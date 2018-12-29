《橫山家之味》10週年：作為是枝裕和家庭電影的開端

2018年步入尾聲，迎接新年之前，筆者希望藉此機會重温《橫山家之味》這部2008年上映的電影。大約半年前，筆者曾經分享過對是枝裕和最新作品《小偷家族》的一些想法。之後得知樹木希林離世的消息後，又撰文簡略回顧過這位國民母親的生平。這種時候重温這部作品份外感觸。

《橫山家之味》算是是枝裕和以家庭為主題的作品中最早而又最出色的一部，非常值得大家細味。《橫山家之味》是導演是枝裕和為了記念離世的母親而拍。故事講述就在哥哥忌日15週年當天，橫山良多（阿部寬 飾）帶同妻兒回娘家留宿。就在這個看似平凡的一天，良多一家與父親恭平（原田芳雄 飾）、母親淑子（樹木希林 飾）及姊妹千奈美（YOU 飾）一家道出各自一直壓抑的感受及想法。

若然要粗疏地將是枝裕和電影分類，可以分成兩類。第一類以探討某種特定議題為主軸，例如《幻之光》、《下一站，天國》探討死亡，《這麼...遠，那麼近》以真理教及沙林毒氣事件為主軸，《無人知曉的夏日清晨》被遺棄的兒童，《花之武者》的反武士精神，《空氣人形》的生存意義，《奇蹟》的童真與夢想，《第三次殺人》的何謂真相。另一類則是以家庭議題為主軸，例如《橫山家之味》、《我的意外爸爸》、《海街日記》、《比海還深》、《小偷家族》。

這種分類粗疏在於只就主軸的意義下區分，稍不留神可能成為幼稚的分類。「死亡」根本在所有是枝裕和的作品均有出現，不是《幻之光》、《下一站，天國》的專利。我們也不可能忽視「家庭」對《無人知曉的夏日清晨》及《奇蹟》?孩子的影響。然而，這兩種分類卻又明確地浮現於作品之間。所以請容讓筆者暫時這樣區分，再慢慢展現出為何《橫山家之味》為《我的意外爸爸》、《海街日記》、《比海還深》、《小偷家族》等電影定下了一個是枝裕和式家庭電影的基調。

——（小心劇透）——

一切由「一步一步」說起

其實《橫山家之味》這個中文譯名未能點出導演原意所在。這部電影的日文原名為「歩いても歩いても」，勉強可以譯為「走著走著」的意思。筆者見過《步履不停》的中文譯名，算是比較貼近原意。然而這個譯名只譯到「步」，卻帶來「匆忙緊急」的感覺，故與原意比較樸素的感覺有點差距。英文譯名則是Still Walking，算是不錯的譯名。《橫山家之味》的「味」或許要表達出故事中橫山家齊聚一堂各自伴隨著不同情緒，加上電影前半段有時設置各種居家小菜的特寫鏡頭，例如炸玉米餅，故令人想到舌頭上的「味」。若然如此，《橫山家之味》的譯法始終未能貼近原意。

另外，導演以「歩いても歩いても」作為電影名字其實有另一種意義。就在電影中段，淑子要求兒子良多播放一隻自己最珍惜的黑膠唱片（01:07:50），正是一首名為ブルーライト・ヨコハマ（直譯：藍色燈光的橫濱）的老歌。副歌的頭一句正是「歩いても歩いても」，電影同時特寫淑子唸著這句歌詞的表情（01:08:45）。雖然老歌彌漫著一種在橫濱藍燈下幸福地散步的意境，與本電影不大相關。淑子卻在下一段戲交代了這首歌對她的意義，筆者為此暫時按下不表。看來是枝裕和將作品取名為「歩いても 歩いても」所花的心思比我們想像中更耐人尋味。

平凡事物的特殊意義

到底《橫山家之味》為之後幾部是枝家庭電影設下怎樣的基調？眾所皆知，是枝裕和擅於以平白寫實的方式，細緻地描述家庭成員之間的互動。是枝往往能夠通過劇情的推進為演員的一個眼神、一個舉動，或一件小物件注入生命。《橫山家之味》中有一條長長的石樓梯出現過幾次。這條樓梯的出現當然不只是捕捉了角色一步一步經過時的情況，而且形象化地捕捉了「歩いても 歩いても」這個片名的意義。隨著不同角色踏樓梯時不同的情況，去表現「一步一步」對於他們各自的意義。

打趣地說，他們踏的不只是樓梯，而是人生的步伐。對於40歲的良多，這是沉重而複雜的步伐。自從哥哥在15年前不惜犧牲性命去迎救一個少年，良多就背負承繼父業成為醫生的壓力。可是良多成為了油畫復修人員，從此父子關係破裂。哥哥當年救了的男生現已大學畢業後出來社會工作，卻是個笨重而毫不上進的人。當他如每年慣常地探訪横山家後，良多和父親吵了一場（58:30-01:00:30）。父親說：「為了這種廢物的性命，為什麼要犧牲我兒子？」，良多回應：「醫生有這麼偉大嗎？大哥要是還活著，現在也不見得有出息」。

另一邊，母親一直不滿良多娶了個帶著兒子的寡婦為妻。良多沉重的步伐下，表面對父母極不耐煩，其實一直深愛著父母。當電影早段，良多到浴室去開冷水浸著西瓜時，他留意到身旁多了一個鐵造的把手。他不禁捉住把手一陣子，想必忽然發現父母的衰老。良多在片末亦暗自將撕裂了的、寫著「我長大要當醫生」的作文重新以膠紙修補。

電影的開頭及尾段各自有一場戲交代72歲的父親恭平走這條樓梯時的情況。父親右手持著拐杖，慢慢地踏步。雖然父親一臉嚴肅，心底卻是個和善的人。散步前友善地與鄰居問安，一嗅到炸玉米餅的香味就走到桌前偷吃，又主動地與偷走到自己醫務所辦工室的良多兒子聊天，之後更輕易說出自己決心從醫的往事。

雖然失去長子的悲痛揮之不去，每次和良多獨處時也只有幾句話，心底暗自還是會著緊良多的事。片尾父親與良多及其小兒散步到橫須賀海邊時，不禁放下神傷、微笑地說要帶他們看一場足球賽。良多的母親淑子在電影中沒有像兒子或丈夫般時常走這條石梯。然而，導演仍然要她一步一步地走，與次子一起走在往返掃墓的斜坡上。淑子的步伐走上來有點吃力，就像她自己形容「每年爬這山都變得更加艱難」，卻又明顯比丈夫走得更有活力。淑子與次子在掃墓後走下坡回家時，才首次有短暫的獨處時光（52:30-55:07）。淑子立即向次子吐苦水，表明自己其實不願意與女兒一家四口同住，老來還要重新適應與外人（指女婿及其子女）生活是一件苦事。

聚散離合的家庭關係

是枝裕和善於平淡地逐步剖析角色的心理，通過突顯角色各自內心與實際表現的差別，從而刻畫家庭成員之間的異同及聚散。恭平及淑子明顯對離世的長子念念不忘，然而，他們同樣非常著緊次子良多的事，只是他們著緊的重點不盡相同。「這是他的人生，我不會干預。」恭平說完這話，卻又禁不住問及次子的生活近況。恭平在意次子能否成為個頂天立地的男人，能夠養妻活兒。相比之下，淑子總是形容丈夫只是個「村落大夫」，不是什麼名醫。另一方面，淑子總是介懷次子娶了個寡婦，又養一個沒有橫山家血緣的孩子。相比之下，恭平卻毫不在乎這些問題，又多次友善地跟寡婦或其小孩聊天，視他們為橫山家的一份子。

面對父母，良多如何自處呢？在父母歡送下，良多坐上橫須賀回東京的公車離開。他這才想起一直和母親都忘記了的一個相撲選手名字，他不以為然說了句：「每次都像這樣遲了一步」（01:42:25）。之後鏡頭一轉，良多自白：「3年後父親忽然過世，我一直沒有跟他入場看足球賽。母親追隨在父親之後走了，我沒實現她想坐車的夢想」。通過電影最後一場戲，我們知道之後良多再次回到老家掃墓，站在父母和哥哥墓前的已經是個身穿高檔白西裝（或許是他在事業上努力打拼的成果）、有親生女兒、有輛私家車的良多。但這一切總是遲了一步。

面對是枝裕和平白而細膩的刻畫，令人想到人生中為何總有些遺憾看似難以避免，實際上我們早一步立定決心就能夠避免。這一步是有多難走呢？事實上，送別良多後，淑子跟良多同時想起那個相撲選手名字。丈夫問她什麼事，淑子回應：「算了，反正不重要」。

其實父母故然對兒子有一定的期望或願望，然而相比這些，父母只想兒子健康而愉快地生活。良多故然不知道母親同時也想起那個名字，他更不知道父母無法實現的願望不會是遺憾，只是一種對兒子的祝福，令兒子帶著祝福一步一步走往後的路。

若然大家再次觀賞是枝式家庭電影時，不妨留意一下這些由《橫山家之味》這作品開始悉心設置的基調。你會發現是枝裕和的作品比印象中更動人、更細膩。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎