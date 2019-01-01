身體解放：德國啤酒「芬蘭浴」給我的迷醉與勇氣

很多人到德國，知道要喝大杯豪邁的啤酒，但在德國的芬蘭浴也有啤酒可以享用，這樣的狂想，可能很少人知道。

澆灌精油秀、水果沙拉侍候

來到德國慕尼黑南方約50公里處的特根湖（Tegern See）的三溫暖，是男女混合而且要光裸全身。園區的外部設施，跟一般三溫暖園區差不了多少，除了SPA水池、蒸氣與三溫暖外，更有一般標準池的游泳池及戶外游泳池。特色的蒸氣浴有時會發給客人蜂蜜或粗鹽塗抹全身。在好幾個室內外大小不同的芬蘭浴中，標示著不同溫度，還有燈光顏色變換與各種不同氣氛的芬蘭浴。比如有居家型像客廳有火爐氣氛的芬蘭浴，必須穿拖鞋進去。進去時，大家圍坐一起，就像是在冬天的家中暖爐取暖一樣的感覺。

芬蘭浴如聽音樂會

澆灑精油時間一到，許多澡客就已經進入屋中，上下層排排坐好。有的空間可以容下30、40人沒問題。安靜與昏暗的空間，30、40個裸身男女，大家靜靜地排排坐。等大家都坐齊了，反而有一股浪漫之意，讓我想到如同是聽音樂會的場景。不久之後，有一個年輕力壯的男人，穿著短袖運動服進來，告知大家，現在要澆灑的是什麼精油。並和大家解說他會做什麼，澆灑時間通常是10分鐘，有身體不舒適者，可以隨時出去，不須勉強，詼諧地解說中還會逗笑大家。

之後，他開始小心地澆灑精油於熱爐中，灑完後，拿起他準備好約100公分長的木製旗竿，旗子的布料是用毛巾料裝上。隨即舉起毛巾旗竿，並旋轉木竿上的毛巾旗，讓精油味道充分在房間中平均飄散四處，就這樣繞行在芬蘭浴的屋中數回。之後，他把旗竿放下，拿起毛巾，雙手揮擺約70公分長毛巾，四處向空中揮動，刻意地朝向每個不同位置方向的客人們揮。一陣焚風面對著人噴送，說真的，在80度以上熱空氣，再被揮焚風，真的有些受不了。不耐久熱的我，終於受不了，首先竄逃出去。芬蘭浴外面設有沖澡設施，沖完後，全身清爽。

躺在室外的石頭長椅，享受日光與新鮮空氣。不久後，一群人出來，即看見工作人員，端著水果沙拉盤給大家，一人可拿一小盒水果沙拉，裡面有切成小丁的蘋果、綠葡萄、鳳梨、芒果等，最上面的裝飾還精緻地放上一小片薄荷葉片。看起來新鮮可口，又美又好吃，感覺真好。沖完澡馬上可以享用礦物質與糖份的補充，還有專人服務，幾達天堂境界。

啤酒暢飲 壯膽入冷水

出來不久，看到一間小房屋上掛著四點半的鐘，代表著此時是啤酒時間，這是今日高潮，當然不能錯過。四點半一到，此刻滿堂都是人。大家就好像平常在鄉間酒吧一樣，稀鬆平常地圍坐，平常會穿上的衣服，現在好像被忘記一樣，男男女女都坐在一起。我最後一個到，他們好意讓個位子給我。比了比桌上的啤酒，所剩不多，要我拿一杯。我拿了一杯已經倒好的塑膠杯啤酒到身邊。等坐定後，大家就舉杯互道「Prost」，喝了。

雖然都不認識，可是喝了啤酒後，就不知不覺地熱絡起來了。德國人平常不苟言笑，喝了酒就開了話匣子，互相調侃，笑罵聲不絕於耳。房間四壁還有打獵的鹿角裝飾，與特製的紅色小燈泡，氣氛很像是在德國特色餐廳裡。啤酒還會應客人需求，分成有酒精與沒有酒精的啤酒供應。喝完啤酒，笑鬧之間，澆灑精油的工作人員開始來澆灑精油，這次沒有揮毛巾旗，只在灌入精油於熱爐中後，就拿起毛巾大大揮動。坐在芬蘭浴的房間，大家輕鬆談笑。

身體熱呼呼地飲下冰涼涼的啤酒，啤酒涼涼地入肚，與熱熱的烤箱蒸出的汗水，同時在體內與體外產生，是一種很有趣的變化。涼涼的酒與口中的醇香，對著揮來的焚風，即使熱汗直流，也不再感到難受。一直到大家都出來，我才開開心心地跟著走出。本來很怕熱身體馬上投入冷水的我，藉著酒興，沖完冷水後，竟馬上二話不說地走進冷水池，把頭也埋在冷水下，全身舒暢，一點也不感到冷與一丁點的不舒服。啤酒芬蘭浴，給我一些迷醉與勇氣，克服了泡冷水的膽怯，這正是酒精製造出來的最佳的效果。

來德國旅行，德國有最乾淨的水與各色不同的三溫暖等著你深入旅遊，體驗啤酒芬蘭浴，人生大享受！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航