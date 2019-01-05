《日本的神明，多謝照顧》：「居然要讓我吃嘴裡吐出的髒東西！」，保食神被砍殺

文：戶部民夫、細谷敏雄監修

御神恩｜農業、漁業、衣食住守護、富有與幸福、除厄等

豐受大神

別稱：豐宇氣毘賣神、豐受比賣神

神格：食物神、穀靈神

負責處理天照大神的食物而前往伊勢

豐受大神為食物神。在神話裡，是象徵促進農作物（穀靈）生長靈力的和久產巢日神之女。名中的豐為「豐裕」美稱，受則意為「食」。換句話說，祂是具有穀靈基本性質的食物神，也因這項共通點，有時與宇迦之御魂神（稻荷神、穀靈神）、若宇加能賣神（穀靈神）或保食神（食物起源神）等食物神被視為同一神格。

由於擔任御饌神被祭祀在伊勢神宮外宮（豐受大神宮），使得這位女神聲名遠播。所謂「御饌」， 特指為了鎮座伊勢神宮內宮（皇大神宮）的天照大神獻上食物，完成處理餐點的任務，進而成為掌管眾生糧食的五穀之神。

繼承天女傳說的穀物女神

根據伊勢神宮外宮社傳《止由氣宮儀式帳》， 天照大神出現在第21代雄略天皇夢中，下達神諭「請祂擔任御饌神至我身旁」，天皇便從丹波國（京都府中部與兵庫縣東部）奉請豐受大神前往伊勢接受祭拜。豐受大神的原型，傳說為《丹波國風土記》逸事中，自古被農民信仰為穀物女神，而祭祀在奈具社的天女豐宇賀能賣命。

神社導覽

傳說天照大神與豐受大神，皆由位處京都府宮津市的籠神社遷座至伊勢，因此籠神社也被稱為元伊勢籠神社。豐受大神作為御饌神，被共同祀奉在各地祭拜天照大神的神明社、大神宮及以天祖為名的神社裡。

Photo Credit:啟動文化

御神恩｜農・漁・飲食業守護、安產、富有與幸福、除厄等

保食神

別稱：大宜都比賣神

神格：食物神、農業神、調理（料理）神

從食物神屍體誕生了五穀雜糧及山珍海味

作為食物神，保食神登場於《日本書紀》眾神誕生篇第11之1書的五穀起源神話。神話中，月讀命受天照大神之命拜訪保食神時，前來迎接的保食神由口中向大地吐出米飯，往海洋吐出大小魚隻， 對山岳吐出野獸，最後將這些物品堆滿餐桌款待。

但見此行為的月讀命卻激怒道：「居然要讓我吃嘴裡吐出的髒東西！」而將保食神砍殺。此舉惹怒天照大神發誓永不相見，於是產生晝夜隔離。事後天照大神派人前往探查，發現保食神屍體頭頂誕生牛馬，額頭出現粟米，眉毛化為蠶蟲，眼裡出現稗子，腹部則是稻米，陰部產生大豆及紅豆。天照大神得知之後大感喜悅並說：「這些是人們生存必要的食物。」並將它們化作農產品及養蠶的根源。

日本神話中的兩名食物起源神

《古事記》裡也有類似的食物起源神話，記載著素盞嗚尊殺害食物神大宜都比賣神的故事。祂的屍體頭部誕生蠶蟲，眼現稻種，耳出粟米，鼻為紅豆，陰部成麥，臀生大豆。由神產巢日神將這些作為種源。

這位大宜都比賣神的「宜都＝氣津」，與保食神的「保」同樣意為食物。這項共通點，使兩位神明被認作是同一神格。

神社導覽

除了食材，保食神還是司管調理新鮮食物的神祇，因此祂也可說是日本豐富多樣的飲食文化的守護神。由於保食神還具有食物或蠶蟲起源神的性質，因此主要為守護日本全國農業、漁業、狩獵、養蠶業等神社的祭神，有時也被祭祀在稻荷神社裡。

相關書摘 ▶《日本的神明，多謝照顧》：大國大神艷福不淺，生了181個神兒子

書籍介紹

本文摘錄自《日本的神明，多謝照顧》，啟動文化出版

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作者：戶部民夫、細谷敏雄監修

譯者：抹茶糰子

登場於神話故事《古事記》《日本書紀》中的神道教眾神，是超越人智的神靈存在。祂們並無具體形象，因此人們多以鏡或劍等作為其代表的御神體。由於神明可以無限分割，所以例如稻荷神社在全日本就多達四萬多間分社，可說是各地皆神明，處處有庇佑。

本書精選與日本人最息息相關的神明們，條列其御神恩（保佑的事情）、正式名稱、別稱及神格，再透過神話故事，每位神明的個性立現，關於守護領域緣由也清楚呈現。讓大家理解，神明是多麼親切地存在於你我之間。「希望全家平安」「祈求獲得良緣」「想要工作順利」⋯⋯你心中的願望，也能夠知道要跟哪位神明訴說，才能祈願成功、順利獲得實現。

此外，到神社參拜時的注意事項、神社中出現的動物代表著什麼、有名神社的重要祭典⋯⋯還有諸多與神明相關的基本常識，都神威滿滿，一次收錄。

本書特色：

入門級日本神明知識圖鑑。

從流傳千年的神話故事中學習，你的願望該向哪位神明祈求。

搭配精美插圖，點出神明特性，增強辨識度。

關於神明與神社的小常識專欄，更多知識細節補充。

Photo Credit:啟動文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航