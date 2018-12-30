美俄飛彈競賽、中美貿易戰，盤點2019年5大政治導火線

（中央社）全球即將揮別2018，但展望新年，包括新一輪軍備競賽蠢蠢欲動、貿易戰陰霾未散、地緣衝突、歐洲紛擾等因素，都令2019年未開局就已充滿導火線。

《彭博》（Bloomberg）整理2019年必須關注的全球政治導火線如下：

1. 美俄互相指控違反《中程飛彈條約》，可能引發新一輪軍備競賽

美國1987年與當時的蘇聯簽署《中程核飛彈條約》（INF），銷毀歐洲數千枚射程在500到5500公里間的中程核彈，這些飛彈因彈道較短而難以應付，易造成區域不穩。

《中央社》報導，2017年，美國指控俄羅斯部署違反條約的中程飛彈。2018年，無羅斯也指控美國在歐洲部署的飛彈防禦系統違約。但雙方都聲稱自己沒有違反條約。

美國總統川普今年12月4日給俄羅斯60天時限，要求拆除違反條約的飛彈，否則期限過後美國就會展開為期6個月的正式退出條約程序，時限將在2019年2月底到期。

最壞情況：美國若退出條約，俄國可能進一步在東歐鄰國部署中程飛彈，美國也已在部署自己的飛彈反制，這使得歐洲再度出現軍備競賽的可能性升高，也將引爆北約盟國內部矛盾。

2. 俄羅斯擴張在歐洲影響力，美俄關係惡化

近年，俄國干預外國選舉、致力在巴爾幹半島與前蘇聯的加盟共和國間擴張影響力，2019年俄國應該不會收手，美國也可能再祭制裁因應。先前美俄提出2019年讓兩國元首在華府舉行峰會的構想看似有觸礁可能，不過川普與普亭仍可能於明年6月在日本舉行的下一次G20峰會上碰面。

最壞情況：美俄關係惡化至公開敵對，衝擊軍備管控及目前兩國合作的各項領域。

3. 貿易戰不只中國和美國，美歐也可能引發全面貿易戰

中美貿易戰：川普與中國領導人習近平在12月G20峰會場邊達成貿易戰休兵，期限到2019年2月底，雙方屆時若無法達成協議，美國就會對2000億美元的中國貨品的加徵關稅，由10%上調至25%。

最壞狀況：明年底前美中爆發全面貿易戰，戰線並擴大到爭奪戰略主導權，破壞全球的成長與安全。

美歐貿易戰：美國商務部將在明年2月決定汽車進口會否構成國安威脅，可能讓美國在「技術上」不違反世界貿易組織（WTO）規定的狀況下，對進口車加徵關稅。屆時歐洲，尤其德國車商受傷會最重；美國與日本的貿易談判明年1月後隨時會啟動，規模可能會比美歐的協議還廣。

最壞狀況：美國對進口車加徵關稅，引發與歐洲全面貿易戰，G20將因民族主義高漲而被削弱。

WTO爭端解決機制失效：除非美國停止杯葛WTO爭端解決機構的仲裁法官任命，否則WTO的爭端解決機構在2019年12月10日，會因法官人數不足最低所需的3人，面臨停擺。

最壞狀況：世界失去貿易爭議的解決機制。

4. 中東衝突將持續：阿富汗戰事、敘利亞戰事

阿富汗訂於2019年4月20日舉行大選。美國急於抽身，以免參與阿富汗戰事進入第18個年頭，雖有助促成與塔利班叛軍的和談，但持續的軍事衝突及阿富汗軍方慘重傷亡，將使美國撤軍如往年一樣困難。

最壞狀況：美國與盟邦持續捲入阿富汗戰事

敘利亞境內的戰事肯定要在2019年進入第8個年頭，伊朗、以色列、俄羅斯、土耳其等國的部隊持續攻擊敘利亞地，看不到衝突停止的可能。《上報》報導，今年12月，美國宣布自伊朗撤兵後，伊朗在敘利亞的勢力，更可能因此趁機坐大。

最壞狀況：戰事升溫至涉及區域強權間的更大衝突，導致更多難民衝擊約旦、黎巴嫩及土耳其。

5. 歐洲紛擾：英國脫歐、歐洲會議選舉

義大利通貨膨脹赤字、西班牙經濟衰退，且可能提前大選，還有英國脫歐等，讓2019年注定是歐盟的多事之秋。

英國將於2019年3月29日脫離歐盟，但英國國會遲未能通過脫歐協議。英國央行英格蘭銀行預估，5年內英國的脫歐成本將佔英國GDP（目前為2.6兆美元）的1.5%到10.5%之間，多寡將取決於英國的脫歐方式。

最壞情況：英國出現無協議脫歐，造成英歐雙方慘痛經濟成本，並危及英國及歐盟的安全合作。

歐洲議會將於2019年5月23日到26日進行選舉，民粹勢力會否再下一城備受關注，並會牽動到10月底前下一任的歐洲央行總裁、歐盟執委會及歐洲理事會主席等選舉。

最壞狀況：民粹勢力大勝，在歐洲議會贏得足夠席次，既能讓歐洲立法程序跛腳，又能鼓舞歐洲各地的民族主義趨勢。

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核稿編輯：楊之瑜