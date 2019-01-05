《日本的神明，多謝照顧》：大國大神艷福不淺，生了181個神兒子

文：戶部民夫、細谷敏雄監修

御神恩｜五穀豐收、富有與幸福、勝運提升等，發揮萬能的神德

伊勢大神・神明大神

正式名稱：天照大神

別稱：天照大御神、天照皇大神、大日孁貴神

神格：太陽神、皇祖神、日本總氏神

代表日本的太陽女神

天照大神是代表日本的太陽女神，其名「天照」如字面所述，意味著「照耀天空的太陽」。也就是說，祂是象徵賜予萬物生命力的太陽能量女神。神話裡，祂作為最高神祇，君臨天上界的高天原， 在神道中也是日本800萬神裡位階最高的神明。

除此之外，在日本古有的太陽神信仰與祖靈信仰結合後，原本天照大神被視為皇祖神（皇室祖先神），祭祀在三重縣伊勢市的伊勢神宮・內宮（皇大神宮）中。現在不僅是皇祖神，同時也是保護所有日本國民的日本總氏神，被廣泛祭祀在全國神社甚至家庭的神壇中，成為最深入滲透日本人生活的女神。

日本神話的精彩場面，天岩戶神話的主角

知名的天岩戶神話中，當殘暴的弟弟素戔嗚尊來到高天原四處作亂，天照大神感到悲傷恐懼，因而躲進天岩戶（洞窟）。於是世界失去光明，成為一片闇黑，惡靈騷動，各式災厄四起。

為安撫天照大神，高天原的神明們聚集舉行了盛大祭典。當天照大神再度打開岩戶，世界重現光輝，惡靈與災厄都被鎮壓。

神社導覽

以伊勢神宮內宮（皇大神宮）為總本社的神社，包含神明神社（神明大神）、天祖神社、皇大神社等，全國共約有一萬八千多社，通稱「伊勢大神」，為大家所熟知。另外，被稱作「東京伊勢大神」的東京大神宮（東京都千代田區），則以結緣、祈求良緣的神恩頗富盛名，特別受到女性歡迎。

Photo Credit:啟動文化

御神恩｜結緣、夫妻圓滿、授子、富有與幸福、生意興隆等

大國大神

正式名稱：大國主命

別稱：大己貴命、大物主神、大黑天（七福神成員之一）

神格： 造國神、豐收神、醫藥神、福神

孕育生命，象徵大地自然能量之神

大國主命是知名神話「因幡白兔」的主角，被視為祭祀在出雲大社的結緣神，同時也以身為七福神成員之一的大黑（大國）神而知名。在神話中， 祂是素戔嗚尊的子神或第七代孫神，經歷克服過種種試煉後，成為國土（地表）的統治者。

其後，將國土統治權出讓給高天原的天照大神，移居到出雲國的杵築宮（現在的出雲大社）。大國主命擁有大物主神、國作大己貴命、萎原醜男、八千矛神、大國玉神、顯國玉神等非常多別名。象徵其國土有如孕育生命（豐壤）的大地母親，充滿著偉大神秘的力量，而統一代表這些的名字，正是「大國主」。

多情美男子，也是多妻多子的艷福者

大國主命作為結緣神而深受歡迎的理由，是因為他相貌出眾，是位多戀的情人，而且祂還艷福不斷。在神話裡，與這位神明相戀並結婚的女性，包含正室須勢理毘賣命就共有6位，其子神據說有181名。

艷福及子孫自古被視為豐收神的象徵，簡單來說，祂的神力正為「豐收、富有、愛與子孫繁榮」。

神社導覽

出雲大社的「神在祭」（農曆10月10日），全國神明都會聚集在此，討論協調各種緣份，又被稱為「神議」。這場大祭中，會舉行結下男女緣份的「神在月・結緣大祭」。另外，奈良春日大社境內末社的夫婦大國社，是日本唯一合祀大國主命與須勢理毘賣命夫妻神的神社。

相關書摘 ▶《日本的神明，多謝照顧》：「居然要讓我吃嘴裡吐出的髒東西！」，保食神被砍殺

書籍介紹

本文摘錄自《日本的神明，多謝照顧》，啟動文化出版

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作者：戶部民夫、細谷敏雄監修

譯者：抹茶糰子

登場於神話故事《古事記》《日本書紀》中的神道教眾神，是超越人智的神靈存在。祂們並無具體形象，因此人們多以鏡或劍等作為其代表的御神體。由於神明可以無限分割，所以例如稻荷神社在全日本就多達四萬多間分社，可說是各地皆神明，處處有庇佑。

本書精選與日本人最息息相關的神明們，條列其御神恩（保佑的事情）、正式名稱、別稱及神格，再透過神話故事，每位神明的個性立現，關於守護領域緣由也清楚呈現。讓大家理解，神明是多麼親切地存在於你我之間。「希望全家平安」「祈求獲得良緣」「想要工作順利」⋯⋯你心中的願望，也能夠知道要跟哪位神明訴說，才能祈願成功、順利獲得實現。

此外，到神社參拜時的注意事項、神社中出現的動物代表著什麼、有名神社的重要祭典⋯⋯還有諸多與神明相關的基本常識，都神威滿滿，一次收錄。

本書特色：

入門級日本神明知識圖鑑。

從流傳千年的神話故事中學習，你的願望該向哪位神明祈求。

搭配精美插圖，點出神明特性，增強辨識度。

關於神明與神社的小常識專欄，更多知識細節補充。

Photo Credit:啟動文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航