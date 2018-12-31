皮克斯電影從不畏懼死亡，而《超人特攻隊2》卻幾乎退化到迪士尼的水準

（本文略有爆雷，請斟酌閱讀）

除了《玩具總動員》系列，皮克斯電影首集通常會比續集來得有價值，而《超人特攻隊2》也不例外。

《超人特攻隊》是由Bradley Bird編導，於2006年推出。時隔12年所推出的續集《超人特攻隊2》，在首映周末即獲得1.82億美元票房，創下動畫電影首日最高紀錄，全球票房收入為12.42億美元，是2018年票房收入最高電影第四名和全球最高動畫電影票房第二名。

但票房的成功，不表示《超人特攻隊2》就是一部好片。比起前作，本片在創意與精神意涵上遠遠不足，幾乎無開創性。

《超人特攻隊》有特別的意義。電影主軸描述在擁有超級英雄的架空世界中，英雄們受到輿論的批判，繼而受到官方的管制，隱姓埋名。主角超能先生跟女主角彈力女超人組織家庭，面對英雄無用武之地的情況下，還必須面臨家庭瑣事。後來反派角色辛拉登因為仰慕超能先生，也想成為英雄卻被拒絕，因而成恨。辛拉登用計引出超能先生，並想要以打垮他來證明自己的價值，最後被超能先生一家解除危機。

《超人特攻隊》的價值在於，它幾乎是少數認真刻畫超級英雄「如何面對日常生活」的電影。超人先生被迫退隱的困境，用一連串的家庭問題推到最高點，而他最後認清英雄的價值，與如何平衡家庭生活的操作，讓這部前作成為一種里程碑。精湛的劇本不但謹守皮克斯溫馨又有深度的電影路線，同時也探討了超級英雄在拯救世界之外的生活樣貌，實是不可多得的佳作。

但同樣的路線在《超人特攻隊2》卻遇到了問題。平心而論，《超人特攻隊2》在電影敘事與場景調度上，技術比前作還要精湛。不但動作場面更加宏大，而超能先生面對彈力女超人被捧為明星後，必須一肩扛起照顧小孩的責任，這一段的處理可說相當完美，將全世界父親所面臨家庭重任和甜蜜負荷，描寫得十分到位。但在電影精神上，《超人特攻隊2》要處理的議題，全在《超人特攻隊》中就已完成。

這部續集電影，除了把第一集的各種元素弄得更盛大、更複雜外，完全沒有更深的意義。甚至於在原本皮克斯特有的人文厚度上，走得更加保守。原本皮克斯的電影就是以闔家觀賞、絕對溫情的路線為賣點。但在《超人特攻隊》中，死亡跟超級英雄息息相關。

超級英雄可以因為服裝有披風的設計，導致會飛的英雄因為披風被捲入機器而喪命的黑色幽默。而超能先生在辛拉登的秘密基地中，看到秘密紀錄，發現辛拉登的機器人是如何在不斷地改良中，殺死過去無數的夥伴。死亡跟本片完全息息相關。

本來皮克斯的電影就從不畏懼死亡，而迪士尼的電影為了小孩觀眾的屬性，非常排斥死亡。但不管《海底總動員》、《天外奇蹟》或《超人特攻隊》，都隱藏了死亡的陰影。父母勢必得對小孩解釋，為何小丑魚馬林的太太要為小孩犧牲，老阿公是抱持著什麼心態要用氣球旅行。生老病死本來就是人生的一環，比起許多卡通人物歷經危險都能夠化險為夷，皮克斯的角色是會死的，這也讓故事的深度可以有比較劇情化的發展。

而《超人特攻隊2》的道德詮釋，卻幾乎退化到迪士尼的水準，全片無一死亡。而超能先生的困境也從第一集裡面，面臨失業、被公眾排斥的屈辱，簡化到一種「一切都沒什麼大不了，反正事情都會順利」的安全狀況。這可是遠比格林童話裡面充滿死亡與危機暗示的教育意義來得淺薄。

從Bradley Bird的處理來看，有很多可以強化的點，全部被他輕易處理。不管是英雄們要如何被社會重新接納，超能先生對自己太太鋒頭蓋過自己的妒忌，或是光看電影開場就可以猜到的大魔頭的身分，所有的細節的縱深都不足。畫面跟角色的情境處理得很細膩，但營造出來的戲劇衝突卻極淺。

像大魔頭艾芙琳催眠送披薩的小弟，隱藏自己的身分，本來就大可以設計成讓披薩小弟身亡，然後讓彈力女超人陷入更大的道德危機。或者是讓後來被操控的英雄死在超能一家的手上，造成更大的情境衝突。但本片都沒有做。

結果就是把《超人特攻隊2》搞成米老鼠式的溫馨冒險故事。這也是不少影評提到的，本片好看歸好看，但故事實在只是「前作的衍生品」，了無新意，甚至是一大退步。

並不是說溫馨不死人就不能拍出傑作。2017年皮克斯推出的《可可夜總會》，就在只有一個角色死亡的情況下，把墨西哥亡者節玩得淋漓盡致，令人飆淚。

如果皮克斯要把成功的首部電影推出續作，實在應該考量到：即使觀眾對於首作皆愛得發狂並期待續集，但他們的電影傳統其實非常不適合狗尾續貂。像《怪獸大學》的魅力已然不如前作《怪獸電力公司》，而《超人特攻隊2》表現上卻顯得更差。

於明年上映的《玩具總動員4》如果再不出現巴斯光年的危機，或其他玩具因為被玩壞而死的情境，再次逃避死亡議題的話，那《玩具總動員4》勢必重蹈《超人特攻隊2》的覆轍，成為票房超高，但令人失望的續作。

延伸閱讀：《以動物為鏡》：那些迪士尼動畫和米老鼠（沒有）告訴我們的事

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航