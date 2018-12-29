噪音、漏水又用電過載：新北市套房要改隔間，2019年起需經「樓下同意」

為了節省空間，有房東業主會將房間隔成多間套房，以便出租。然而這樣的做法，也造成用電過載、頂樓或陽台加蓋違建、房屋構造受破壞等隱憂，甚至導致樓下住戶漏水及噪音問題。新北市政府今（29）日公告，明（2019）年元旦起，如果要裝修成隔多間套房，不僅要依法提出申請，也要得到樓下住戶同意。

《蘋果日報》報導，許多北漂族選擇到租金較北市便宜的新北市租屋，部分投資客更喜歡買屋後隔成多間出租套房，以獲取更大利益。近來新北市政府核發套房施工許可證，每月平均約21件。

為此，新北市政府公佈，自2019年1月1日起，隔間套房動工前，除了依規定申請室內裝修，還需取得裝修層「直下層」屋主許可同意書，若房東未施行，將處以6至30萬罰鍰。

《聯合報》報導，新北市工務局建照科長蘇志民表示，當然對房東而言會多一道程序，但要將心比心，住戶與直下層中間的樓板是要共同來維護，「我的地板，是別人的天花板」，不僅裝修時的噪音，會造成他人的不便，甚至隔間做出租套房後，進出的人士也會變得複雜，今年目前為止已收過942件投訴。

《中央社》報導，工務局表示，改裝多間套房屋主必須檢附直下層住戶所有權人同意書，若為同一所有權者，則必須出具建築物權利證明文件。

也就是說，如果4樓38號要裝修，就得取得3樓38號所有權人的同意書。但裝修案地址如果位於1樓，且其直下層非供住宅使用者，則不受此限。

工務局說明，部分屋主將自家住宅裝修成多間套房出租，此行為已涉及建築物構造變更，例如設置分隔牆可能造成建築物結構體破壞；增設浴廁將使既有公寓大廈污水排水系統負擔加重；增設插座可能超出原先設計的電力系統負荷，造成潛在公共危險。

工務局表示，為遏止不肖房東搭蓋違建出租套房牟利，防範潛藏的災害風險，違章拆除大隊於2015年成立頂樓違建出租套房專案加強執行，截至2018年11月底止，已專案拆除1679案，目前仍在持續進行中。

《蘋果日報》報導，新北市元旦新制「套房隔間」須經樓下屋主同意，是借鏡台北市府及桃園市府。不過6都的台中、高雄市政府，目前尚無打算跟進。

高雄市工務局副局長黃志明表示，若需要樓下住戶同意，可能出現索取費用、甚至獅子大開口的糾紛，且根據現行的建築法規，建物改為套房等變更設計，本來就需要接受審查，才能重新取得使用執照，此外也必須由建築師提出承重對於結構無虞的證明，高市府認為不需要另外增設單行法規規範。

台中市都發局使用管理科林股長則表示，目前台中未討論此單行法規，因為自家裝修需要樓下同意，等於挑戰對自家私有財產使用限制，執行上恐怕相對具爭議，但是這類裝修許可證的附帶條件，屬於地方政府權限，之後會再觀察實行成效如何，內部才會討論。

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核稿編輯：羊正鈺