真正的人生勝利組？——讀《最後的秘境 東京藝大》

文︰R

在香港，大學學科大致有兩種分類。

第一種固然是以學科的性質來分，例如文科、理科、商科等；第二種也是較受歡迎的一種，則是「神科」和「乞食科」之分。乞食者，畢業後沒有「錢途」也，大部分文理學科也可歸類於此；相對來說，神科當然是指那些一畢業就「贏在起薪線」的學科，如法律、精算、醫科、商業等。在香港這個買房等於勝利的社會裏，也難怪它們被放上神桌。

如果文學和物理是乞食科，那麼藝術和音樂應該是乞食科之中的超級乞食科。畫畫「沒有用」、玩戲劇「太不切實際」、做音樂「餓肚子」……這些當興趣也算了，如果要專職攻讀，甚至成為職業的話，應該會換來姨媽姑姐的好言相勸：「讀這個可是會沒飯吃！」

在彼邦的日本，情況也好不到哪裡去。根據東京藝術大學的數據，2015年486名畢業生當中，進入公司就職的只有48人，每年的比例都不足一成，其餘不是升學就是「下落不明」，甚至有自己學生也有感母校像「廢人製造大學」，不折不扣的廢青集中地。

不過實情又是怎樣的？

《最後的秘境東京藝大：天才們的渾沌日常》作者二宮敦人的太太是東京藝大雕刻系的學生，因為太太有著各種令人費解的行為，如往自己身上黏滿宣紙來倒模，以製作自己的雕像，於是決定深入藝大，看看這群藝術和音樂學生究竟在做甚麼。

二宮敦人拜訪了幾乎所有學系，訪問這些學系真正讀甚麼，學生們的日常又是如何。一如所料，他遇上各種奇人奇事：發明機械寫字人偶的「東洋愛迪生」、吹口哨世界冠軍、把胸罩當面具扮演「胸罩女超人」到處走的油畫系學生……這群人既在認真創作，也在認真地玩。玩到盡頭就是型。

你以為這堆真文青一定非常熱血，夢想當飯食，出乎意料地，他們卻是非常腳踏實地的一群人。每當被問到「為甚麼要做這個」，這些怪人們都只是淡淡然說「喜歡做東西的時光」、「沒有特別熱愛，只覺得非做不可」。他們不是想要別人的認同，也不是追求甚麼可以量化的成就，只是身上流著一種「我要做下去」的血液。

真正的熱愛不是一腔熊熊熱情，而是專注和持之以恆。

能找到自己真正喜歡的，並一頭栽進去，不問代價和回報，是多少人追求不了的夢想。如果這樣想，大概東京藝大的這群怪人，才是真正的人生勝利組吧？

《最後的秘境 東京藝大：天才們的渾沌日常》

作者： 二宮敦人

譯者： 陳妍雯

出版社：悅知文化

本文獲授權轉載，原文見蜂鳥出版網站。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎