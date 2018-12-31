葉俊榮任命管中閔的兩種猜想，就只是陰謀論嗎？

文：何明修（6年級前段班的中年大叔，目前育有一女一子。從小在繁華的西門町長大，看盡台北西區的沒落與重生，結果當教授的薪水在台北買不起房子。現在是靠研究與教學為生，任職於台大社會系）

聖誕節前夕，教育部長葉俊榮突然間召開記者會，宣佈「勉予同意」台大校長當選人管中閔上任，並且要求台大遴選委員會限期提出檢討報告。這樣突如其來的宣告，扭轉了先前民進黨對此案的立場。在前兩位部長潘文忠、吳茂昆任內，教育部認定，管中閔有未揭露的台哥大獨董身份、在政務官任內疑似違法兼職、涉及論文抄襲，因此拒發校長聘書。在葉俊榮職掌部長以來，他試圖度與台大遴選會溝通，希望能以重新選舉的第三條路來化解爭議，不過主導選舉的陳維昭等人顯然不領情，教育部與台大遴選會的僵局仍持續對峙。

在葉俊榮宣告政策大轉變之際，管案已經進入了教育部訴願與行政訴訟，監察委員也展開了調查。從今年1月，管中閔當選以來，台大校內的綠藍勢力分別向外尋求援助，媒體與政黨都捲入這項爭議。由於管中閔本人的深藍色彩，他對於各種政治議題也直言不諱，管案成為了藍營政治人物動員的指標性案件，甚至連國台辦也都為管中閔背書。也基於相同理由，親綠學者要求教育部要有骨氣，拒絕核發聘書。

管案已演變成為政治議題，由於教育部的介入，民意輿論對於民進黨是不利的。台北市長柯文哲認為民進黨卡管是「蠢蛋的決定」，最好的解套作法即是「認賠殺出」，儘快任命。柯文哲的講法與其施政一樣，都是沒有什麼原則與價值；但或許是如此，柯的觀點倒是比較貼近一般沒有明顯政黨立場的選民之看法。管案看似已經成為執政黨的政治負債，尤其是1124九合一選舉大敗之後，民進黨能及早從其泥淖中脫身，減少損失是上策。

第一個政治陰謀論即是民進黨選後的「清理戰場」。就如同選後迅速拔除北農總經理吳音寧，或是總統蔡英文在迴廊談話直接否定促轉會的錢幣去除威權象徵之提案，民進黨試圖迎合主流民意，甚至不惜違背原先所聲稱的價值。有些黨內人士甚至認為，葉俊榮是特意扮黑臉，幫民進黨在解套管案問題。這樣的陰謀論解讀看似有其根據，賴清德院長即將下台，內閣也將總辭，這個時間點是代價最小時機。

行政院與總統府在第一時間的回應是表達「錯愕」，指責葉俊榮不遵守「行政倫理」，但是對於實際問題，亦即是否應發放台大校長聘書，卻沒有明確言論。如果葉俊榮的決定是錯誤的，也是行政部門不能接受的，那麼是否應由新任教育部長撤銷發聘公文？針對這個問題，行政院祕書長的發言卻是推說是教育部職權，並且暗示「往後看不到有任何理由，會去改變這個狀況」，言下之意即是默認了這項決定。在事發後約48小時，蔡英文在臉書強調「沒有總統默許的問題」，無疑是為了撇清這樣陰謀論的傳聞，不過這篇臉書貼文也沒有提到接下來的處理方式。

有親綠媒體提到第二個陰謀論，這是葉俊榮本人的獨斷決定，也似乎是著眼於其接下來的生涯規劃。葉俊榮是台大法律系借調，隨著內閣即將改組，他也要歸建學校，在這時「安全下莊」，至少可以明哲保身。有媒體報導，國民黨立委在事先就有耳聞葉俊榮的放行決定，但是執政黨立委卻一無所知。再加上，葉俊榮在內政部長任內，對於婦聯會堅持採取談判與和解，反對直接行政裁決，結果反而被婦聯會主戰派擺了一道。懷疑葉俊榮是「綠皮藍骨」的聲浪，在深綠人士早舊廣為流傳。如果真實的情況真如葉俊榮所宣稱，核發聘書是為了台大的學生權益與台灣的高教發展，為什麼他不花時間在執政團隊說明其決定的理由與苦衷，甚至積極說服民進黨內堅持反管的人士呢？葉俊榮自已說願意「扛起十字架」，這樣的烈士形像似乎是有點太廉價了。

Photo Credit: 中央社

或許只有政黨知情人士才真正了解事情的原委，也或許這兩個流傳的陰謀論是同時成立的。無論實情如何，民進黨政府等於全盤皆輸，輸了裡子，也賠了面子。如果真的是因為敗選的戰場清理之故，必得核准管中閔上任，那就坐實了藍營的指控，卡管就是政治考慮，與程序正義無關。如果學生權益與高教發展是重要的理由，那麼為什麼沒有列入先前的考慮？先前列舉的管案重大程序瑕疵突然一夕消失，就算原先的卡管決定成為了選舉的票房毒藥，至少民進黨政府還是掌握了道德高地的優勢，在行政訴訟法庭並不是完全沒有勝算。

從卡管到插管，民進黨唾面自乾，其反對者並不會視這項決定是一表達善意的政治和解姿勢，反而是軟弱政府的投降。對於其支持者而言，民進黨等於出賣靈魂，隨波逐流。如果到了2020年，蔡英文成為台灣總統直選以來，第一位連任失敗的候選人了，民進黨在管案上的反覆與搖擺，肯定會是重要的關鍵之一。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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