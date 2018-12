現代雞人手記：在我們長成雞以後，變成烤雞以前

文:施櫻琇

某天回到嘉義鄉下老家,到附近的鄰居家串門子聊天,其中一戶是養雞的阿婆,我也順便去和雞寮裡的雞串門子。

雞寮裡上千隻的雞「生活」在一格格的鐵架上,那些鐵格正好是牠們(縮起翅膀)身體的大小,牠們齊聲發出「嗯~」、「唔~」巨大的低鳴,不是清脆的咕咕聲,大多在啄食面前的飼料,每一隻雞都異常的臃腫。鐵架旁有個木架,雞下的蛋會掉到木架上,阿婆每天的工作就是去撿蛋、放飼料、檢查雞隻的健康,狹窄擁擠的空間充滿雞毛和壓迫感,我通常待不到十分鐘就會離開。

這些雞從來沒有好好地伸展開牠們的翅膀,不知道原來自己可以低飛跑跳,不曉得天空有多麼清朗,微風有多麼舒爽……生來就是接受餵養,只為了產蛋產肉,整個生產線就是生活的全部。我們每天準時上下床趕搭著電車電梯上下班,如同上了生產線上的雞列隊前進,貢獻勞動只為了生存溫飽…… 只是人比雞更幸運一些,人偶有休假日,可以到郊野走走或耍廢,可以看看所謂外面的世界,可以賦予工作意義…… 只是最終得再回到生產線上。

在驟變的環境,勢必有著不同以往的眾生相,進而衍生出前所未有的「人和周遭事物的關係」,以下簡單聊聊「人與自然」、「人與社會」、「人與人」、「人與自我」、「人與生產物」五個面向的影響。

除了窮鄉僻壤,其他地區的人大多從事二三級產業的室內工作(例如工廠、服務業、辦公職員….),沒工作的也幾乎是宅在室內吹空調(例如自由業、學生、家庭主婦….) 理所當然地在平日陽光普照的時刻沒多少人在室外的。

以本人的生活圈來看,一半以上的人只有在通勤時間(和少數的休息時間)日曬,望見未遮蔽的天空,加上這幾年空氣品質惡化,原本晚上會出外運動的少數人也紛紛往健身房去了。我們的活動愈來愈和自然界脫節,感受的是冰冷的牆而不是溫熱的陽光,吸入的是空調吹出的悶濕空氣而不是清爽的風…..不只如此,從前眷養在庭院或放養在住家周圍的動植物,現今一一跟著人類一起宅進室內(貓狗也開始吹冷氣、溫室種植興起),形成另類大遷徙。愈來愈多的訊息指出日照會影響身體健康以及心理狀態,於是戶外活動也漸漸的流行起來。追隨流行偶而去參加路跑、郊遊、單車…. 也不表示真正地生活在大自然裡了。

另一方面,我們生活的空間愈來愈侷限愈來愈多隔離,絕少機會直接接觸其他動植物。俗語說「沒吃過豬肉也該看過豬走路」現在應改成「吃過豬肉但沒看過豬走路」。少了心理連結,間接導致人們對於迫害動物事件無感,對於自然環境惡化無感,更遑論同理心。那些環保、動保、護樹…等等團體的影響力是極其有限的,除非讓人們與這些自然環境產生更多的直接關聯,否則就像發生在遙遠國度的事,和我們有什麼關係呢?

在國家地理(National Geographic) 雜誌曾經報導一名奇人,他花了50年造訪了世界上所有(196個)國家。採訪者問到:「在五十年的旅行中,你觀察到最大的改變有哪些?」他回答:「我看到最大的改變是,要進行這種旅程困難多了。我們在1965到66年環遊世界時就覺得,儘管道路狀況比較好,開的又是四輪傳動車,但我們要穿越中國比馬可波羅當年還難。在接下來的五十年當中,情況又變得更壞了。假設你要沿著我們當年的行車路線走好了,我不覺得你今天可以活著離開敘利亞或伊拉克,因為有伊斯蘭國(ISIS)。我也不覺得你可以從阿富汗全身而退。更別提葉門,那裡已經被胡塞(Houthis)武裝組織把持了。南蘇丹是世界上最新獨立的國家,我本來很看好它,但它也正迅速陷入混亂毀滅。索馬利亞的情況仍是一觸即發。外面的世界滿恐怖的。」(在此節錄其中一段)

即使人們早已邁入全球化、民族融合、文化交流、遷居移民時代,但人們的心理遠遠跟不上身體和社會的變化。先不論國與國區與區之間的邊界愈來愈嚴格管控,族群與族群之間的心理界線是最難消弭的。這種因為歷史背景、生活文化不同造成的族群分化自古便存在著,然而現在有了網路社群的催化,少部分的人們能夠開放包容多元文化,但大部分反倒是更加排外分化,小至形成厚重的同溫層,大至形成極端民粹主義。

在〈同溫層裡又暖又舒服,為什麼要刻意讓自己「認知失調」?〉一文裡說明了,為何「大部分的人願意花更多的時間在與自己立場相同的言論,並與之互動,而不是花更多的時間,去傾聽跟了解與自己不同的,或是對立的言論。」這樣封閉的人以類聚,讓人們在同溫層裡緊密地相互取暖,同時也離其它群體更加遙遠。由眾多人形成的大社會愈加分化、破碎,產生隔閡、敵意,人看到的不再是一個完整的社會全貌,只是雜亂的局部碎片。

And in the naked light I saw

在裸燈清晰的照亮中我看見

Ten thousand people, maybe more.

上萬的人們,或許還不止

People talking without speaking,

他們交談著卻沒有真正說話

People hearing without listening,

他們聽到聲音卻沒有真正傾聽

People writing songs that voices never share

他們寫著一些沒有傳達任何心聲的歌曲

And no one dared disturb the sound of silence.

而也沒有人敢去驚擾沈默之聲 ——((Sound of Silence寂靜之聲))