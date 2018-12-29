中國追星族心態——「因為我欣賞你，你才是現在的你」

文：陳月慧 圖：香港電台

大家還記得2018年中國哪些娛樂文化節目最受矚目嗎？繼續賣清宮劇的有《延禧攻略》和《如懿傳》，要青春偶像的有《創造101》和《偶像練習生》，其中《偶像練習生》不只點擊率高以億計，吸金量也十分驚人，造就一群青春、帥氣、以韓風打扮唱跳「RAP」的「小哥哥」冒起，網上平台和廣告贊助商豬籠入水，專門培訓練習生的經理人公司也如雨後春筍，令中國興起一股本土偶像熱潮，甚至有中國傳媒形容，2018年是「中國偶像元年」。

Next七位成員在偶像熱潮下成團、推出單曲、拍攝廣告、電視節目等，工作源源不絕。

喜歡偶像，不是嘴巴上說說就足夠，還要以行動表示。在偶像選秀節目播出幾個月間，許多追捧偶像的粉絲，不只為偶像晉級花盡心機和時間，還大灑金錢甚至出賣自己的腸胃。從中國社交網站微博觀察所得，首先要購買網上平台帳戶以收看節目，並獲得投票機會，持有帳戶越多，投票機會越多，達至一人不只一票。然後，就是購買廣告贊助商生產的飲品，有粉絲表示為了讓心愛的「小哥哥」高踞榜首，買下一箱箱飲品，多買多票，喝得肚子脹鼓鼓，為了支持偶像，已經不管倒進去的水是甚麼味道。

已經是2018年，偶像、明星、藝人還有這個魔力，使年輕人如此投入嗎？研究中國青年議題的學者、對外經貿大學教授廉思分析，中國年輕人追捧偶像的心態是「不是因為你好，我才喜歡你，而是因為我欣賞你，你才是現在的你」。廉思認為，中國年輕人無從參與社會進程，在社會各個環節中，投票、選擇、否決等權利，都不在他們手中，但他們在「養成」偶像的過程中，發現自己的權力，可以為偶像評分、決定他們的去留、幫助他們晉級、影響他們的表現，甚至左右經理人公司的決策，這些粉絲彷彿站在聚光燈之下，也受到關注、肯定、認同和尊重。

朱正廷是Next的隊長，加入男團前在南韓受訓四年，他形容練習生涯是不堪回首。但練習生涯使朱正廷在鏡頭前的舉手投足都十分純熟，充滿自信。

打開中國社交網站微博，看看粉絲在經紀公司或偶像帳戶下的留言，會發現時下中國粉絲與偶像的互動，不再是傳統那樣偶像單方面給予訊息，粉絲只能被動等待和接收，粉絲對偶像拍的照片、跳的舞步、擺的姿勢等，都會主動給予意見甚至批評，而重點是偶像都十分留意並且在意，我們採訪的其中一位偶像、男團Awaken-F的隊長韓沐伯就直接說，「我們做的事情就是專門針對粉絲，你們喜歡甚麼我們就做甚麼，如果你們不喜歡，下次我們就不做了。」部分粉絲更會直接在經理人公司老闆的帳戶下留言，要求公司增加製作偶像短片和增加自己心儀團員的曝光率等等。由於粉絲的話語權比以往大，有經理人公司老闆表示，每天都會抽時間細閱粉絲留言，甚至在制訂宣傳策略時納入粉絲的建議。

偶像練習生成為偶像前，要過艱苦訓練和嚴格篩選。

這股中國本土偶像熱潮，除了反映粉絲對自身權力的認知外，亦顯示個人想做偶像，不再如過去那麼困難，要做偶像，不一定要由星探、唱片公司、經理人公司、娛樂大亨等賦予權力，每個人都可以自己做偶像。正因為粉絲與偶像的互動主要來自網上，利用網上平台來達致成名的門檻降低，現在真的如普普藝術家Andy Warhol所言，「每個人都可以成名十五分鐘」甚至更長時間，只是本土偶像多如繁星，要脫穎而出，長駐粉絲心中，恐怕並不容易。

（文章標題為本網編輯所擬，原標題為「2018中國偶像元年」）

節目簡介：

一連五集的《中國故事IV》，透過中國一個個小人物的遭遇，呈現改革開放四十年後中國翻天覆地的變遷。節目逢星期五晚上9時30分在港台電視31、31A播映，本集於1月4日播出。港台網站tv.rthk.hk及流動程式 RTHK Screen將同步直播及提供網上重溫。

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責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎