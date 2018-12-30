不只「福建省政府」說掰掰，台灣省政府2019年也將「預算歸零」

行政院長賴清德今年6月宣布，2019年，「台灣省政府」與「福建省政府」都將正式「預算歸零」。其中，台灣省政府已於今年7月停止業務，而福建省政府將於明（31）日辦理結束業務，正式劃下句點。

台灣省政府、福建省政府分別於1945年和1949年設立，當初政府仍懷抱「反攻大陸」夢想，期待收復大陸後，將會逐步設立各省政府。

但台灣時至今日已經與中國「各自為政」超過60年，大部分台灣省政府的業務，都由中央政府執行，而福建省政府的業務，則和金門縣政府重疊。但是，兩者卻都仍保持高額的人事預算，甚至被批評為「盲腸機構」。賴清德今年6月宣布，要將省政府「去任務化」，在2019年正式「預算歸零」。

台灣省政府納入國發會

《聯合報》今年6月報導，2019年台灣省政府將「零預算」，不過，由於省府是憲政機關，非修憲不得廢除，「省政府」的名銜仍存在，因此還是會有省主席，由政務委員兼任，而台灣省諮議會，也僅任命諮議長，形同「一人機關」。

目前台灣省政府主席吳澤成表示，現有人員將移撥到行政院各單位，只留下保養維護省府房舍的基本人力，大約10人。而2019年起，台灣省政府的預算都將歸入行政院的業務預算中，不單獨編列，從明年起就看不到單本的《台灣省政府預算書》了。

《自由時報》報導，7月1日，國發會承接大部分台灣省府業務，國發會主委陳美伶表示，後續將於台灣省政府所在位置南投縣中興新村成立「中興新村活化專案辦公室」，促成當地展現新的繁榮風貌。

福建省政府的「金門馬祖聯合服務中心」移交行政院

《中央社》報導，福建省政府因應去任務化，明年起也不再編列預算，今年12月31日結束辦理業務，正式劃下句點。原由省府兼辦的「金馬聯合服務中心」業務，明年元旦起交回政院主辦。

福建省政府今（30）日發布新聞表示，省府原有職工共22人，從今年6月起開始陸續辦理優退，或移撥到中央其他駐金單位；年底則有人事主任翁正義等8人移撥至金門縣政府，最後僅餘秘書長翁明志等6人移撥至行政院，但轉派至金馬聯合服務中心繼續辦公。

《聯合報》報導，省府表示，由於人員大幅離退，金馬聯合服務中心的任務編組也將適做調整。新編組由政務委員張景森兼任中心主任、翁明志擔任執行長，下轄編制為2組，組長分由林振查及陳朝金擔任。將來如因業務增加另有人力需求，將比照台灣其他服務中心徵調中央各部會派員進駐支援。

福建省政府曾因為「戰備」，一度遷到新北市

《中國時報》報導，福建省政府1949年8月隨國軍遷駐金門，推行地方政務，並督導所屬金門和莆田、連江、羅源、長樂等縣實際轄區推行縣政，並將莆田縣屬烏坵暫歸金門縣管轄，羅源縣所屬東引島、西引島及長樂縣所屬東莒、西莒等島劃歸連江縣管轄。

1956年7月中央為適應戰時需要，統一戰地軍政指揮，實施金門、馬祖地區「戰地政務實驗辦法」，省府奉令移駐當時台北縣新店市，負責研究有關收復福建地區之重建計畫方案，及對大陸福建地區廣播、閩僑聯繫、人才儲備，不參與戰地政務工作。

1992年11月7日金馬地區戰地政務終止，實施地方自治，金門、連江縣回歸民主憲政，省府於1996年1月15日再從台北縣新店市遷回金門辦公。

福建省政府、台灣省政府大事紀

1945年10月 ►日本二戰戰敗後，中華民國政府開始管轄台灣，建立中華民國台灣省政府，範圍包含台灣全島和澎湖。 1949年8月 ►共產黨解放軍攻陷位於現在中國福建省福州市的「福建省政府」，福建省政府於是遷到由中華民國政府掌控的金門縣。 1949年12月 ►中華民國政府戰敗、遷逃台灣。 1956年6月 ►中國共產黨解放軍拿下浙江省「一江山島」，下一步準備進犯金門、馬祖。中華民國國防部在金門、馬祖成立戰地政務委員會，進行軍政一體的戰地政務體制。將「福建省政府」遷到了當時台北縣的新店市（現在的新北市新店區）。 1992年11月 ►金門、馬祖地區戰地政務終止。 1996年1月 ►福建省政府遷回金門縣。 1998年12月 ►修憲「凍省」（精省）。台灣省議會改設為省諮議會，業務與人員均逐漸移轉，人員、經費逐年減少。 2018年6月 ►行政院長賴清德宣示，省政府將「去任務化」，2019年要將「省府機」關預算歸零。 2018年6月 ►福建省政府人員、業務逐漸轉至行政院。台灣省政府人員、業務移撥至國發會。 2019年 ►台灣省政府預算歸零、福建省政府預算歸零。

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核稿編輯：楊之瑜