迫自己用更多的熬夜、緩慢的速度，甚至是自我處罰的生活犧牲，以持續工作來對應忙碌。

但是你是否遇過下面的情況：

請了長假，排好了自己非常期待的旅行，於是這一週的工作變得更積極、更有效率，更仔細思考哪些工作必須完成，哪些可以放下？

或者在日常工作中，禮拜四、五的任務完成度高於禮拜一、二，因為知道快要到週末休息時間了，而週末又有你很期待的約會，工作也變得更有動力，處理事情時更有條理？

或許我們可以思考3個可能性。

第一個可能性。那些低效率的時間、在工作桌前其實什麼都做不了的時間、為了釋放壓力而熬夜打發掉的時間，如果不用來工作，而是認真處理自己的生活，會不會加起來，其實就是我可以用來完成優質生活的時間？

第二個可能性。而當擁有這些優質生活的時間，會不會反過來幫助我們補充精神與能量，於是能夠全力投入工作，在工作時間運作得更有效率和產值。

第三個可能性。一邊帶著還需要完成某個工作的認知，一方面投入充分的優質休息、休閒，在充分生活的轉換過程中，更容易啟發工作上的想法，反而是低效率工作狀態下無法做到這些啟發。

就像在〈紅眼航班與優質時間〉這篇文章所提到的，擠出來的時間，可能反而造成最終的時間浪費。

練習放心去認真玩：2個方法

身為職場工作者，我們必須面對要完成工作的責任，而工作常常多而雜亂，在這樣的現實底下，又如何能夠：「工作愈忙愈要放心認真玩」呢？

如果想要嘗試看看這樣的可能性，讓我來分享自己常常實踐的2個步驟。

從上面實際體驗過的感覺，和其可能帶來的效果出發，我們是否可以試試看：

把工作與休閒一起安排，而非工作剩下的時間再看看怎麼休閒。

讓充滿期待與成就感的休閒與休息，穿插在自己每天的行程表。

我的第一個步驟是：「讓休閒、休息成為時間規劃的一部份」。

如同我在〈如何沒有罪惡感且現實的完成「想玩的事情」？〉以及〈把休息放入你的待辦清單：在累了之前開始休息〉這兩篇文章所提到的，在時間規劃時，不只考慮工作，也將陪伴家人、玩遊戲、運動、休息等當作任務，一起安排在同一個時間規劃中。

如果沒有為休閒、休息主動安排時間，那麼就更加不知道應該在多少時間內完成工作，反而失去了加速工作的動力。 如果沒有為休閒、休息設定目標，安排行動清單，那麼當空檔出現時，我們反而不知道可以做什麼行動來利用空檔。 最後這些可利用時間，就會不知不覺在打發時間、低速工作中渡過，既沒好好玩，也沒好好工作。

第二個步驟是：「選擇對工作有幫助的休閒、休息」。

如果覺得對休閒、休息有罪惡感，那麼可以試試看去思考：「這樣的休閒與休息，是否能夠對工作產生正向的助益。」

事實上，工作與生活並非絕對二分，同樣都是人生中值得投入的事情，兩者之間也應該對彼此有所助益。例如不妨帶著工作上一個關鍵問題，在午休時間到達時，不要再待在辦公室，能夠出去走走，一邊散步一邊思考問題：〈利用午休散步時間解決難題，走路與大腦思考的測試〉。

選擇那些可以帶來成就感，能夠完成具體目標的休閒、休息活動。

創造屬於個人的價值，例如學習某個知識、練習某種技能、培養某段關係、鍛鍊或休養身體、完成某個私人挑戰，或是投入的去欣賞某部電影、小說與遊戲。

認真玩，不是打發時間的玩，而是讓空檔時間成為對我們充滿吸引力，且能帶領我們持續成長，和工作處在同等重要的位置。

把生活也當成任務，是我多年來實踐的基本原則，而這樣的方法，對我來說帶來極大的幫助，這樣的玩，也能真正產生恢復的效果：〈為何休息後更焦慮更沒動力？可能我只是在打發時間〉。

工作愈忙愈要認真玩：4個好處

所以，2018年對我來說是更加忙碌的一年，職場上除了原本的工作任務外又被賦予了一個全新的大型專案，今年度受邀參與的課程講座數量也大幅增加，生活上加入了陪伴孩子的新任務，今年還歷經了兩次搬家的意外。

但在這樣的情境中，在排每週每日行動清單時，我依然堅持要把休閒與休息的任務排入，一方面思考如何保留「個人神聖時間」，一方面思考「要去實現什麼個人價值」。

而在這樣的練習中，為我帶來了4個好處。

為自己建立成就感，無論工作、生活，或是個人的休閒，都投入能創造成就感的任務，幫助自己建立更幸福的人生感受。 反而有了更好的精力、注意力，能夠在解決工作任務時更投入、更快速、更高品質。 練習掌控的技巧，也培養掌控的信心，完成生活中的挑戰，幫助自己更不害怕工作上的挑戰。 找到人生管理中「我」的位置，思考「我」的核心價值是什麼。

把這樣的實踐心得，在2018年底的這篇文章中，跟各位讀者分享。

有興趣的朋友，歡迎延伸閱讀：〈練習好好休息的七種方法，不用一口氣衝到終點〉、〈只要週末一小時的計畫，完全改變你的未來一週〉等文章。或是參考我陸續開設的時間管理、筆記方法等課程：「電腦玩物站長課程報名清單」。

工作愈忙系列文章：

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航