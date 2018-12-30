《一步之遙》：刻意用姜文式趣味惡搞，諷刺中國人盲目的「民國熱」

（本文略有爆雷，請斟酌閱讀）

姜文的《一步之遙》是難以定義的電影，要說好，電影裡有很多精彩的部分，要說爛，全片其實就是個爛片。

姜文對於中國北洋政府時期似乎特別著迷，他的《讓子彈飛》、《一步之遙》、《邪不壓正》分別改編自馬識途的小說《夜譚十記》中的《盜官記》、1920年上海「閻瑞生殺害花國總理案」、張北海小說《俠隱》，組成「北洋三部曲」。

《一步之遙》的故事情節非常簡單，就是由姜文飾演的馬走日，開車載他的愛人完顏英出遊，因兩人吸食鴉片，出車禍之後完顏英身亡，馬走日被冤枉劫財害命，然後展開逃亡和被追殺的過程。

有別於《讓子彈飛》講究電影敘事的完整性，《一步之遙》在動機單純的社會案件裡，放大了每一個轉折，以混亂破裂的敘事，去講馬走日搞假選舉、逃亡、追殺、身亡的故事。

由於《讓子彈飛》的盜官頂替，影射了中國人民的文化價值觀與官場政治，被許多觀者認為對中共官場的腐敗有偌大諷刺，《一步之遙》也被認為其中帶有政治嘲諷的隱喻，但我認為並非如此。

如果要去抓《一步之遙》可能的政治或道德意識上的諷刺，通常會從開場那漫長無比的「花域選舉」（選美大賽）下手。開場馬走日跟法租界警官項飛田為了替軍閥兒子起前舉辦的花域競選，集合七十二國家兩萬多名選手，角逐「花域總統」。主持的台詞極其政治：「上海各國租界全部加入主辦地的爭奪！」「不是我們選擇了花域，而是花域選擇了我們！」「今天歷史被我們選擇，今天我們也被歷史選擇著！」

花域一如淪為列強經濟殖民地的中國，在各國逐鹿中原時，最後卻由馬走日內訂好的中國代表完顏英選得總統。這在暗示中國的好東西，最後還是由自己人瓜分。而得到完顏英所愛的馬走日卻把事情搞砸，並且為此落難。完顏英在暗示的可能是那個理想的民主中國，而從項飛田到軍閥的兒子，包括時不時介入的女性角色，都在暗示馬走日（象徵中國老百姓）的命運被各方政治勢力左右，最後落得死亡才是解脫的下場。

花域選舉宣告的場景調度，被認為跟毛澤東等中共領袖建立共產中國的歷史影像有雷同之處，所以上面的意涵被認為在諷刺中國共產黨。不過因為敘事的混亂，其實根本就沒辦法把每一個角色的意涵進行確認。

因為不管是軍閥武大帥、愛上馬走日的武六或居心不良的項飛田，人物的性格都有正有反，無法單純地簡化為各種象徵，但如果不理會故事怎麼走，從電影場景調度上的混亂，反而可以看出姜文的用意。

《一步之遙》有好幾個關鍵場景被刻意搞亂。首先是開場花域競選的才藝表演，金碧輝煌的奢華場景，其實拍出中國電影有史以來最好的歌舞場景。而馬走日跟完顏英大談戀愛與飛車追月的誇張場面無聊至極，更是與姜文平素寫實冷冽的電影風格有極大差異。

而片尾馬走日飛車逃亡到最後被槍斃的過程，畫面也完全跟陳凱歌的《無極》一樣亂成一團，遠遠沒有《讓子彈飛》的社會寫實帶點詼諧的成分，幾乎就像周星馳電影語言一樣惡搞，但又沒有按照喜劇笑點鋪陳。

這些關鍵場景，原本應該要成為政治諷刺的樞紐，卻全部被惡搞，表示姜文在本片無意嘲諷政治，但這反而透漏了他的其他動機。最明顯的是姜文在對話中下了功夫，用了許多純粹只是為了搞笑的文字雙關語與橋段來醜化事物。

例如開場模仿電影《教父》的黑道文化，把原本具有社會人物深度的美國黑幫道義，醜陋為洗錢跟自吹自擂的大話；或把上海領先當時中國的現代性加以醜化：西洋婚禮的誓詞「I Do」被影射為拉屎，新中國的健身操也被當作呼攏武大帥的道具。

這些全都在諷刺所謂新中國的美好，而這個諷刺反而表示姜文對於新中國所象徵的事物不屑一顧，甚至有拉下神壇的意味。

姜文在《讓子彈飛》裡有對於政治鬥爭的諷刺，而在《一步之遙》中，他則是諷刺中國人對於現代性的盲目追求。民國時期正是中國人拋棄清帝國文明，真正迎接西方思想文化的時代。片中對於五四運動的領袖之一胡適也有嘲諷。姜文在諷刺的是中國人並未改變那落後無知的盲從心態，所有好的東西引進中國就會被濫用誤用。

也所以開場那西方舞者絢麗無匹的歌舞場景是片中最美好的部分，堪稱中國影史的經典畫面。結果一個連上台都沒有的完顏英，就隨便比下了最好的事物拿到總統大位。後面所有人物的登場與處理，全都在上海華麗的現代化背景下，進行農村式的小爭小鬥。姜文要諷刺的正是近幾年中國突然興起的一陣「民國熱」。

在文革之後，中國人失去了把中國文化精髓傳承下來，並隨時代演進的階段。中國的文明人不是直接承襲西方的先進事物，就是設法重構舊的文明精華，目的是讓中國人看起來有「品味」，但反而弄得四不像。而《一步之遙》就是在藉著一個無聊的情殺案，來諷刺這個欲求。

所以那些破壞敘事的誇張畫面，整個把電影搞爛。這個爛的狀況，甚至是三流導演才有的水準。對一個拍出《陽光燦爛的日子》與《讓子彈飛》等好片的導演來說，實在難以想像。但如果去看電影畫面的細節，除了反現實的誇張部分，不管是歌舞或默片的處理，都可看出精湛之處，表示姜文是刻意為之。

姜文把電影搞成這樣，許多論者認為跟中國的審查制度有關。但他不是不懂中國的電影審查的點，這樣拍其實就是為了嘲諷觀眾，嘲諷整個時代，然後自嘲。

反正拍成這樣也一定會有基本的票房保證，也一定會有穿鑿附會的人給他加上政治解釋，那他乾脆就玩得過癮。

《一步之遙》上片後，姜文接受媒體採訪，記者問他對民國的想法，他說了段話：

風花雪月和才子佳人那都是傳說，民國其實沒那麼了不起。不過是一個半髒、半臭、半殖民地的社會，整個國家的GDP是很低的，國軍也穿著草鞋，我真想不通哪裡有任何理由讓我們對那個社會保持著一絲留戀。那時候的知識界也不高明，確實有些新的探索，但整體而言都還是幼稚的。我不是說幼稚不好，只是說，把「幼稚」誇張到一種「範兒」 （編註：風格、派頭），就有點讓人覺得可笑了。 我舉一個例子，我看梁實秋的一篇文章，其中寫當時他們讀清華學校的時候，很多學生連洗澡都不願意，不是沒有條件，而是不願意，寧可讓跟班去替他們洗澡。所以，你說這民國的味道，能好聞到哪裡去呢？所以，我覺得所謂的「民國範兒」裏，一定有一些長期不梳頭的頭油味、長期不洗澡的人身上令人不愉快的體味，也許還有一點小腳味，究竟能有多牛逼呢？其實，「民國範兒」不過是讓一些淺薄的人給誤解了，那不是民國的錯，是他們自己沒想明白。

這就把姜文對於所謂「理想的中國」的概念講得清清楚楚。他沒有要迎合觀眾對文明懷舊的跟風感，也沒有特別要對政治表態什麼。《一步之遙》就是個遊戲，刻意地用姜文的趣味在惡搞，想要自娛娛人而已。作為「北洋三部曲」的第二部，姜文在嘲諷「文明」。

「民國」是個笑話，電影就看看笑笑就好。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航