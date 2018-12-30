2018年國外旅客突破1100萬，交通部拼2019年再加100萬，可能嗎？

交通部今日宣布，今年第1100萬來台觀光客今天中午現身桃園國際機場，是來自日本奈良的西川忍先生，國外來台旅客首度突破1100萬人次。代理交通部長王國材期盼明年能突破1200萬，不過，以台灣1998年以來的旅客人次來看，1年增長100萬人次，似乎有些困難。

《中央社》報導，今年第1100萬來台觀光客今天中午12時10分現身桃園國際機場，這名幸運兒是來自日本奈良的醫生西川忍（Nishikawa Shinobu）先生。

代理交通部長王國材表示，這是國外來台旅客首度突破1100萬人次大關，西川先生這次搭乘華航CI159班次自日本關西國際機場飛抵桃園機場，已經是第5次造訪台灣，一家5口預計在台停留4天，打算造訪台北和台中。

根據交通部新聞稿，西川先生表示自己是第5次來台灣，家人是第3度來台，很喜歡台灣的美食，且有朋友在台灣，此行來除帶領家人前往新北市九份、十分外，也將前往台中及日月潭，並預訂2019年前往台南、高雄。

交通部觀光局特別準備16品項台灣精品贈送給西川先生；長榮航空及中華航空也分別提供2張不限航點之國際線機票、台灣高鐵則提供3日周遊券2張共襄盛舉；另雲朗集團的君品、雲品暨花蓮美侖、台東鹿鳴、高雄寒軒和圓山等飯店也贊助住宿券。

交通部觀光局周永暉局長表示，面對亞洲鄰近各國積極引客競爭激烈的觀光環境，未來將在Tourism 2020策略下，以一年一旅遊主題的方式，全力結合各縣市政府、觀光與地方產業，2019年希望以各地小鎮引導國際旅客深入地方，體驗最在地的台灣風貌；並將營造台灣觀光發展良善循環，帶動在地經濟及周邊產業共同成長，為偏鄉與當地居民帶來更多就業機會。

而在拓展多元國際客源同時，也將兼顧台灣觀光接待能量、品質與環境容受力，以呼應全球永續觀光發展趨勢。

《中央社》報導，王國材表示，今年第4季國際、國旅觀光都有加溫現象，中央將盡全力與地方持續合作，希望明年再大幅提升台灣觀光亮度，並以突破1200萬國際觀光客為目標。

王國材表示，明年將以突破1200萬人為目標，但是綜觀台灣從1998年以來國外旅客人次，只有在2008年到2015年間，因為開放中國大陸旅客來台的關係，才可能1年增長100萬。

1998年以來，除了2003年、2004年因SARS疫情，旅客人數下跌，每年旅台人數都穩定增長約10萬～20萬，其中最大宗旅客都來自日本，其次為香港、澳門。

直到2008年開放中國大陸旅客來台，中國（含香港、澳門）飆升為第1大來源、日本退居第2，且從2008年到2015年，每年來旅台人數都穩定增長100萬左右。

但2015年開始，中國旅客雖然仍為第一大來源，但首次呈現負成長，因此造成整體旅客增加趨緩：2015年～2016年增長約25萬；2016～2017年增長約5萬；2017～2018年（以1100萬計算）增長26萬。

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核稿編輯：楊之瑜