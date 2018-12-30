【2019年新制】ATM轉帳免手續費、禁用塑膠吸管，你還漏掉哪一個？

文字：黃筱歡｜圖表：吳念芯

迎接2019年倒數計時！迎向新的一年，許多新制將在元旦上路，除了22K將走入歷史以外，在交通、食安及醫療上也有不少新規定。

《關鍵評論網》整理了22項攸關你我生活荷包、生活習慣的2019年新制，除了自己知道外，也分享出去讓「狀況外」的好友知道吧！

勞工篇

1. 基本工資調漲：（相關報導）

2. 上市櫃公司薪資全揭密：上市櫃公司申報新增「非擔任主管職務全職員工」薪資資訊，月薪低於4萬元，或年薪未達一定標準的公司，申報時應說明「低薪」的合理性。（相關報導）

3. 國民年金、勞保費率雙漲：明年元旦起，國民年金由現行的8.5%調整至9%，勞保費率（含就業保險費1%）將從現行的10.5%調漲至11%

4. 夜間工作者，需強制做健康檢查：長期夜間工作可能對健康產生負面衝擊，勞動部公告，明年元旦起雇主應在每年（就職後隔一年）讓勞工做檢查，費用由雇主支出，若雇主未讓勞工接受健檢，將可以依法處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

5. 開放電競、圍棋替代役：為了延攬專才，83年次以後出生，具有外交、文化（含電競、圍棋、文化獎項）、體育等專長役男，可申請服替代役。另為了鼓勵原住民役男回部落服役，促進原鄉發展，也將新增「原住民族部落役」。（申請日期：2019年4月）

生活篇

6. 減稅大紅包，3種人免繳所得稅：明年元旦起，4大項扣除額將一併調高。其中，標準扣除額由9萬元調高至12萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額，則由每人12萬8000元提高到20萬元；幼兒學前特別扣除額，每名子女由2萬5000元提高至12萬元。（相關報導）

7. 2 - 4歲孩童可申請育兒津貼：家中有2至4歲的孩童，每月可領2500元的育兒津貼，若是家中有第3名以上的子女，則加發每月1000元。（實施日期：2019年8月起）

8. ATM跨行轉帳手續費調降

9. 郵局停止兌換統一發票：統一發票兌獎方式更多元，明年元旦起，除了能改到更便利的四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）、指定金融機構與超市兌獎，或透過統一發票App線上兌獎，若有綁定帳戶，獎金還能直接入帳。

10.「內用」不再提供塑膠吸管：（相關報導）

11. 醬油正名，強制標示製造過程：醬油百百種，有業者標示「純釀造」醬油但其實成分、製程卻不符合規定，讓消費者難以辨別。食藥署祭出新規定，需如實標示不同的釀造過程，若不實標示，可處以新臺幣3萬元至300萬元，或4萬元至400萬元罰鍰，產品須限期回收改正。

交通篇

12. 老舊機車淘汰補助，最高可領5000元：為了鼓勵民眾淘汰老舊二行程機車，明年元旦起，環保署將補助每輛車500元；如果淘汰二行程機車，又購買電動二輪車，則補助3000元至5000元；單純購買電動二輪車，則補助1000元至3000元。

另外台北市、新北市、基隆市，新竹市、苗栗縣及台東縣，這6縣市的民眾如果淘汰二行程機車，2019年起，除了原先環保署的500元補助金，交通部還加碼補助500元，不過如果選擇要同時領取環保署和交通部共計1000元的補助金，必須用於搭乘大眾運輸。

另外需注意的是，2019年是補助宣導期；2020年起，不論是淘汰二行程機車或是新購電動車，環保署都不再提供補助。

13. 停車格開放，重機可停同一格

14. 新型號機車強制加裝煞車系統：明年元旦起，新型號機車126cc以上須強制加裝ABS（防鎖死煞車系統），125cc以下強制加裝ABS或CBS（前後連動煞車系統）。（相關報導）

15. 不能再匿名檢舉，檢舉違規要報上名來：為確保檢舉資料之真實性，明年元旦開始，交通違規檢舉從「匿名制」改為「實名制」，檢舉人必須提供國民身份證統一編號，案件才會被受理，必要時也需配合到場說明。

醫藥篇

16. 亞洲第一個《病人自主權利法》明年1月6日上路：（相關報導）

17. 重複領藥須自費：為避免浪費健保及藥物，明年元旦起，健保署擴大鎖定60類、共6500項藥品，醫師若重複開藥將不給付，民眾須自費領藥。（相關報導）

18. 開放C肝新藥給付：明年元旦起，只要病人確診感染C型肝炎，就能享健保給付C肝全口服新藥治療。

19. 調高住院自負費用上限：明年元旦起，將調高自行負擔最高金額，單次住院從現行的3萬8000元調高到3萬9000元，全年住院最高金額將從6萬4000元調至6萬5000元。另重大傷病患者、低收入戶等弱勢群體，皆有免除或補助部分負擔措施。

除了全國性的新制之外，另外也有3個地方新制你注意到了嗎？

20.（雙北）上下車都要刷卡：為避免人多的時候，容易衍生乘客多刷票，甚至逃票的情況，台北市與新北市民眾明年上、下車都刷卡（實施日期：2019年7月起）。

21.（新北市）套房改成隔間，需經樓下住戶同意：為維護建築物安全，防止違規加蓋造成的悲劇，自明年元旦起，新北市房東如要裝修多間套房，不僅需依規定申請室內裝修，而且必須取得裝修正下方樓層住戶的同意書。房東若被抓到違法裝修，將罰新台幣6萬元到30萬元罰鍰。（相關報導）

22.（宜蘭縣）一律使用透明垃圾袋：為防止將易爆裂的危險物品混進垃圾車，明年元旦起，民眾在裝一般垃圾時，要使用透明或半透明垃圾袋，違者將處新台幣1200元至6000元罰款。目前一般家用有色（紅色、綠色、藍色及紅白等）半透明垃圾袋仍可用；若使用不透光、看不到內容物的黑色或不透明垃圾袋，只能盛裝資源回收物。

更多2019年新制，也可參考行政院公告。

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核稿編輯：楊之瑜