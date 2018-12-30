拍出1980年代香港警匪片巔峰，《龍虎風雲》導演林嶺東過世，享壽63歲

香港電影金像獎最佳導演林嶺東29日下午在香港自宅暴斃身亡，享壽63歲。林嶺東曾拍攝「風雲」三部曲：《龍虎風雲》、《監獄風雲》和《學校風雲》而聲名大噪，其中《龍虎風雲》甚至被譽為1980年代香港警匪片巔峰之作。香港影評人魏君子評價，林嶺東的電影被歸類為「暴力寫實派」，且善於鋪陳，連美國美國知名導演昆汀・塔倫提諾（Quentin Tarantino）都曾受其啟發。

《中國時報》報導，香港動作片導演林嶺東29日暴斃，據香港警方發言人表示，29日下午4點多接獲死者妻子報案，指63歲丈夫倒臥在馬鞍山西沙路自宅床上，醫護人員到場時男子已氣絕身亡，後來證實死者為香港名導林嶺東。

有消息指出，林嶺東近日因染上感冒，身體不適，29日早上起床吃完早餐後又去睡覺，妻子在下午4點多發現他還沒起床，進房查看發現林嶺東昏迷不醒，急忙報案。而林嶺東本身患有胃病與感冒，沒有看醫生，只靠吃藥跟在家休息調養。

集導演、編劇、製片人於一身，「風雲」三部曲最有名

《中央社》報導，林嶺東1955年出生於香港，祖籍廣東潮州，1973年於聖伯多祿中學畢業，然後進入無線電視藝員培訓班，1974年擔任助理製片，後於1976年任編導。他後來移民加拿大，並於約克大學修習電影，1982年回港，踏上導演之路。

林嶺東集導演、編劇、製片人於一身，擅長拍動作電影，眾多作品中，以1987年到1988年間所拍攝的「風雲」三部曲最有名，包括《龍虎風雲》、《監獄風雲》和《學校風雲》。

《星島加拿大都市網》報導，1990年代中，時值創作巔峰的林嶺東也曾嘗試到好萊塢發展，3度與動作片巨星尚格・雲頓（Jean-Claude Van Damme）合作拍攝了《極度冒險》、《複製殺人魔》及《地獄醒龍》等片。期間，也回香港執導了《高度戒備》、《極度重犯》和《目露凶光》等電影。

2003年，在他與尚格・雲頓第4度合作的《黑獄風雲》上映後，林嶺東決定放下電影專心陪伴家人，從公眾視野中消失，中間零星推出《鐵三角》、《迷城》等電影，便持續隱退。

《三立新聞網》報導，林嶺東曾共2次入圍金馬獎、4次入圍香港電影金像獎的最佳導演獎項。1988年，憑《龍虎風雲》奪得香港電影金像獎最佳導演。

《龍虎風雲》成為1980年代香港「警匪片」代表作

根據香港電影評論學會「香港影評庫」介紹，香港粵語片從1970年代初開始復甦時，「警匪片」就已經成為香港重要的類型電影。而1980年代後，警匪片開始從「單向破案」，轉變為對人性有較深刻、豐富的描寫。1987年由林嶺東導演的《龍虎風雲》正是這個時代警匪片的巔峰作品。

《龍虎風雲》講述「臥底探員」與「犯罪集團領導者」的故事，兩人從互不信任，到最後知道對方真正身份時，卻變成莫逆之交，將其中的衝突、矛盾、掙扎和無奈刻畫得淋漓盡致，且不落俗套。

警匪動作片中的「暴力寫實派」

而林嶺東的電影風格，一直被認為是「暴力寫實派」。《星島加拿大都市網》報導，香港影評人魏君子曾評價，林嶺東吳宇森同是香港警匪片的重要導演，但要論兩人的「暴力美學」，如果說吳宇森是浪漫派，那麼林嶺東就是寫實派。林嶺東更善於鋪陳，然後在最後一擊的時刻痛徹心扉、酣暢淋漓，連美國知名導演昆汀・塔倫提諾（曾拍攝《黑色追緝令》、《追殺比爾》等電影）都曾受其電影啟發。在暴力之外，林嶺東的作品又富有濃厚的人情味。

林嶺東一生拍攝約30部電影，多集中在80到90年代，自2003年之後就呈現半退休狀態，至2016年僅3部作品。2016年為了執導電影《沖天火》接受《香港01》訪問時一度感慨年紀大了，拍戲也顯得辛苦，更令他惆悵之處在於年齡漸長，再拍電影也拍不多了，「（每次）當最後一次來拍，你問我下部戲是何時，我也答不到你。」

《澎湃新聞》曾專訪林嶺東，他表示，「從我拍電影到現在，是人家告訴我，我的電影很暴力，我才知道。我每天看到的新聞、報導的戰亂啊，那些才暴力，我的電影怎麼算暴力？」

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核稿編輯：楊之瑜