網路被關、投票釀12死的孟加拉大選：「拼經濟」的女總理贏得四連任

南亞大國孟加拉昨（30）日舉行國民議會（國會）選舉，兩度執政近15年的「鐵娘子」現任總理（Sheikh Hasina）和其領導的執政黨獲壓倒性勝選，然而這次大選充斥暴力衝突，投票當日就有12人死亡和數十人受傷，而因為選舉期間的舞弊爭議不斷，反對陣營現在也要求選委會「重辦選舉」。

《中央社》報導，孟加拉電視頻道今天清晨報導的計票結果顯示，哈希納的人民聯盟黨（Awami League）領導的執政聯盟已在300席國會中囊括241席，孟加拉民族主義黨（BNP）領導的主要反對陣營「聯合民族陣線」（National Unity Front Alliance）僅拿下7席。執政黨的獲選也讓71歲的總理哈希納獲得連續第3個總理任期。

《風傳媒》報導，孟加拉的人口超過1億6000萬、選民超過1億人，以伊斯蘭教為國教，就人口來看，是全世界第七大民主國家，國會實行一院制，即「國民議會」（Jatiya Sangsad），由公民直接選出的300名議員和政黨遴選的50名女議員組成，任期5年。

這是孟加拉第11屆國會大選，選民約1億400萬人，全國廣設約4萬個投開票所，投票時間是30日上午8點至下午4點（台灣時間10時至18時）。

現任總理哈希納（Sheikh Hasina）領導的「孟加拉人民聯盟」（AL）是1971年國家獨立之後第一個執政黨，目前在350席的國會佔有275席，最大反對黨「孟加拉民族黨」（BNP）僅40席，而多年來和哈希納交鋒的反對黨領導人齊亞（Khaleda Zia）目前在獄中服刑，無法參選。

大選釀12死，政府還關閉網路

《中央廣播電台》報導，這是10年來競爭最激烈的一場選舉，預料將給予總理哈希納具歷史性、卻也染上污點的第4個任期，《自由時報》報導，選前造勢活動已頻傳暴力事件，為防範投票日發生進一步衝突，當局除了出動數十萬名警力加強維安，還下令關閉3G/4G的高速網路服務。

據當地媒體報導，至今已有12人死亡、64人受傷、8人被捕，另外有投票所違規「午休」，自行暫停投票1小時，讓排隊投票的民眾等待時間拉得更長。

Photo Credit:AP/達志影像

《蘋果日報》報導，BNP黨魁哈桑（Kamal Hussain）指控本屆選舉充滿暴力事件，還有選民遭到恐嚇；投票時，至少有221個選區出現舞弊情事，有許多票箱在投票前已經裝滿選票，要求選委會「立刻宣告這場荒唐的選舉無效」。

《中央社》報導，在投票結束的前幾分鐘，孟加拉選舉委員會（Election Commission）發言人阿薩杜澤曼（S.M. Asaduzzaman）告訴路透社，選舉委員會正在調查全國各地傳出的舞弊指控。

阿薩杜澤曼說：「全國各地都傳出相關指控，當局已就事件展開調查，若我們從我方管道證實確有其事，我們將依規定採取若干措施。」

哈希納主打「拼經濟」，遭批獨裁專制

哈希納的父親是孟加拉國國父、首任總統謝赫・拉赫曼，她在父親死後投入政壇，在1996年到2001年、2008年到2018年間已經執政將近總共近15年的時間，《中央社》報導，哈希納政府過去主打經濟牌，執政近10年來經濟成長亮眼，及接納逃離緬甸軍事鎮壓的洛興雅難民而受到讚譽。

《風傳媒》報導，哈希納政府近年大力推行市場經濟與私有化政策、改善投資環境以吸引外國投資、積極闢建出口加工區等，《中央廣播電台》報導，截至今年6月30日為止的2017/18財政年度，孟加拉的經濟成長了7.8%，相較於哈希納2008～09上任時，經濟成長為5.1%。

《The Guardian》報導，哈希納政府執政期間孟加拉的經濟年年成長，主要必須 歸功於「服裝業」，服裝 佔了孟加拉國出口的五分之四以上。 分析人士指出，經濟繁榮已經緩解了貧困，但財富並未更廣泛的流入整個孟加拉社會，同時也警告，公共機構受到侵蝕，已經破壞了該國的復元力，並讓社會大眾越來越感到無力。

勞動力調查顯示，有35％的20至29歲的人孟加拉沒有工作或就學， 智囊團政策對話中心表示，哈希納任期內的腐敗使該國損失超過25億美元。

批評人士和反對派則認為，哈希納越來越傾向獨裁統治，批評哈希納經常傷害人權、打壓媒體、迫害異議人士。，《中央社》報導，她削弱因貪汙罪而身陷囹圄的對手吉亞等反對派勢力，藉此鞏固自己的政權。

《風傳媒》報導，反對黨還指控，哈希納政府在選前就已經逮捕了8200名反對黨的支持者，甚至包括6位國會議員候選人，還有約1萬2000人在軍警鎮壓行動中受傷，國際人權組織也對此強烈譴責。

《中央社》報導，哈希納的兒子瓦塞德（Sajeeb Wazed）則為母親叫屈，他告訴《路透社》，「你知道我母親今天早上告訴我什麼嗎？被西方媒體扣上專制帽子，如今已就像別上榮譽徽章。」

瓦塞德還在臉書說，他母親自比馬來西亞回鍋擔任首相的馬哈迪（Mahathir Mohamad）及新加坡前總理李光耀，當這兩人帶領國家發展時，被西方媒體貼上獨裁領導人的標籤，「如今外界視他們為英雄」。

「我相信人們會投票支持人民聯盟，以繼續發展的步伐。」哈希納在投票後和媒體表示。面對諸多獨裁專制的指控 她向來都採取否認，並且曾說國際特赦組織和人權觀察等團體，發布政府侵犯人權行為的警告都是「誇大其詞」，為的是替組織募款。

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核稿編輯：羊正鈺