【2018能源回顧】從深澳到觀塘，公投到核電除役：2019你該關注什麼？

文字：黃筱歡｜插圖：吳念芯

2018年，台灣經歷了劇烈的能源政策轉型過程，加上適逢「選舉年」，搭上公投綁大選的熱潮，有許多重大「髮夾彎」的事件發生。究竟過去一年發生了多少大小事，又會對未來的一年有哪些影響呢？《關鍵評論網》為你整理了年度6大回顧，一起來看看吧！

進入正題之前，我們先來溫習一下台灣的能源配比。截至今年10月為止，台灣的電力結構是這樣的：

不過今年，台灣發生了不少事……

今年3月14日深夜，在經歷激烈攻防後，位於新北市的「深澳燃煤電廠案」以1票之差闖關通過環評，而投下關鍵票的，還是當時的環保署副署長詹順貴，引發外界譁然。

為了加速發展再生能源，今年4月和6月，經濟部分別以「遴選」和「競標」2階段，分配完畢離岸風電的開發門票。

第一階段共有10個風場入選，獲得每度電5.8元「保證收購價」，但必須承諾和國內業者合作，機組零件等必須是「台灣製造」，讓風電技術留在台灣。

第二階段則由開發商以「競價」的方式，讓4個風場以每度電2.2元 - 2.5元的價格決標。

今年3月與10月，環保署也陸續通過深澳電廠、觀塘「第三天然氣接收站」開發案，因為衝擊生態，受到外界阻擋。不過深澳燃煤電廠停建之後，台灣未來將更加依賴天然氣發電。2025年天然氣原本發電占比是50%，經濟部預計會再更高，燃煤則略低於原訂的30%。

而今年下半年最重要的事，莫過於公投綁大選，10大公投案中，也有2個攸關台灣的能源政策。

這樣的公投結果，給了政府一個能源政策的難題：如何在「非核家園」目標之下，同時做到每年減少1%的火力發電量？而沒有2025年的廢核期限，3座核電廠是否延長使用、還沒蓋完的核四是否繼續重啟？都被重新列入考慮。

1978年開始運轉，核一廠1號機在今年12月5日執照到期，依法進入停機階段。但因為還沒有地方可以貯放用過的燃料棒，核一廠目前仍無法除役。

另外，原本聲勢看好的再生能源，也在年底面臨重大的反撲。

為了鼓勵再生能源發展，經濟部每年委託台經院計算「躉購費率」，以優於其他能源發電的價錢，向再生能源業者買電。不過經濟部年底預告的2019年費率，卻比去年大跌了13％，甚至有來台投資的開發商考慮撤資，經濟部則承諾將重新檢討計算方式。

雖然走過這麼多峰迴路轉，今年還是有好消息的！

2019全新的一年，台灣的能源施政將如何開展？《關鍵評論網》也將持續與你一同關注！

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核稿編輯：羊正鈺