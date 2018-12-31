CPTPP生效：打開亞太95%產品關稅，「美國貨」優勢不再

取代過去「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）昨（30）日在墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個成員國共同簽署後正式生效，占全球國內生產毛額（GDP）13%、逾5億人口的新經濟圈誕生，目的在於促進市場開放、打擊貿易保護主義、並取消95%以上產品的關稅。

《中央社》報導，包括日本在內11國參加的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正式生效，CPTPP的前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），歷經多年談判及美國退出的挫折，在墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個成員國，堅定支持亞太區域自由貿易與經濟整合的決心下，完成此一劃時代的重要經貿協定。

《共同社》報導，在美國和中國互相指責對方貿易政策並加徵關稅，全球保護主義聲勢擴大之際，CPTPP力爭建立能與之抗衡的自由貿易區，未來將撤銷區域內農產品及工業品逾95%品種的關稅。

日本、墨西哥、新加坡、加拿大、紐西蘭、澳大利亞6個國家於30日生效，除撤銷和下調工業品及農產品的關稅外，還將啟動有關貿易及投資的共同規則，其餘各國也在陸續推進程序。今後將力爭擴大參加國，提高在全球的存在感。泰國及英國正在考慮加入。明年1月19日將在東京召開生效後的首次部長級會議。

CPTPP大致上保持TPP原先的簽署內容，但暫停適用22項依美國要求而加入的條文，包括加強智慧財產權保護之類具爭議性的議題，美國希望能保護美國企擁有的版權和藥品研發資料現在都遭擱置，除非美國未來加入，否則相關規定將束之高閣。

生效後會對各國有什麼影響？

《央廣》報導，CPTPP的參與國將取消對大多數產品的關稅。紐西蘭貿易暨出口成長部長David Parker說，3個重要經濟體─日本、加拿大與墨西哥，將立即開始降低關稅，墨西哥和加拿大將在元旦當天的第二輪調整中進一步刪減關稅；越南則將在明年1月14日進行雙重關稅刪減，至於日本的第二回合關稅將在明年的4月1日。

除了關稅取消外，《世界日報》報導，CPTPP新的規則將讓跨境貿易變順暢，出口農產品和其他貨物到部分亞洲國家的公司行號，經常抱怨等待通關費時太久，通過之後，CPTPP成員國必須保證，貨物能在抵達機場後的48小時內提領。

簽證發放也將加快，部分成員國將快速核發簽證給陪伴商務人士出差的家庭成員。

資訊跨境分享的相關規則原本是為了確保貨物和人員能免費安全的流動，儘管部分國家希望將國內客戶的資料留在境內伺服器上，但CPTPP的11個成員國禁止設有此限。來自CPTPP經濟圈的企業，可以用自己國家或第三國的伺服器經營數據驅動業務，降低進入新市場初期的投資成本。

《中央社》報導，對日本而言，日本包括工業品及農產品在內全部品類的逾95%撤銷關稅，將推動汽車等工業品出口，也有望實現食品價格下調，農產品中的大米、小麥、牛豬肉、乳製品、砂糖（糖料作物）這5個敏感領域被排除在外。

日本外的各國未來將對全部品類的超過99%撤銷關稅，以牛肉和豬肉為中心的廉價農產品流入也會對日本國內農業造成考驗。日本和美國明年將啟動圍繞關稅的雙邊談判，牛肉和豬肉、汽車等將成為主要議題。

《世界日報》報導，CPTPP開發中市場之一的越南將放寬零售業開店限制，此舉可望為連鎖便利商店和其他零售商開創機會，在東南亞這個發展快速的經濟體立足。越南也將外商投資國內金融公司的上限自15%提高到20%，做為國營事業民營化努力的其中一環；已在當地設點的外商銀行，可吸引自己國家的中小企業客戶到越南投資。

馬來西亞也將放寬金融業的投資。來自TPCPP11個成員國的銀行，可在大馬設立最多16家分行，比起非成員國被允許開設的分行數多出一倍，也可以在分行以外地點設自動提領櫃員機，其他外商銀行不行。

《中央社》報導，美國顧及國內的行業團體，力爭儘早談妥和日本之間的貿易協定，即便日本現在看起來「一點都不急」，但也因此造成美國焦慮，保住談判優勢，督促美國能盡快表態重返CPTPP。

CPTPP的形成也有層較強意義，即應對提高影響力的中國，今後將增加盟國，力爭把CPTPP規則打造為世界標準。

《中央社》報導，隨著CPTPP減免關稅，對非會員國影響可能較大，行政院政委鄧振中表示，CPTPP各成員國降稅項目與時程不一，加上也會反映在企業貿易作為上，需要一段時間觀察後續影響，但應不至於對台灣有立即明確的負面影響。

台灣仍想加入，最快1月討論

針對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正式生效，《中央社》報導，行政院政務委員鄧振中表示，CPTPP各成員國規劃明年1月下旬召開會議，屆時可望討論對台灣至關重要的新成員加入規定。

台灣一直把加入CPTPP列入重要目標，不過，11月24日反核食公投過關，引發日方不滿，外界憂心衝擊台灣加入CPTPP時程，主導台灣對外貿易談判的鄧振中強調，除了日本外相河野太郎曾公開表態外，日本政府近來沒有進一步說法，而且「我們有一直溝通，希望取得日方諒解」。

除日本外， 鄧振中說，台灣也會持續爭取其他成員國支持台灣加入CPTPP。雖然目前還不確定新會員加入規則，鄧振中分析，就目前獲得資訊，CPTPP各成員國將在1月下旬召開部長會議，屆時可能討論新成員加入程序。

外交部則發新聞稿指出，台灣樂見CPTPP的生效，並呼籲在馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等國完成國內批准程序後，CPTPP得以早日開始接受包括台灣在內的新成員加入。

外交部強調，台灣作為全球經貿產業鏈的重要成員，如果能加入CPTPP，將有助擴大經貿整合效益，促進亞太區域的成長及繁榮。

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核稿編輯：羊正鈺